La agenda de TV del domingo: Delbonis en Roland Garros, Fórmula 1 en Azerbaiyán, MotoGP en Cataluña y un partido 7 de playoffs de NBA

El tenis en Francia y el automovilismo en Azerbaiyán copan el fin de semana deportivo en las pantallas. Roland Garros y la Fórmula 1 son lo más convocante de un domingo que tendrá también motociclismo, básquetbol y fútbol internacional.

Federico Delbonis, uno de los dos argentinos que quedan en París, rivalizará con el español Alejandro Davidovich Fokina en un octavo de final. Antes, muy temprano, Nadia Podoroska actuará en dobles junto a la rumana Irina-Camelia Begu contra las francesas Clara Burel y Chloé Paquet.

Federico Delbonis ejecuta uno de sus singulares saques en Roland Garros; Alejandro Davidovich Fokina es su obstáculo hacia los cuartos de final del segundo campeonato de Grand Slam. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

También en la mañana argentina habrá F. 1, con la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán. En dos ruedas, la acción comenzará antes, con el Gran Premio de Cataluña de MotoGP y sus escuderas Moto2 y Moto3.

La NBA tiene dos encuentros de playoffs este domingo: el final de la gran serie entre Los Angeles Clippers y Dallas Mavericks, con el duelo Kawhi Leonard vs. Luka Doncic, y el comienzo del cruce entre Philadelphia 76ers y Atlanta Hawks. Además, habrá interesantes amistosos de fútbol preparatorios para disputar la Eurocopa: Bélgica vs. Croacia, Inglaterra vs. Rumania y Países Bajos vs. Georgia.

La televisación del domingo 6

TENIS

6 Roland Garros. La rueda de 16os de final. ESPN 2, ESPN 3.

Roland Garros. La rueda de 16os de final. ESPN 2, ESPN 3. 12.30 Roland Garros. La etapa de 16os de final. ESPN 3.

Roland Garros. La etapa de 16os de final. ESPN 3. 16 Roland Garros. La ronda de 16os de final. ESPN 2.

AUTOMOVILISMO

9 Fórmula 1. La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán. Star Premium Action.

FÚTBOL

Amistosos internacionales

13 Inglaterra vs. Rumania. ESPN.

Inglaterra vs. Rumania. ESPN. 13 Países Bajos vs. Georgia. DirecTV Sports.

Países Bajos vs. Georgia. DirecTV Sports. 15.45 Bélgica vs. Croacia. DirecTV Sports.

Eurocopa sub 21

16 Alemania vs. Portugal. La final. ESPN.

MOTOCICLISMO

6 MotoGP, Moto2 y Moto3. Las respectivas carreras del Gran Premio de Cataluña. ESPN.

El francés Fabio Quartararo, con Yamaha, obtuvo la pole position en Montmeló; el líder del certamen de MotoGP es el favorito en el Gran Premio de Cataluña. LLUIS GENE - AFP

GOLF

13 The Memorial Tournament. La vuelta final. ESPN Extra.

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la NBA

14 Philadelphia 76ers vs. Atlanta Hawks. Cuarto de final, partido 1. ESPN 3.

Philadelphia 76ers vs. Atlanta Hawks. Cuarto de final, partido 1. ESPN 3. 16.30 Los Angeles Clippers vs. Dallas Mavericks. Octavo de final, juego 7. ESPN 3.

Kawhi Leonard vs. Luka Doncic, un duelo por sí mismo en el espectacular partido 7 de la serie que Los Angeles Clippers y Dallas Mavericks definirán hoy. AP Photo / Ashley Landis / pool - AP

BOXEO

21 Floyd Mayweather vs. Logan Paul. ESPN.

BÉISBOL

20 Boston Red Sox vs. New York Yankees. Major League Baseball. ESPN 3.

LA NACION