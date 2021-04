La agenda de TV del domingo: el clásico River - San Lorenzo y los partidos de la NBA

Con acento en el fútbol se desarrollará el domingo deportivo en las pantallas de televisión. Varios argentinos en Europa y tres grandes por la Copa de la Liga Profesional se llevarán la mayoría de la atención, con una final de tenis y algo de básquetbol compitiendo por el interés.

La mañana estará poblada de argentinos en acción: Lionel Messi y Barcelona visitarán a Villarreal por la liga de España, Lautaro Martínez e Inter procurarán quedar a tiro de la vuelta olímpica al recibir a Hellas Verona en la Serie A y Marcelo Bielsa y Leeds se las verán en Eland Road con un grande: Manchester United, el escolta de la Premier League.

River está en levantada y afronta un clásico contra San Lorenzo, con la chance de subirse a la cúspide de la zona de la Copa de la Liga Profesional. Telam

También antes del mediodía empezará la jornada por la Copa de la Liga, con Vélez vs. Lanús, en las alturas del grupo B. Al rato se desarrollará Defensa y Justicia vs. Arsenal, antes de que Racing examine la consistencia de Colón, el líder de la zona A. Después, el plato fuerte del grupo: River vs. San Lorenzo. Y un cierre interesante: Tucumán vs. Talleres.

Por fuera del fútbol se dará la final del torneo de tenis Conde de Godó en Barcelona, y habrá tres atractivos enfrentamientos en la NBA, ya cerca de las definiciones en la etapa regular de la mejor liga de básquetbol del planeta.

La televisación del domingo 25

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

11 Lanús vs. Vélez. TNT Sports.

Lanús vs. Vélez. TNT Sports. 13.30 Defensa y Justicia vs. Arsenal. Fox Sports Premium.

Defensa y Justicia vs. Arsenal. Fox Sports Premium. 15.45 Racing vs. Colón. TNT Sports.

Racing vs. Colón. TNT Sports. 18 River vs. San Lorenzo. Fox Sports Premium.

Atribulado, San Lorenzo tiene una riesgosa oportunidad en su visita a River: comenzar resonantemente una recuperación; también puede ahondar sus problemas. Pool Argra

21 Atlético Tucumán vs. Talleres. TNT Sports.

Atlético Tucumán vs. Talleres. TNT Sports. 21 Rosario Central vs. Estudiantes. TV Pública.

Copa de la Liga de Inglaterra

12.30 Manchester City vs. Tottenham. La final. ESPN.

Premier League

10 Leeds United vs. Manchester United. ESPN.

Marcelo Bielsa contribuyó a que Leeds ya se haya garantizado la permanencia en la Premier League; este sábado se darán el gusto de poner a prueba a un poderoso, Manchester United, que marcha escolta. afp - POOL

Liga de España

11.15 Villarreal vs. Barcelona. DirecTV Sports.

Villarreal vs. Barcelona. DirecTV Sports. 13.30 Celta vs. Osasuna. ESPN 3.

Celta vs. Osasuna. ESPN 3. 16 Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid. ESPN 3.

Serie A

10 Fiorentina vs. Juventus. ESPN 2.

Fiorentina vs. Juventus. ESPN 2. 10 Inter vs. Hellas Verona. ESPN.

Inter vs. Hellas Verona. ESPN. 15.45 Atalanta vs. Bologna. ESPN 3.

Lautaro Martínez va rumbo a su primer scudetto; Inter es un holgado puntero en la Serie A. AFP - AFP

Primera Nacional

14 Morón vs. Independiente Rivadavia. TyC Sports.

Morón vs. Independiente Rivadavia. TyC Sports. 16 Belgrano vs. Nueva Chicago. TyC Sports.

Ligue 1

8 Nice vs. Montpellier. ESPN 2.

Major League Soccer

17.50 Los Angeles Galaxy vs. New York Red Bulls. ESPN Extra.

TENIS

11 Rafael Nadal vs. Stefanos Tsitsipas. La final del ATP 500 de Barcelona. ESPN Play.

BÁSQUETBOL

NBA

14 Charlotte Hornets vs. Boston Celtics. ESPN 2.

Charlotte Hornets vs. Boston Celtics. ESPN 2. 16.30 Brooklyn Nets vs. Phoenix Suns. ESPN 2.

Brooklyn Nets vs. Phoenix Suns. ESPN 2. 20.30 Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks. NBA TV.

Giannis Antetokounmpo, siempre un imán para quedarse mirando los partidos de Milwaukee Bucks.

BÉISBOL

20 Los Angeles Dodgers vs. San Diego Padres. Major League Baseball. ESPN 3.

