Las Leonas en una definición para el infarto: cómo se resolvieron los penales australianos que le dieron el pase a las semifinales

Escuchar

Una definición para el infarto. Las Leonas llegaron a las semifinales de los Juegos Olímpicos en una victoria muy sufrida sobre Alemania. No sólo porque igualó 1-1 sobre la agonía del partido gracias a un desvío de Julieta Jankunas, sino que después logró pasar de instancia en la definición por penales australianos (2-0) y porque se dieron varias particularidades que aumentaron el suspenso en la victoria de la selección argentina femenina de hockey sobre césped.

La tarea de la arquera argentina, Cristina Cosentino, resultó determinante porque le negó a las 4 ejecutantes alemanas la posibilidad de convertir y su tarea también generó que las rivales necesitasen tomarse los 8 segundos permitidos para completar la acción. Incluso, en el tercer penal, que fue ejecutado por Jette Fleschuetz, la árbitro principal la belga Laurine Delforge pidió la revisión de la jugada porque necesitó determinar si hubo obstrucción sobre la arquera argentina y si el gol que marcó la alemana había sido dentro del tiempo permitido. Tras un puñado de segundos de angustia, se determinó anular el tanto y la explosión de las Leonas fue total.

¡LAS LEONAS A SEMIFINALES! Con garra y corazón el Seleccionado femenino de #Hockey clasificó a la siguiente instancia de #París2024.



Los #JuegosOlímpicos los vivís en https://t.co/fnEKkuadQ9 ¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/MeGnzgXBaB — TVP (@TV_Publica) August 5, 2024

Pero también fue angustiante, porque en el primer penal para la selección argentina, que Lara Casas tomó la responsabilidad de ejecutar, fue anulada porque la árbitro belga entendió que la jugadora de las Leonas avanzó con un toque con el revés del palo y eso es una infracción. “ No sé qué pasó, la verdad que quizá estaba un poco nerviosa. En los entrenamientos siempre arranco así, la verdad que no entiendo, pero bueno, ya está ahora quiero tranquilizarme. Lo importante es que ganamos y eso me da alegría ”, contó Casas.

Después llegó el tiempo de los festejos, porque Jankunas y Zoe Diaz de Armas marcaron sus goles, Cosentino se lo negó a las alemanas y la locura de las argentinas se desplegó por todo el estadio. “ Estoy contenta por darle la victoria a Argentina. Es una emoción increíble. Siento que en este último tiempo mejoré bastante en los penales y por suerte hoy lo pudieron ver. La verdad que ahora ya hay que enfocarse en lo que viene. Es mi primer Juego Olímpico y lo quiero disfrutar. Las chicas me dice que me siga divirtiendo y eso es lo que quiero hacer ”, dijo Cosentino tras la victoria.

El festejo de la arquera Cristina Cosentino con Eugenia Trinchinetti Santiago Filipuzzi/Enviado Especial - LA NACION

La felicidad por una definición tan inquietante, se advirtió en el rostro de todas y en especial de Agustina Gorzelany: “ Por suerte dimos el paso que teníamos que dar. Nuestra arquera la rompió toda. Pero bueno, somos así, siempre tenemos que sufrir. Por suerte nos repusimos cuando estábamos abajo y nos enfocamos en ir a buscar el empate ”.

¡VICTORIA ARGENTINA EN SHOOTOUTS! 😱🇦🇷



La albiceleste se mete a semifinales en el hockey sobre césped femenil de #Paris2024 #ParísEsTuyo pic.twitter.com/4uxgNyBjC2 — Claro Sports (@ClaroSports) August 5, 2024

LA NACION