Kun Agüero: el Leeds de Marcelo Bielsa, otro club interesado en contratar al argentino

Desde que anunció que a partir de junio no continuará en Manchester City, club en el que se convirtió en leyenda, Sergio Agüero y su entorno no dejaron de recibir sondeos o propuestas con miras al futuro inmediato. Barcelona, París Saint Germain, la MLS estadounidense, Medio Oriente, Independiente, son algunos de los potenciales destinos que se nombran. Sin embargo, en las últimas horas, en Inglaterra surgió otro competidor: el Leeds, dirigido por Marcelo Bielsa, que precisamente este sábado derrotó al firme puntero de la Premier League, conducido por Pep Guardiola, por 2-1 en el Etihad Stadium.

Según un informe del medio británico 90min.com, Leeds mira al Kun Agüero como un potencial sustituto del brasileño nacionalizado español Rodrigo Moreno, el jugador por el que pagaron 27 millones de libras (una cifra récord) a Valencia y que, hasta aquí, no tuvo un rendimiento destacado.

La salida de Rodrigo dejará al equipo de Bielsa con la necesidad de refuerzos de ataque y se afirma que Agüero fue señalado como un gran objetivo de transferencia para el próximo verano europeo. Bielsa es un reconocido admirador del ex delantero de Independiente y de Atlético de Madrid, y se espera que, a pesar de que Leeds no puede ofrecerle el incentivo de la Liga de Campeones, la perspectiva de pasar a un club donde no tendría que mudarse de su actual hogar, en el noroeste del país, podría resultar una opción atractiva.

El Loco, Marcelo Bielsa, conductor de Leeds, continuaría por dos temporadas más en el club ingles e irían en busca del Kun Agüero, que en junio dejará Manchester City. afp - POOL

Antes del partido entre Leeds y Manchester City, Bielsa se refirió a Agüero: “Los reconocimientos y valoraciones que Agüero ha recibido de su club y el fútbol inglés describen lo influyente que ha sido su paso por el club y por la Premier”.

Satisfechos con una campaña que está cumpliendo holgadamente el objetivo de mantener la categoría en el primer año tras el ascenso, los dirigentes de Leeds tienen claro que el DT para, al menos las próximas dos temporadas, debe seguir siendo Bielsa y en eso trabajan: hay negociaciones avanzadas para la renovación. ¿Le podrán dar el gusto de contratar a Agüero?

Por lo pronto, el Loco Bielsa nunca dirigió a Agüero en el seleccionado nacional, ya que estuvo como técnico hasta 2004 y el Kun debutó en 2006.

