Juegos Olímpicos París 2024, la postal del día: la definición de 49er fue finalmente postergada, pero llegó a entregar una bella imagen en la Costa Azul

MARSELLA, Francia (Reuters).– La regata masculina de la clase 49er de yachting de los Juegos Olímpicos París 2024 fue cancelada este jueves después de que los oficiales consideraran que no había viento suficiente como para completar la etapa de 10 barcos a doble puntuación. Los españoles Diego Botín Le Chever y Florian Trittel Paul se habían adelantado en la primera baliza, pero cuando viraron e izaron el spinnaker para volver al campo de regatas, se encontraron con un vacío de brisa y perdieron posiciones rápidamente en el segundo tramo.

Los oficiales señalaron entonces que la regata se había detenido. La pareja llega a la última regata de la serie con la puntuación más baja, es decir, en el primer puesto. No hubo indicación inmediata de cuándo se desarrollaría la regata decisiva de 49er masculino. Las autoridades dijeron además que la competencia de medallas de 49er femenino, que debía ser celebrada después de la masculina, también era postergada, y no informaron una nueva hora de salida.

Tipico del yachting: banderas de varios países en las velas dan color a una competencia olímpica, en este caso, la de 49er masculina. NICOLAS TUCAT - AFP

Las pruebas a mar abierto están teniendo lugar en la Costa Azul, ante Marsella, una de las ciudades francesas más lejanas a París, en el borde austral del país. Allí, durante el poco rato en el que estuvo en acción, la embarcación de Chever y Trittel Paul quedó en un momento casi totalmente de frente a la de los estadounidenses Ian Barrows y Hans Henken, en sentidos opuestos, de manera de formar una estética simetría. El contraluz de la imagen tomada por Clive Mason acentúa el contraste entre ambas naves y ambas tripulaciones.

Por lo pronto, los españoles, a pesar de la frustración de no poder competir el jueves cuando habían tomado ventaja, tienen la ventaja en la competencia, en busca de la medalla dorada. Están cerca de su tierra. No son los locales, pero los vientos del Mediterráneo no han de resultarles desconocidos.

Botín Le Chever y Trittel Paul son los favoritos, como punteros, para ser campeones olímpicos de 49er en la marina Roucas-Blanc, frente a Marsella. NICOLAS TUCAT - AFP

