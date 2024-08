Juegos Olímpicos: los atletas que conquistaron las redes sociales durante su paso por París

Escuchar

Muchos atletas no destacan únicamente por la manera en la que se desempeñan en sus respectivos deportes. Algunos personajes en específico generan una tracción especial en redes sociales, ya sea por el modo en el que abordan los desafíos que tienen por delante como por su singular estilo y/o confianza en sí mismos. En ese sentido, los Juegos Olímpicos de París 2024 no fueron la excepción y contaron con figuras que no solo resaltaron en sus disciplinas sino que, además, captaron la atención de televidentes e internautas que siguen el evento multideportivo internacional por ciertas particularidades.

Kim Yeji - Corea del Sur

Aun cuando no logró quedarse con el oro olímpico, la tiradora surcoreana Kim Yeji se ganó los corazones de los usuarios en redes sociales con su actuación en la competición femenina de tiro de pistola de aire comprimido de 10 m en los Juegos Olímpicos de París. “Esta chica es un personaje de película, ¿cómo es real?”, “necesito hablar sobre ella”, “se ve muy cool”, escribieron varias cuentas en X. Los videos aparecieron el domingo, cuando se realizó la competición donde Yeji perdió ante su compañera en la delegación nacional, Oh Ye Jin, que se llevó la medalla de oro. Ambas rompieron el récord previo de la disciplina en la categoría de mujeres.

En el momento viralizado en redes, se vio cómo Yeji disparó su pistola con un semblante serio y relajado, con una mano en su bolsillo. A pesar de conseguir el récord, no festejó: le sacó el cargador al arma y, luego, acomodó una pequeña bandera de su país al borde de la mesa para que la cámara la tomara. Inmediatamente la recibieron gritos y aplausos, aunque ella no se inmutó. Lo único que la sacaba de su personaje distante era el muñeco de un elefante de su hija. La surcoreana miró su puntaje en la pantalla frente a ella, suspiró y se retiró. La tiradora consiguió 241,3 puntos, a diferencia de su compañera y ganadora, que sacó 243,2.

Kim Yeji durante la competición de tiro de pistola de aire de 10 metros, donde obtuvo la medalla de plata

Yusuf Dikec - Turquía

Tal y como ocurrió con Yeji, el tirador turco se hizo viral en las redes sociales por su aparente actitud casual mientras disparaba para ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Las imágenes que más se replicaron en Internet muestran a Dikec a punto de tirar mientras viste una simple una camisa, tiene una mano en su bolsillo, un par de anteojos aparentemente estándar y una mirada impasible en su rostro. Fuer comparado con “un tipo normal” que compite en los Juegos Olímpicos, o incluso lo denominaron “Asesino”. Sin embargo, el tirador de 51 años no es un advenedizo. Compitió en cada duelo de verano desde 2008.

Algunos memes contrastaron a Dikec con su oponente Damir Mikec, quien vestía un vestía anteojos especiales, una lente sobre el otro y un gran par de protectores para los oídos. Dikec y Sevval Ilayda Tarhan conquistaron la medalla de plata en la prueba mixta de pistola de aire de 10 metros el martes. Fue la primera medalla olímpica de Turquía en tiro. A diferencia de Dikec, su compañera de equipo Tarhan competió con grandes protectores auditivos y una visera. El turco quedó fue 13ro en su prueba individual y acaba de completar su actividad en París 2024. Sin embargo, está pensando en los próximos Juegos de 2028.

Los medallistas de plata Sevval Ilayda Tarhan y Yusuf Dikec del equipo Turkiye posan en el podio durante la ceremonia de entrega de medallas por equipos mixtos de tiro con pistola de aire 10 m el cuarto día de los Juegos Olímpicos París 2024 en el centro de tiro de Chateauroux Charles McQuillan - Getty Images Europe

Stephen Nedoroscik - Estados Unidos

Previo a su presentación en la capital parisina, críticos de Estados Unidos habían cuestionado duramente la inclusión de Nedoroscik en el equipo olímpico de gimnasia masculina dado que su única especialidad era el el caballo con arzones. Sin embargo, el joven de 25 años oriundo de Worcester, sorprendió a todos. : Parecía flotar en el aire durante su rutina de 40 segundos. Su movimiento y precisión de manos terminaron ayudando al equipo masculino de EE.UU. a ganar el bronce después de una sequía de 16 años. En cuestión de horas, se convirtió en una especie de héroe de culto e fue bautizado con un nuevo nombre: Clark Kent.

La comparación entre el ingeniero eléctrico experto en resolver cubos de Rubik y el personaje que adopta Superman para camuflarse en Metrópolis -asume el rol de un periodistas que trabaja para el diario Daily Planet- se viralizó luego de que las cámaras lo captaran con los ojos cerrados bajo sus gafas y la cabeza inclinada hacia atrás antes de su actuación crucial. “Cuando vi al chico con las gafas quitárselas para subirse al caballo con arcos, supe que EE.UU”, confesó una usuaria de X.

Stephen Nedoroscik de Estados Unidos celebra su actuación en el caballo con arcos durante la final por equipos de gimnasia artística masculina el tercer día de los Juegos Olímpicos París 2024 en el Bercy Arena Eurasia Sport Images - Getty Images Europe

Gabriel Medina - Brasil

El surfista brasileño protagonizó un momento para el recuerdo en los Juegos Olímpicos que se disputan en París. El tres veces campeón del mundo recibió una puntuación de 9.90 al tomar una ola tubular de manera casi perfecta que, como era de esperar, lo clasificó a los cuartos de final de la competencia. Era tal la confianza que tenía el deportista de lo que acababa de hacer que, apenas salió desde atrás de la cortina de agua, expuso las palmas de sus manos como si pidiera un diez. El sudamericano, que enfrentará a su compatriota Joao Chianca en busca del pase a las semifinales, recibió hasta el momento la puntuación la más alta.

No fue lo único por lo que Medina destacó. El fotógrafo de AFP Jerome Brouillet logró retratar al olímpico brasileño al adentrarse en una de las olas más grandes del día en medio de una de las rompientes más fuertes del mundo. La imagen que recorrió el mundo muestra al deportista saliendo desde “el interior” de la gran masa de agua mientras se eleva sobre el oleaje con un dedo hacia el cielo y su tabla de surf a su lado. La imagen fue utilizada por decenas de publicaciones de todo el globo y se compartió masivamente en las redes sociales desde que se publicó por primera vez este lunes por la noche.

El brasileño Gabriel Medina reacciona después de recibir una gran ola en la quinta serie de la ronda 3 de surf masculino, durante los Juegos Olímpicos de París 2024, en Teahupo'o, en la isla polinesia francesa de Tahití JEROME BROUILLET - AFP

Noah Lyles - Estados Unidos

El velocista estadounidense se propuso dar mucho más espectáculo en los Juegos Olímpicos de París, donde buscará un histórico póker de oros. Un año después de su fabuloso triplete de títulos en el Mundial de Budapest (100, 200 y 4x100 metros), Lyles aspira a sus 27 años a conseguir también los oros en esas pruebas, a lo que podría añadir también el del relevo 4x400 metros. Usain Bolt acostumbraba en sus mejores años a irse de los eventos con los tres oros de 100-200-4x100, por lo que si Lyles consigue encontrar ese trébol de cuatro hojas se desmarcará incluso de las hazañas del jamaicano.

Lyles, seis veces campeón mundial, es un coleccionista de éxitos pero sobre todo comparte con él su gusto por el ‘show’ en la pista. Es además su heredero natural, ya que Lyles se hizo conocido después de que Bolt se retirara en 2017. En sus horas libres diseñador, estilista y hasta rapero, Lyles acostumbra a brindar a los fans momentos para el recuerdo durante la presentación de las carreras, antes de competir. Le gusta además hacer referencias constantes a la cultura pop. Ya sea tiñiéndose el pelo para parecerse a un personaje del manga Dragon Ball, pintándose las uñas o presentando a la cámara una carta del juego “Yu-Gi-Oh!”.

ARCHIVO - Noah Lyles festeja tras ganar la final de 200 metros planos en el preolípico estadounidense George Walker IV - AP

Con información de Reuters, Associated Press y AFP

LA NACION

Temas Juegos Olímpicos París 2024