Juegos Olímpicos: se clasificó para París 2024, sufrió una insólita lesión mientras festejaba y los compañeros dicen que está un poco loco”

Escuchar

Llegar a unos Juegos Olímpicos es el sueño de todo atleta. Cumplen ciclos. Se entrenan proyectando a cuatro años, a veces hasta ocho. Sufren presiones. Estrés. Lesiones. Se ilusionan con ser parte de una experiencia única. Estar en la Villa Olímpica. Participar en la ceremonia de apertura, desfilando con los demás atletas. Cruzarse con famosos de otras disciplinas. Falta un mes para la gran cita en París y la natación es uno de los principales focos de atracción. Domina la primera semana de los Juegos, mientras que en la segunda entra en escena el atletismo. Son los dos deportes que marcan la agenda.

Francia, uno de los grandes animadores, además de su condición de anfitrión, estaba desarrollando sus torneos clasificatorios de natación en Chartres. La serie de los 100 metros libres muestra a un irresistible Maxime Grousset, que, cumpliendo con los pronósticos, se impone. Su registro es de 47s33/100. Obtiene la clasificación para sus segundos Juegos Olímpicos, luego de los de Tokio 2020. Allí fue cuarto en los 100 metros libres y sexto en la posta 4x100. Hoy, con 25 años, quiere mejorar su producción.

Maxime Grousset festeja y Rafael Fente Damers empieza a sufrir SEBASTIEN BOZON - AFP

Termina su tarea y está feliz. Detrás suyo, en la piscina, un chico de apenas 18 años no lo puede creer. Con un tiempo de 48s14/100, Rafael Fente Damers finalizó en el segundo puesto y también consigue su plaza olímpica. Grousset lo conoce bien ya que comparten la posta de velocidad. “Está un poco loco, pero por eso es muy bueno. No le tiene miedo a nada y por ese motivo es que va a evolucionar. Tiene tiempo de sobra”, apunta el ganador de la clasificación sobre la figura ascedente del equipo. Hasta que siente un grito de desesperación. Se da vuelta y observa el gesto de dolor de Fente Damers. No entiende nada. ¿Por qué sufre si acaba de vivir un momento de enorme felicidad?

El que menos entiende es el joven Rafael. Le duele horrores el hombro izquierdo. No le dolió nada en los 48s y fracción en los que nadó. Pero siente como un cuchillo clavado en la parte superior del brazo. ¿Qué pasó? Un caso insólito. Como expresión de alegría por su reciente logro, le pegó al agua. Una reacción, en principio, con cero riesgo. No es que golpeó una pared: le dio al agua. Como si jugara. El dolor fue inmediato y su expresión también. Estuvo algunos minutos en la piscina, acaso esperando que la molestia desapareciera. Que no fuera algo de gravedad. Lo cierto es que eso no sucedió y lo tuvieron que asistir para que saliera del agua. Todos estaban asombrados cuando eran anoticiados del motivo de la lesión.

Rafael Fente Damers sonríe casi con incredulidad: espera poder llegar en forma a los Juegos Olímpicos SEBASTIEN BOZON - AFP

Ya a la hora del podio, Rafael Fente Damers apareció con un cabestrillo. Ahí todos comprendieron que el tema era más serio de lo imaginado. Fue llevado a un hospital para realizarse una resonancia magnética. Allí se comprobó que padece una luxación de hombro. En algunos casos, hasta puede requerir de una cirugía. Todos esperan que no sea el caso y que puedan resolverlo con fisioterapia y rehabilitación. Le quedan 37 días para conseguirlo

Nacido en Estados Unidos, de madre francesa y padre español, para 2026 Fente Damers ya figura inscripto en la Universidad de Texas, donde formará parte del equipo de su colega León Marchand, que tiene como entrenador nada menos que a Bob Bowman, el hombre que condujo la carrera del legendario Michael Phelps. Marchand, de 22 años, se especializa en los estilos mariposa y medley.

El momento de la lesión

Según Denis Auguin, entrenador del equipo de Francia de los Juegos Olímpicos, “Rafael Fente Damers empezó a sobresalir en 2023, hizo una fuerte pretemporada y logró la medalla de bronce en el Euro Junior. Allí impresionó a todos. Tiene una manera de ser desenfadada, pero también muy es muy serio. Sobre todo tiene una educación excepcional, siempre sonriendo, da las gracias cien veces. Le llevó seis meses familiarizarse conmigo. Es un chico, pero se adaptó muy rápido al grupo”.

“Espero que le vaya bien con los estudios porque lo estamos esperando para el relevo”, dijo Grousset. El primer interesado en poder estar listo para el 27 de julio, en el Arena París La Défense, es Fente Damers. Y recordar, acaso con humor, esa vez en la que, insólitamente, se lesionó golpeando el agua de alegría...

LA NACION