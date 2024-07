Juegos Olímpicos 2024: las fuertes confesiones de Simone Biles, Naomi Osaka y Michael Phelps sobre la salud mental de los atletas

Escuchar

Lydia Jacoby fue una estrella emergente en la piscina para los Estados Unidos en los últimos Juegos Olímpicos, al ganar una medalla de oro en los 100 metros pecho y una de plata en relevos. ¿Qué vino después de Tokio 2020 para ella? “La gente habla de la depresión postolímpica”, sentenció. “Básicamente, no entendía el tema de la depresión. No fue hasta después de los Juegos que pensé: Oh, estoy sintiendo eso un poco”.

Jacoby, que no se clasificó para los Juegos Olímpicos de París 2024, ahora es plenamente consciente del fenómeno; lo atravesó, lo superó y lo discute de manera casual, todo lo cual apunta a la forma en que las cosas han cambiado en sólo unos años en lo que respecta a la salud mental.

A medida que los Juegos de París comiencen formalmente el viernes, seguidos de los Juegos Paralímpicos que comienzan el 28 de agosto, los atletas tienen más acceso que nunca a los recursos en ese ámbito que alguna vez fue tabú y parecen más dispuestos que nunca a usarlos. Eso parece particularmente significativo dado que Jessica Bartley, directora sénior de servicios psicológicos del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, dice que aproximadamente la mitad de los atletas del país en las últimas dos Olimpiadas fueron señalados por al menos uno de los siguientes: ansiedad, depresión, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, uso o abuso de sustancias.

Las medallas de los Juegos Olímpicos de París 2024, ese objetivo tan buscado que genera conflictos mentales. Thibault Camus - AP

Las preguntas clave ahora son: ¿Todos van a buscar la ayuda que necesitan? ¿Y hay suficiente ayuda disponible? En cuanto a la primera, Bartley señaló: “Me gustaría pensar que hemos superado el obstáculo, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Siento que todavía hay algo de estigma. Creo que todavía hay algunas conexiones con la debilidad”. ¿Y el segundo? “Creo que todavía podría haber más”, mencionó la estrella del atletismo Gabby Thomas.

Tres atletas olímpicos, Simone Biles y Naomi Osaka, que participaron en los últimos Juegos retrasados a 2021 por la pandemia y regresan en esta ocasión, y el nadador retirado Michael Phelps, que tiene más medallas que nadie en cualquier disciplina en la historia, proporcionaron algunas de las voces más fuertes en la creciente conversación global en el deporte y la sociedad en general sobre la importancia de proteger, medir y mejorar el estado de la mente tanto como el del cuerpo.

Simone Biles expuso en Tokyo 2020 los problemas por la presión que sentía por la competencia en los Juegos Olímpicos LOIC VENANCE - AFP

Phelps habló sobre tener “pensamientos suicidas” en el apogeo de su carrera y ayudó a producir un documental sobre la depresión entre los atletas olímpicos. También hizo un llamado al Comité Olímpico Internacional (COI) y a la USOPC para que hagan más. “Creo que hay algo que decir cuando muchos atletas muy buenos hablan sobre el mismo tema. Sé que no todos los deportistas sienten lo mismo; algunas personas simplemente sienten las cosas de manera diferente”, sumó Osaka, cuatro veces campeona de Grand Slam y exnúmero 1 del tenis que encendió el pebetero en Japón.

El nadador Michael Phelps continúa siendo el deportista que más medallas sumó en la historia de los Juegos Olímpicos. The Washington Post - The Washington Post

La japonesa ha sido franca sobre sus episodios de ansiedad y depresión y fue una de las primeras figuras del deporte en tomar descansos de salud mental lejos de la competencia, allanando el camino para otros.

Biles, quien redefinió la excelencia en la gimnasia y obtuvo siete medallas olímpicas en el camino, llamó la atención y, de algunos, las críticas, por retirarse de las pruebas en Tokio debido a un bloqueo mental, conocido en el mundo de la gimnasia como “los twisties”, que la hacía temer intentar ciertos movimientos peligrosos.

El hecho de que sus explicaciones de lo que salió mal se produjeran en un entorno tan público, como la estrella más grande de Tokio, solamente lo hizo aún más significativo para otros atletas. “Ella no tenía que hacerlo”, afirmó la jugadora de básquetbol Breanna Stewart, MVP de la WNBA. “Usó su plataforma para ayudar a los demás”.

Breanna Stewart (10), que formó parte del seleccionado de básquetbol de Estados Unidos en Tokio 2020, destacó la importancia de que Simone Biles expusiera el tema de la salud mental en los Juegos

Lo que hizo Biles resonó con atletas como la piragüista Nevin Harrison, medallista de oro en Tokio, quien dijo que “ansiedad, miedo, estrés... todos van a ser partes muy importantes para competir en un nivel tan alto”. Simone les hizo ver que podría haber una salida. “Estaba, en un momento, en esos zapatos. Pensaba: ¡Es hacer o morir! ¡Es de vida o muerte!”, dijo el boxeador Morelle McCane.

¿Qué tan diferente es para los atletas olímpicos de hoy? Janet Evans ganó cuatro oros en natación en los Juegos de 1988 y 1992 y recuerda la presión constante de rendir. En su época, dice, no había ni de lejos la empatía o la ayuda disponible como la que hay para los atletas olímpicos de hoy.

“No hablamos de las luchas. Nadie me enseñó que estaba bien perder, ¿verdad? Quiero decir, yo era Janet Evans, y cuando fui a una competencia de natación, se suponía que debía ganar”, subrayó. “Hablamos de ello ahora y lo reconocemos con nuestros atletas. Y creo que ese es un primer paso importante”.

Incluso el jugador de rugby Perry Baker, de 38 años, ha visto cambios desde su debut olímpico en Río de Janeiro 2016. “Había que aguantar. Sentías que no podías hablar con nadie”, dijo quien estuvo brevemente con los Philadelphia Eagles de la NFL.

“Deberíamos ir a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y ganar medallas. Pero no creo que eso deba ser a costa de cómo estamos preparando a nuestros atletas para el futuro”, dijo Evans. “Ambas cosas pueden suceder”. Ahí es donde entran Bartley y sus homólogos en otros países y en el COI.

Los Juegos de Invierno de Pekín, hace dos años, fueron los primeros en los que se emitieron credenciales adicionales para que los Comités Olímpicos nacionales llevaran a profesionales de la salud mental. En París habrá más de 170 procedentes de más de 90 países.

Habrá una línea de ayuda las 24 horas del día, los siete días de la semana, con consejeros de salud mental en más de 70 idiomas. Además una IA monitoreará las redes sociales de los atletas en busca de ciberacoso, y se abrirá una “zona mental” en la Villa Olímpica con un área de yoga, poca luz, asientos cómodos y otras herramientas “dedicadas a la desconexión, la descompresión”, confió Kirsty Burrows, jefa de una unidad del COI centrada en la salud mental de los atletas.

