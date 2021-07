La agenda de TV del domingo: los Leones, Pumas 7s y Estados Unidos en básquetbol en los Juegos Olímpicos, River e Independiente en el fútbol local

El domingo deportivo televisivo será muy olímpico. Los Juegos de Tokio se imponen en la programación, casi en exclusividad.

La mañana argentina tiene el estreno de los Leones, contra Japón, en hockey sobre césped, y el de Julia Sebastián en los 100 metros pecho de natación. Por la noche (mañana japonesa), los Pumas 7s se estrenarán en el rugby, ante Australia. Fuera de la delegación albiceleste aparece muy atractivo el debut de Estados Unidos en básquetbol masculino, frente a Francia.

Las horas del domingo que no estarán copadas por Tokio 2020 serán ocupadas por cinco encuentros del Torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol: Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz, Patronato vs. Sarmiento, Rosario Central vs. Vélez, River vs. Unión y Estudiantes vs. Independiente.

Independiente necesita enderezarse; cerrará ante Estudiantes el domingo. POOL/Juano Tesone

Y a mediatarde serán televisadas dos interesantes confrontaciones. En polo se definirá el Abierto Británico con tres argentinos protagonistas: Pablo Pieres y Tomás Panelo, de UAE, y Nicolás Pieres, de Thai. Y en rugby, Uruguay y Brasil sostendrán un nuevo partido de la clasificación sudamericana para el Mundial Francia 2023.

La televisación del domingo 25

JUEGOS OLÍMPICOS

Hockey masculino

7 Argentina vs. Japón. TyC Sports

Natación

7.40 Julia Sebastián en los 100 metros pecho. TyC Sports

Básquetbol masculino

9 Estados Unidos vs. Francia. TyC Sports 3

Kevin Durant, la máxima figura del máximo candidato en el básquetbol masculino olímpico, Estados Unidos, que debutará frente a un peligroso rival: Francia, su verdugo en el Mundial China 2019. ARIS MESSINIS - AFP

Rugby

22.30 Argentina vs. Australia. TyC Sports

FÚTBOL

Torneo 2021

13.30 Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz. Fox Sports Premium

Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz. Fox Sports Premium 13.30 Patronato vs. Sarmiento. TNT Sports

Patronato vs. Sarmiento. TNT Sports 15.45 Rosario Central vs. Vélez. TNT Sports

Rosario Central vs. Vélez. TNT Sports 18 River vs. Unión. TNT Sports

River vs. Unión. TNT Sports 20.15 Estudiantes vs. Independiente. Fox Sports Premium

River viene de ganar por la Copa Libertadores pero de perder por el Torneo 2021, contra Colón; ahora le toca el otro cuadro santafesino, Unión. LA NACION/Mauro Alfieri

Amistosos

13.50 Roma vs. Debrecen. ESPN 2

Roma vs. Debrecen. ESPN 2 19 Everton vs. Millonarios. Florida Cup. ESPN

POLO

15 (diferido) Abierto Británico. La final: UAE, con Pablo Pieres y Tomás Panelo, vs. Thai, con Nicolás Pieres. ESPN 3

RUGBY

15.55 Uruguay vs. Brasil. Torneo clasificatorio para el Mundial 2023. ESPN 2

BÉISBOL

20 Milwaukee Brewers vs. Chicago White Sox. Major League Baseball. ESPN 3

