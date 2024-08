Juegos Olímpicos París 2024: Emiliano Grillo y Alejandro Tosti arrancaron sólidos en el torneo de golf

Escuchar

GUYANCOURT.- “Épuisé” o “Sold out”, como se lo quiera llamar. El golf olímpico agotó las entradas gracias a la imperdible propuesta de un certamen animado por los mejores exponentes del mundo. En la primera vuelta, la cancha par 71 de Le Golf National lució atestada de fanáticos y fue bastante complicado movilizarse, aunque las lomas del trazado sirvieron para que el seguimiento de los grupos resultara un poco más amigable. Aun así, costaba observar los golpes de estrellas como Rory McIlroy, Scottie Scheffler o Xander Schauffele, que llegó a este certamen para defender el título obtenido en Tokio 2020 y prolongar su enorme año, con dos majors en la temporada.

Entre los miles de peregrinos que recorrían el trazado, algunos fans hacían flamear la bandera de Dinamarca, otros ondeaban la de Irlanda o Japón. En realidad, de cualquiera de las 32 naciones participantes. Señoras y señoritas con gorros y sombreros, grupos de chicos con largavistas, looks diversos y varios espectadores con paraguas. Pero no por la lluvia, sino por un sol que levantó vapor en el predio, tras la fuerte lluvia que arreció en la primera mañana.

Nadie se lo quiso perder: una fiesta de golf con un verde profundo e inmaculado, sin una pizca de viento. Con espectadores de anteojos oscuros y la fascinación por tener a metros a los que todas las semanas animan el calendario del PGA Tour. En tanto el juego seguía en marcha, crecía la voracidad de numerosos poseedores de tickets por comprar un recuerdo –remeras, camperas, llaveros- en la enorme carpa de merchandising. Nada que envidiarles a las zonas de hospitalidad de un major o de un gran certamen internacional.

Alejandro Tosti, en su debut olímpico con el golf EMMANUEL DUNAND - AFP

En medio de una atmósfera golfística incomparable, los dos argentinos arrancaron muy bien. Emiliano Grillo empleó 66 golpes (-5) y figura 3°, mientras que Alejandro Tosti anotó 68 (-3) y aparece 14°; allí en lo más alto aparece el japonés Hideki Matsuyama (-8), el primer asiático en calzarse el saco verde del Masters, con su triunfo en 2021. La ilusión está allí latente y en ambos jugadores formados en la AAG hay una insinuación muy interesante, aunque solo se trata de la primera vuelta, en un torneo que incluye a 60 jugadores y donde no hay corte clasificatorio.

“Estaba súper nervioso en el primer tiro, pero de a poquito me fui aclimatando con la competencia y encontrando sensaciones. Fue un gran día, estoy contento con el resultado”, comentó Tosti, acostumbrado a representar a la Argentina en Copas Andes, Sudamericanos, Juegos Panamericanos y Mundiales. El rosarino se impregnó de olimpismo al momento de ejecutar el primer swing en el hoyo 1: “Es algo que no se vive todas las semanas o meses. Es algo especial y nada menos que cada cuatro años. Es verdad que algunos de los que juegan en el LIV no pudieron entrar porque no les dio el ranking, pero están los mejores del mundo y la competencia es súper especial”.

Hideki Matsuyama, el líder del torneo olímpico tras la primera vuelta en Le Golf National EMMANUEL DUNAND - AFP

Tosti, formado en el Club Mitre de Pérez, se está quedando en la Villa Olímpica con la delegación nacional. El miércoles fue un día en que ese búnker se revolucionó a partir de la medalla dorada conseguida por José Torres en BMX Freestyle. “Justo en el momento en que el Maligno fue a la Villa yo no estaba, porque terminaba la práctica en la cancha de golf, pero vi el video de la celebración y me imagino lo que habrá sido para él: una vivencia increíble, la primera medalla para nuestro país”. El efecto contagio entre los atletas es muy particular en las jornadas de gloria: “Ese oro te da mucha inspiración y la energía en la Villa es muy linda; está bueno ver que todos perseguimos el mismo objetivo representando al país; me gusta que nos una la bandera”.

Scottie Scheffler, una de las grandes figuras del certamen de golf de París 2024 JOHN MACDOUGALL - AFP

Si Tosti incursiona por primera vez en los Juegos, Emiliano Grillo emprendió su segunda cita olímpica, después de su participación en Río 2016, cuando el deporte del golf volvió al programa luego de 112 años. En aquel certamen en la Reserva de Marapendi, los más encumbrados del ranking decidieron no asistir. “Me acuerdo que en ese entonces estaba el virus del Zika y muchos optaron por no jugar. Si por ahí éste hubiese el primero de los Juegos Olímpicos tras su regreso, habríamos tenido la misma calidad de jugadores de este torneo”.

El chaqueño ya jugó en Le Golf National cuatro veces, entre 2012 y 2015; fue en oportunidad del Abierto de Francia, durante su paso por el Tour Europeo. “La cancha no está difícil respecto de aquellos tiempos, porque la mantuvieron cerrada desde hace dos meses y está todo perfecto: los fairways, los bunkers, los greens, todo. Encima había llovido anoche y casi que no tuve viento en los primeros 14 hoyos. Así que mejor, imposible: las condiciones fueron ideales”.

El público vibró con las grandes estrellas del PGA Tour y el LIV JOHN MACDOUGALL - AFP

A diferencia de Tosti, el rubio formado en el Chaco Golf Club decidió instalarse en un hotel fuera de la Villa Olímpica. Pero a su manera, también vivió la formidable performance de José Maligno Torres, que le dio a la Argentina la primera medalla dorada y el 22° oro en la historia: “No tengo ni idea de bicis, estamos todos conociéndolo. Lo mismo hace un par de Juegos atrás, cuando ganó Paula Pareto. Pero uno lo ve y dice ‘Yo también quiero’. Me inspira, claro que sí”.

Un poco menos emocional que Tosti, Grillo contó lo que le recorrió en el cuerpo. “Me cuesta decir que se siente la atmósfera olímpica, porque el formato del torneo es el mismo. Me gustaría ver una modalidad de juego diferente, porque el evento en sí es el mismo de todas las semanas. Sí es mucho más difícil llegar al club: nos paran a 300 metros por seguridad y no podemos tener la familia adentro. Eso es lo único distinto; el resto es todo muy parecido”.