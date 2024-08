Dónde ver en directo online la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos 2024

Escuchar

Este domingo llegan a su fin los Juegos Olímpicos París 2024 con la Ceremonia de Clausura en el Stade de France de Saint Dennis, en las afueras de la capital de Francia, tras 19 días de actividad en los que se repartieron miles de medallas a los mejores atletas y equipos de cada disciplina.

El evento se trasmite en vivo por televisión en TyC Sports y la TV Pública, los dos canales con derechos para emitir las actividades de la cita olímpica. También se puede ver online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play, donde se pueden sintonizar los mencionados canales. Además, vía streaming las opciones son TyC Sports Play y el canal de You Tube de Claro Sports.

Los Juegos Olímpicos París 2024 concluyen este domingo con la Ceremonia de Clausura en el Stade de France JOEL SAGET - AFP

Lo que se sabe de la Ceremonia de Clausura de París 2024

El evento tiene previstos actos protocolares del Comité Olímpico Internacional (COI) y producciones ligadas a lo que dejaron los 19 días de competencia y la historia del anfitrión, Francia. Por ejemplo, desfilarán atletas de todos los países participantes y, entre ellos, los argentinos con José ‘Maligno’ Torres y Eugenia Bosco como abanderados. También, se apaga la llama; el presidente del COI, Thomas Bach, quien abandonará su cargo en marzo de 2025, según determina la Carta Olímpica, proclama el cierre de los Juegos mientras que el traspaso a Los Ángeles, sede de la próxima edición en 2028, tiene como sobresaliente una aparición del actor estadounidense Tom Cruise, la estrella más arriesgada de Hollywood.

Thierry Reboul, Director de Ceremonias del evento multidisciplinario, anticipó que el mismo equipo artístico de la histórica Apertura en el río Sena encabezado por el director Thomas Jolly está a cargo del espectáculo final. “En la inauguración tuvimos que marcar la pauta. En la Ceremonia de Clausura tenemos que mantener el impulso y terminar con el mismo espíritu que tuvieron estos Juegos Olímpicos. Había mucha presión sobre nosotros para la apertura, y mucho pesimismo sobre cómo podían salir las cosas. Pero ahora es completamente diferente, el formato es totalmente distinto. Será en un estadio, algo más tradicional. El espectáculo celebrará los valores olímpicos, que son universales”, le comentó el propio Jolly a la AFP.

Una de las grandes incógnitas es si el tono del espectáculo será el mismo que el de la Apertura, que fue una celebración de diversidad. El evento batió récords de audiencia, pero también despertó las críticas de las autoridades religiosas y de sectores conservadores y de extrema derecha, desde el estadounidense Donald Trump al turco Recep Tayyip Erdogan, que la consideraron ofensiva para la religión cristiana y hasta incluso inmoral. “Las críticas positivas (...) fueron infinitamente más numerosas que algunas negativas”, valoró Thierry Reboul, en diálogo con RTL. “Por este motivo, la clausura se desarrollará como estaba previsto”, añadió.

En la Ceremonia de Clausura de París 2024 se da el traspaso a Los Ángeles, sede de la edición 2028 de los Juegos Olímpicos Richard Vogel - AP

En el plano musical, el espectáculo cuenta con una banda sonora original, reinterpretaciones inéditas y la participación de cantantes de renombre a nivel mundial. Según el diario Le Parisien, los grupos Air y Phoenix -leyendas del electro y representantes de la ‘French Touch’- también dicen presentes. Por último, H.E.R. (acrónimo de Having Everything Revealed), galardonada con cinco premios Grammys, es la encargada de entonar las estrofas del himno nacional de Estados Unidos, como parte del preámbulo para Los Ángeles 2028.

Además, más de un centenar de intérpretes, acróbatas, bailarines y artistas de circo prometen transformar el estadio en una gigantesca sala de espectáculo con shows de danza, contorsionismo y breakdance. Una parte del evento, con el breakdancer francés Arthur Cadre como hilo conductor, transcurre en el aire, mientras los gigantes escenarios, los trajes y las luces proyectan a los espectadores a un viaje entre el pasado y el futuro.

