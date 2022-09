La agenda de TV del domingo: Superclásico y Liga Profesional, ligas europeas, la final de US Open, la Fórmula 1, la Americup y los Mundiales de vóleibol y rugby seven

Se viene un domingo de definiciones en el deporte mundial, con múltiples torneos internacionales en instancias decisivas, además de algunos de los eventos más convocantes del mundo.

Como no podía ser de otra manera, las miradas estarán puestas en el plato fuerte de la tarde, el Superclásico. Será una ocasión particular, dado que Boca y River no han firmado su campaña más regular, pero un triunfo los podría prender definitivamente en la lucha por el título de la Liga Profesional. Pero no será el único partido atractivo del fútbol argentino, ni tampoco de los puestos altos: por el mediodía, Gimnasia buscará alejarse de los dos grandes en la punta cuando visite a Newell’s en Rosario, al mismo tiempo que Vélez haga lo propio en cancha de Arsenal.

En el Viejo Continente se seguirá extrañando de cierto modo la Premier League, que al igual que el sábado no se disputará por el fallecimiento de la Reina Isabel II, pero habrán varios partidos interesantes en las demás ligas. Por la mañana será el turno de Real Madrid, último campeón de España y de Europa, que recibe a Mallorca, y a la tarde llegará el momento de un duelo de argentinos entre Real Betis (Germán Pezzella y Guido Rodríguez) y Villarreal (Gerónimo Rulli y Giovani Lo Celso). En Italia, muy temprano harán su presentación Juan Musso y Atalanta, que pueden llegar a la punta si superan a Cremonese, y más tarde será el turno de Juventus, que se enfrenta a Salernitana con la intención de corregir su arranque irregular. Por último, en Francia Nicolás Tagliafico y Lyon quieren seguir prendidos a los puestos altos, pero primero tendrán que superar a Monaco en el Principado.

Real Madrid ganó todos sus partidos en lo que va de la temporada, y para continuar esa racha tendrá que vencer a Mallorca

Por fuera del fútbol llegarán todas las grandes definiciones de la jornada. La más convocante de ellas será sin duda la del US Open, en donde el noruego Casper Ruud y Carlos Alcaraz pelearán no solo por su primer Grand Slam, sino también por el número uno del mundo en un choque apasionante. Algunas horas antes llegarán los duelos decisivos del Mundial de vóleibol; primero, Brasil y Eslovenia se disputarán su lugar en el podio, y más tarde Italia y Polonia, uno de los locales, irán por el premio máximo. Luego será el turno de la Americup de básquetbol, en donde la selección argentina de Pablo Prigioni buscará erigirse como el mejor equipo del continente. Y bien temprano se definirá también el Mundial de Rugby Seven, con los Pumas buscando el quinto puesto.

Finalmente, el domingo tendrá también un nuevo Gran Premio de Fórmula 1, en esta oportunidad en Monza, con Charles Leclerc, Max Verstappen y Carlos Sainz Jr. liderando la clasificación, además de la ronda final del BMW Championship del PGA Tour.

La TV del domingo 11

FÚTBOL

Liga Profesional

13 Arsenal vs. Vélez Sarsfield. ESPN Premium

13 Newell’s Old Boys vs. Gimnasia. TNT Sports

17 Boca Juniors vs. River Plate. ESPN Premium y TNT Sports

20 Talleres vs. Defensa y Justicia. TNT Sports

Gimnasia quiere continuar con su gran campaña cuando visite a Newell's en la previa del Superclásico Fotobaires

La Liga

9 Real Madrid vs. Mallorca. ESPN

11.15 Elche vs. Athletic Club. ESPN 3

13.30 Getafe vs. Real Sociedad. DirecTV Sports

16 Real Betis vs. Villarreal. DirecTV Sports

Serie A

7.30 Atalanta vs. Cremonese. ESPN 2

10 Bologna vs. Fiorentina. Star+

10 Lecce vs. Monza. Star+

10 Sassuolo vs. Udinese. Star+

13 Lazio vs. Hellas Verona. Star+

15.45 Juventus vs. Salernitana. Star+

Juventus busca recuperarse de su arranque complicado cuando reciba a Salernitana afp - AFP

Ligue 1

8 Racing Club de Strasbourg vs. Clermont. ESPN3

12 Stade Rennais vs. Auxerre. Star+

15.45 Monaco vs. Olympique Lyonnais. Star+

Bundesliga

10.30 Köln vs. Union Berlin. Star+

12.30 Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach. Star+

TENIS

US Open

17 Casper Ruud vs. Carlos Alcaraz. La final masculina. ESPN 2

Carlos Alcaraz va por el número uno del mundo en la final del US Open, donde lo espera Casper Ruud Agencia AFP - AFP

BÁSQUETBOL

AmeriCup

17.10 Tercer Puesto. DirecTV Sports 2

20.40 Final. DirecTV Sports 2

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

10 Gran Premio de Monza. Fox Sports

RUGBY

Mundial de Rugby Seven

5.15 Día 3. ESPN

Los Pumas 7s cayeron con Nueva Zelanda en el Mundial de Sudáfrica, pero continúa aún la competencia para ellos Bruno Ruas - Prensa UAR

VÓLEIBOL

Mundial de Polonia y Eslovenia

12.50 Brasil vs. Eslovenia. Tercer Puesto. ESPN 3

15.50 Polonia vs. Italia. Final. ESPN 3

GOLF

BMW Championship