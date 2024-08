Juegos Olímpicos 2024: el tenis, uno de los deportes que más medallas aportó en la historia de la Argentina, esta vez se quedó pronto sin posibilidades

Escuchar

PARÍS (Enviado especial).- Desde la primera participación argentina en los Juegos Olímpicos, hace cien años (París 1924), el tenis fue uno de los deportes que más medallas aportó para la causa: cinco. Gabriela Sabatini y Juan Martín del Potro obtuvieron la plata en singles en Seúl 1988 y Río de Janeiro 2016, respectivamente. El tandilense, además, ganó el bronce individual en Londres 2012. En dobles masculino, en Barcelona 1992, Javier Frana y Christian Miniussi se quedaron con la medalla de bronce compartida (con los croatas Goran Ivanisevic y Goran Prpic, ya que no había partido por el tercer puesto). Y en Atenas 2004, Paola Suárez y Patricia Tarabini lucieron el bronce en dobles femenino.

En París 2024, el equipo argentino de tenis, con Guillermo Coria y Mercedes Paz como capitanes, presentó la máxima cantidad de tenistas hombres posibles (seis) y dos mujeres. La delegación nacional compitió, sobre los courts de polvo de ladrillo de Roland Garros (es decir, en las condiciones más amigables posibles) en todas las categorías disponibles: en singles y dobles masculino y femenino, y en dobles mixto. Pero, en la mayoría de los casos, la Argentina se quedó muy pronto sin posibilidades de aspirar a una medalla.

Francisco Cerúndolo tuvo su segunda experiencia olímpica en París 2024 Santiago Filipuzzi/ Enviado

Sebastián Báez (18°) y Francisco Cerúndolo (26°; llegó con lo justo para debutar en París, tras haber ganado el título en Umag) ganaron dos partidos y cayeron en los octavos de final frente a rivales de mayor jerarquía: el primero, ante el griego Stefanos Tsitsipas (11°); el segundo, ante el noruego Casper Ruud (9°). Mariano Navone (37°) y Tomás Etcheverry (36°) alcanzaron la segunda ronda, donde perdieron contra el italiano Lorenzo Musetti (16°) y el ruso Roman Safiulin (66°). Del jugador de 9 de Julio y del platense, probablemente, se esperaba más, teniendo en cuenta que, el primero, es una de las gratas revelaciones de la temporada (con finales en Río de Janeiro y Bucarest, ambos ATP Tour sobre polvo de ladrillo) y, el segundo, fue cuartofinalista en el Abierto francés en 2023.

Sebastián Báez llegó a los 8vos de final de París 2024 Santiago Filipuzzi

En dobles masculino, Etcheverry finalmente formó pareja con Navone, que reemplazó a Cerúndolo, al límite físicamente: perdieron en la primera ronda frente a los neerlandeses Robin Haase y Jean-Julien Rojer.

La decepción de Podoroska, que compitió en singles, dobles y dobles mixto Santiago Filipuzzi

Ante la deportivamente injustificable decisión de Coria y de la Asociación Argentina de Tenis comandada por Agustín Calleri y Mariano Zabaleta de no convocar a Horacio Zeballos (el N° 1 del mundo en dobles y mejor de la historia de nuestro país en la especialidad), la pareja principal que presentó la Argentina en París 2024 fue la formada por Andrés Molteni y Máximo González, actuales 12° y 16° del ranking de dobles y sextos preclasificados en los Juegos Olímpicos. Tuvieron un sorteo desafiante, es verdad, ante Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, pero si bien lucharon frente a los españoles -cayeron por 7-6 (7-4) y 6-4-, ante la magnitud del desafío no pudieron hacer pesar sus conocimientos clásicos del dobles, algo que la pareja de enfrente no tenía. Dejaron un sabor amargo.

Molteni y González tuvieron un difícil debut olímpico ante Nadal y Alcaraz MARTIN BERNETTI - AFP

Nadia Podoroska (86°), clasificada a París 2024 por su ranking, tuvo un opaco debut en sus segundos Juegos Olímpicos (había estado en Tokio 2020): la rosarina perdió con la francesa Diana Parry (59°) y, si se tiene en cuenta el circuito, sumó su séptima derrota consecutiva. La segunda raqueta nacional en París 2024 fue la de María Lourdes Carlé (85°): la nacida en Daireaux, que obtuvo el boleto para la Ciudad de la Luz al quedarse con la medalla plateada en los Panamericanos de Santiago 2023, debutó en la versión olímpica del Bois de Boulogne derrumbado a la alemana Tatjana Maria (68°) por un doble 6-0 aunque, en la segunda ronda, cayó ante la segunda favorita, la estadounidense Coco Gauff, por un doble 6-1. Nadia y Lourdes formaron pareja de dobles: avanzaron a la segunda rueda al derrotar a las alemanas Maria y Tamara Korpatsch, pero en los octavos de final no pudieron superar el obstáculo español formado por Cristina Bucsa y Sara Sorribes Tormo.

Mariano Navone debutó en los Juegos Olímpicos y cayó en la segunda ronda Santiago Filipuzzi/Enviado

Inicialmente, Podoroska y Machi González no tenían ranking para entrar en el cuadro de dobles mixto (situación que sí se hubiera producido directamente con Zeballos), pero se bajaron los kazajos Elena Rybakina y Alexander Bublik, acción que le abrió la puerta a los argentinos. De todos modos, la ilusión duró poco: perdieron ante los potentes Coco Gauff y Taylor Fritz por 6-1, 6-7 (8-10) y 10-5. El partido, muy reñido, terminó con un foot fault de segundo saque cuando Podoroska sacaba con match point en contra.

Los jugadores y los integrantes de la delegación tenística argentina (además de Coria y Paz, Florencia Labat -vicepresidente 3° de la AAT y jefa de equipo-, el director de Desarrollo y asistente técnico Franco Squillari, el kinesiólogo Mariano Seara y la coordinadora Viviana Gentile) disfrutaron de la experiencia olímpica, de la convivencia y el contacto con otros atletas. Coria, por ejemplo, se tomó fotos con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Vaya paradoja, también lo hizo con otro puñado de españoles, entre los que se encontraba Marcel Granollers, el habitual compañero de dobles de Zeballos, que sí compitió en los Juegos Olímpicos (con Pablo Carreño Busta, perdieron en los 8vos de final).

El capitán Coria aprovechó y se tomó una foto con Djokovic en París 2024 Guillermo Coria

“Fue algo distinto a lo que estamos acostumbrados todas las semanas; estar en equipo, con otros atletas y compañeros, creo que ese espíritu colectivo que no lo vivimos durante el año, estuvo muy bueno. Yo llegué a último momento (luego de obtener el ATP de Umag) e intenté disfrutarlo lo más que pude. Me quedaré uno o dos días más para vivir la Villa. Estoy muy contento porque quería volver a vivirlo, como en Tokio”, le comentó Cerúndolo a LA NACION, valorando la parte social de la experiencia en París 2024.

El optimismo exhibido por Coria y Paz antes del viaje a París no se tradujo en los resultados, sobre todo entre los hombres, donde más expectativas podía haber. Claro que la ausencia de Zeballos, que podría haber competido con un doblista o formado pareja con un singlista (para ello debían ir tres en vez de cuatro, lo que decidió el capitán), seguirá siendo difícil de entender, sobre todo por la jerarquía y actualidad que tiene el marplatense. El desafío por la fase de grupos de la Copa Davis, del 10 al 15 de septiembre, en Manchester, será el próximo desafío grupal del tenis masculino. Coria, que podría estar viviendo su última temporada como capitán (debutó en 2022), anticipó la formación preliminar y tampoco fue citado el actual líder del ranking de dobles.

Mercedes Paz, capitana del equipo femenino argentino en París 2024 Prensa AAT

Entre las mujeres, el desafío colectivo en la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) será el 15 y 16 de noviembre, por los playoffs, una instancia que otorga lugares para los Qualifiers de 2025, equiparable al Grupo Mundial. Las dirigidas por Paz, capitana desde noviembre de 2018, visitarán a Brasil, en San Pablo.

El tenis, probablemente el deporte que más tracción genera en la Argentina después del fútbol, esta vez se despidió rápido de los Juegos Olímpicos con cierta indolencia, lejos de tener posibilidades reales de subirse en un podio.