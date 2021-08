La agenda de TV del domingo: argentinos en los Juegos, Fórmula 1 en Hungría y Boca, River y San Lorenzo en el Torneo 2021

Un nuevo día de los Juegos Olímpicos de Tokio, una nueva competencia de Fórmula 1 y otra de TC y una nueva jornada del Torneo 2021 son el menú deportivo televisivo del domingo.

A las 9.45 el seleccionado masculino argentino de vóleibol se jugará frente a Estados Unidos su permanencia en los certamen olímpico, con la obligación de vencer. Ya por la noche, la delegación albiceleste estará activa con las participaciones de Brenda Rojas y Agustín Vernice en canoaje y Alexis Eberhardt en tiro; una vez cruzada la medianoche, Belén Tavella y Lourdes Hartkopf participarán en las regatas 9 y 10 de la clase 470 de yachting y las Panteras concluirán su paso por Tokio 2020 al enfrentarse con China en el vóleibol femenino.

El automovilismo tendrá oferta internacional y local: la carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, y el Desafío de las Estrellas, que el Turismo Carretera desarrollará en Villicum, San Juan.

San Lorenzo viene de festejar en La Bombonera y tratará de extender frente a Banfield la alegría. Marcelo Endelli - Getty Images South America

También el fútbol será de aquí y de allá. En Francia se disputará la primera copa de la temporada: Lille y Paris Saint-Germán pujarán por el Trofeo de Campeones. Y el Torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol dará continuidad a su 4ª fecha, con Defensa y Justicia vs. Gimnasia, Talleres vs. Boca, River vs. Huracán y San Lorenzo vs. Banfield.

La televisación del domingo 1 de agosto

FÚTBOL

Torneo 2021

13.30 Defensa y Justicia vs. Gimnasia. TNT Sports

Defensa y Justicia vs. Gimnasia. TNT Sports 15.45 Talleres vs. Boca. TNT Sports

Talleres vs. Boca. TNT Sports 18 River vs. Huracán. Fox Sports Premium

River vs. Huracán. Fox Sports Premium 20.15 San Lorenzo vs. Banfield. TNT Sports

Además

15 Los Andes vs. Colegiales. La B Metropolitana. DirecTV Sports

Los Andes vs. Colegiales. La B Metropolitana. DirecTV Sports 15.50 Lille vs. Paris Saint-Germain. Trofeo de Campeones. ESPN 2

AUTOMOVILISMO

10 Fórmula 1: la carrera del Gran Premio de Hungría. Star Premium Action

Fórmula 1: la carrera del Gran Premio de Hungría. Star Premium Action 12 Turismo Carretera. El Desafío de las Estrellas, desde San Juan. TV Pública

RUGBY

17 Atlanta Rugby vs. Los Angeles Giltinis, la final de la Major League Rugby. DirecTV

BÁSQUETBOL

19.30 Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Unión (Santa Fe): juego 1 de la final de la Liga Argentina. DirecTV

JUEGOS OLÍMPICOS

TyC Sports y TV Pública

