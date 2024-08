Juegos Olímpicos: Simone Biles festejó el oro con una dura respuesta a una excompañera que la había criticado

Escuchar

Horas atrás, la legendaria Simone Biles obtuvo su quinta medalla dorada en el olimpismo, la primera en París, al guiar al equipo estadounidense a lo más alto de la gimnasia artística. En medio de los festejos, la atleta revivió las críticas de una excompañera que salieron a la luz semanas atrás. “Falta de talento, vagas, campeonas olímpicas perezosas”, escribió con ironía la múltiple campeona en su cuenta de Instagram junto a una foto suya con sus compañeras del team ganador. Con ese escueto mensaje, le respondió a MyKayla Skinner, quien criticó a las gimnastas del equipo de EE. UU. en un video de YouTube (que después borró) a fines de junio, luego de que se anunciaran los nombres de la selección que viajaría a Europa.

Biles, de 27 años, compartió imágenes de ella y de sus colegas Suni Lee, Jordan Chiles, Jade Carey y Hezly Rivera al celebrar la medalla de oro en la final de gimnasia por equipos obtenida el martes. Luego de esa publicación, la atleta escribió en su cuenta de X: “Ups, me bloquearon”.

oop I’ve been blocked 👀🫢😂 — Simone Biles (@Simone_Biles) July 31, 2024

Así, Biles reaccionó al video de fines de junio, en el que Skinner dijo, según pudo reconstruir la cadena CCN: “Además de Simone, siento que el talento y la profundidad ya no son como antes”. “Muchas de esas chicas no trabajan tan duro”, añadió entonces la joven y cerró: “Las chicas simplemente no tienen ética de trabajo”.

Skinner y Biles fueron compañeras del equipo de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Estos fueron los dichos que no pasaron desapercibidos para Biles, que usó la plataforma Threads para responder, sugiriendo que “no todo el mundo necesita un micrófono y una plataforma”.

Simone Biles festejó su primera medalla dorada de estos JJ. OO. con una dura respuesta contra una excompañera que la había criticado, MyKayla Skinner Patrick Smith - Getty Images AsiaPac

Tras la polémica que se generó, Skinner publicó otro video en el que alegaba que había sido “malinterpretada o malentendida” y, más tarde, se disculpó en un comunicado en su cuenta de X. “No era mi intención ofender o faltar el respeto a ninguno de los atletas ni restarles valor a su arduo trabajo”, escribió. “Asumo toda la responsabilidad por lo que dije y pido disculpas profundamente”, agregó la mujer.

Skinner y Biles fueron compañeras del equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La primera de ellas luego se retiró tras ganar una medalla de plata en salto.

Skinner y Biles fueron compañeras del equipo de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La primera de ellas luego se retiró tras ganar una medalla de plata en salto. Jamie Squire - Getty Images AsiaPac

Biles buscará este jueves su sexta medalla de oro olímpica y la segunda de los Juegos Olímpicos de París cuando compita en la final absoluta de gimnasia femenina, en lo que denominó su “gira de redención” tras su retirada de los Juegos de Tokio. La gimnasta más condecorada de todos los tiempos hizo su esperado regreso a la escena olímpica el domingo, cuando encabezó la clasificación de la prueba de todos contra todos por un sólido margen y también terminó como la principal aspirante para las finales de ejercicio de suelo y salto.

La gimnasta de 27 años compite en sus terceros Olímpicos tras retirarse inesperadamente de la final por equipos de los Juegos de Tokio por padecer “twisties”, un trastorno que consiste en la pérdida temporal de la conciencia espacial que experimentan esos deportistas al ejecutar elementos de alta dificultad.

LA NACION