Kun Agüero contó por qué no fue a la final de la Copa América

Escuchar

Anoche la Argentina festejó el triunfo de la Scaloneta al consagrarse como la selección ganadora en la Copa América 2024. Tras un final infartarte que culminó con el gol de Lautaro Martínez, los jugadores festejaron junto a familiares y amigos su bicampeonato, que le otorgó a la Argentina la mayor cantidad de copas en esta competición que incluye equipos de distintos países americanos. Sin embargo, muchos observaron la ausencia de una persona en particular: Sergio “Kun” Agüero. El ex jugador de fútbol que fue parte del plantel de la Albiceleste en la Copa América anterior ―en que la Argentina también se consagró campeón― no estuvo presente en el Hard Rock Stadium de Miami.

Cabe recordar que el propietario del equipo de eSports KRÜ es muy cercano a muchos de los futbolistas que hoy en día integran la Selección Argentina, como es el caso de Lionel Messi y Ángel Di Maria, quien jugó su último partido con la casaca celeste y blanca. Muchos podrán recordarlo festejando con alegría tras la final del Mundial Qatar 2022 en el Estadio Lusail, donde incluso levantó la Copa del Mundo, aunque ya estaba retirado del fútbol por problemas de salud.

Sergio "Kun" Agüero fue parte de los festejos de Argentina en la final del Mundial Qatar 2022 Instagram: @kunaguero

Este domingo por la noche, el Kun utilizó sus redes sociales para explicar el motivo de su ausencia. Casi a las 22, cuando aún se estaba esperando que inicie el partido entre Argentina y Colombia por las demoras debido a los incidentes que se ocasionaron en la entrada del Hard Rock Stadium, el delantero dio a conocer que no asistió al partido. “Yo no fui al final. Imagínate lo que habrá pasado”, escribió en respuesta a un tuit de un usuario que le preguntó si logró ingresar.

Ante esta respuesta, muchas personas se preocuparon y consultaron el motivo por el cual no pudo asistir. En ese contexto, el exIndependiente contestó la pregunta de uno de los usuarios de X. “¿Por qué no fuiste?”, indagó @JuanLimaaa junto a un emoji de una cara triste. La respuesta de Agüero no tardó en llegar y sorprendió a muchos: “Tenía un palco ya y un día antes desapareció”.

Si bien no brindó más explicaciones al respecto, dio a entender que ocurrió algo con la organización del partido. Ante este comentario, muchos usuarios culparon a la Conmebol por la mala organización y hasta especularon que su ubicación fue entregada a una persona del equipo rival. Algunos de los comentarios a este tuit fueron: “Se lo dieron a Maluma” y “Se lo robó un colombiano”.

Tenía un palco ya y un día antes desapareció 👀 https://t.co/iUDal0QbSe — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) July 15, 2024

A pesar de no haber podido asistir a la final de la Copa América, el Kun Agüero igualmente se tomó el tiempo para felicitar a los jugadores de la Selección y demostrar su alegría ante el resultado del partido. “Vamossssssss. Dale campeón, dale campeón, dale campeón”, tuiteó el exfutbolista, emulando una canción de cancha. Y luego agregó en otro tuit: “Muchas gracias por una alegría más. Orgulloso de ustedes. Son los mejores, siempre. Te amo”.

Muchas gracias por una alegría más. Orgulloso de ustedes. Son los mejores, siempre. Te amo 🇦🇷 🏆 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) July 15, 2024

En tanto, en su cuenta de Instagram subió un posteo en que se puede ver una foto de varios de los jugadores abrazados y festejando. En ella se ve que apostó 500 dólares en la plataforma Stake que la Argentina le ganaba a Colombia por menos de dos goles. Al haber adivinado el resultado de la final, obtuvo 885 dólares de recompensa. “Partido cerrado”, escribió en la descripción de la publicación.

LA NACION