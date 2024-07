Juegos Olímpicos 2024: cómo fue el día después del papelón olímpico en Argentina-Marruecos y el reclamo de los tres puntos de la AFA

Escuchar

PARÍS (Enviado especial).- El bochornoso espectáculo vivido este miércoles en el debut futbolístico argentino en París 2024, ante Marruecos, en Saint-Étienne, todavía retumba en el ambiente (y seguirá repercutiendo). El equipo dirigido por Javier Mascherano perdía 2-0, llegó al 2-2 en el decimosexto minuto adicionado del segundo tiempo, se suspendió el match por las agresiones del público africano y el gol de Cristian Medina se anuló una hora y media después, luego de que los jugadores tuvieran que salir ¡otra vez! al campo de juego. La situación, ya vista a la distancia, no deja de ser tragicómica y una mancha para la organización, liderada por el Comité Olímpico Internacional y la FIFA.

Indignados por lo que había pasado, a los jóvenes jugadores argentinos les costó conciliar el sueño; las charlas en las habitaciones se extendieron durante horas. Pero esta mañana, tras el desayuno, empezaron a serenarse y a mirar hacia adelante: saben que están obligados a dar vuelta la página de inmediato. Este sábado, en Lyon, la Argentina está obligada a reaccionar ante Irak, que ganó en su debut en el Grupo B. Si bien el cuerpo técnico y los jugadores intentan enfocarse sólo en lo deportivo, la Asociación del Fútbol Argentino tomó una fuerte decisión: reclamar los puntos del partido (curiosamente, una de las tantas versiones que se escucharon en Saint-Étienne durante las casi dos horas de debate interno e incertidumbre).

Una escena surrealista en Saint-Étienne: dos horas después de la suspensión del partido, con el estadio vacío, los jugadores volvieron para hacer la entrada en calor y jugar tres minutos ARNAUD FINISTRE - AFP

La AFA elevó un “reclamo de carácter formal a la Comisión Disciplinaria de la FIFA a fin de que se tomen las medidas reglamentarias”, aunque entienden que el pedido del partido ganado no prosperará. Sin embargo, el golpe sobre la mesa se hizo con la intención de hacer notar el gran descontento de la delegación argentina por lo que sucedió.

También el Comité Olímpico Argentino se sumó a la dura postura de la AFA. “Ante los lamentables hechos ocurridos durante y después del partido entre Argentina y Marruecos, el COA se solidariza con nuestros atletas y adhiere a la presentación que la AFA hiciera ante la FIFA”, comunicó la entidad nacional. El titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y jefe del equipo olímpico, son las autoridades que acompañan al plantel en la ciudad. “Fue lamentable lo que nos tocó vivir”, comunicó Tapia a través de sus redes sociales. “Fue un circo. Nunca en toda mi carrera como jugador viví algo así”, se lamentó Mascherano. “El show debía continuar”, justificó el arquero Gerónimo Rulli al explicar por qué tuvieron que volver a entrar en el campo de juego casi dos horas después de la suspensión, cuando empezaron a volar botellazos de agua (y hasta un petardo) de la tribuna ocupada (como el 75% del estadio) por los enfervorizados hinchas marroquíes.

Cristian Medina, autor del empate 2-2 (luego anulado), recibiendo los botellazos de los hinchas de Marruecos ARNAUD FINISTRE - AFP

El clima “antiargentino” que muchos sienten en Francia, una situación que probablemente nació con la final de Qatar 2022, se fue alimentando hasta detonar con los cánticos racistas que tuvieron como eje a Enzo Fernández tras la conquista de la Copa América y provocó hasta problemas diplomáticos, no pasa inadvertido aquí, durante los Juegos Olímpicos. El bochorno vivido en el estadio Geoffroy-Guichard despertó suspicacias. De hecho, luego de la derrota 2-1 ante Marruecos, Mascherano denunció un robo sufrido por Thiago Almada el día anterior. “A Almada le faltaba un reloj, anillos, todo... Pasó tras un entrenamiento en los Juegos. No quisimos decir nada, pero ahora sí (…) Nos piden acreditaciones, identificaciones para todo, pero pasan estas cosas”, se enojó el DT del equipo Sub 23 reforzados por tres mayores (Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Rulli). Según la cadena de televisión francesa BFM TV, la cifra estimada por Almada de sus pertenencias robadas fue de 50.000 euros.

Por su lado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió hoy nombrar a un experto para investigar posibles contravenciones a su reglamento. Sin embargo, el organismo no anunció cuándo emitirá un veredicto sobre el asunto.

Casi dos horas después de suspender el partido, el árbitro sueco Glenn Nyberg entró en la cancha, vio el gol de Medina por el VAR y lo anuló por offside de Bruno Amione ARNAUD FINISTRE - AFP

Este jueves, el equipo llegó a Lyon y por la tarde realizó un entrenamiento en el estadio Raymond Troussier, enfocado en el partido ante Irak, tratando de despojarse del mal sabor de boca provocado en Saint-Étienne. El tiempo dirá si el reclamo de la AFA prospera o no, si la FIFA le brinda una explicación convincente a la AFA o no; sin embargo, ello hoy parece una anécdota y la prioridad del grupo es mirar hacia adelante para seguir con chances de avanzar a los cuartos de final de París 2024 (después del duelo con Irak se medirá el martes, contra Ucrania). El equipo nacional se sintió perjudicado ante Marruecos y lo manifestó en distintos ámbitos. Los valores olímpicos, que hablan de la excelencia, el respeto y la amistad, quedaron mundialmente opacados en la apertura de la competencia futbolística.