La agenda de TV del sábado: argentinos en Tokio 2020, Fórmula 1, Springboks - Lions, Racing, Independiente y fútbol europeo

Los Juegos Olímpicos acaparan cada día durante más de dos semanas la programación televisiva deportiva, incluido este sábado. Pero dejan lugar para compartir con otros acontecimientos, que en este caso serán Fórmula 1, fútbol local, fútbol internacional y rugby de primer nivel mundial.

El programa de la jornada de Tokio 2020 para los argentinos incluye el choque de los Leones con los alemanes en uno de los cuartos de final; una serie de Belén Casetta en 3000 metros con obstáculos, y, ya en las primeras horas del domingo de la Argentina, varios atractivos: el crucial partido del seleccionado de básquetbol contra Japón, que determinará la eliminación o el pase a los playoffs; el encuentro de los Gladiadores con España en handball, y nuevas regatas de Belén Tavella-Lourdes Hartkopf y las últimas clasificatorias de Santiago Lange-Cecilia Carranza y Facundo Olezza en yachting.

Tras la victoria (22-17) de British & Irish Lions de hace siete días, Springboks vuelve a recibir al combinado insular, en el segundo encuentro de la serie de tres que protagonizan en Sudáfrica. RODGER BOSCH - AFP

La Fórmula 1 desarrollará la prueba de clasificación del Gran Premio de Hungría, y el rugby ofrecerá un muy atractivo Sudáfrica vs. British & Irish Lions, mientras que el fútbol internacional tendrá varios cruces europeos, principalmente Barcelona vs. Stuttgart, Bayern München vs. Napoli y Olympique Marseille vs. Villarreal.

El Torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol sigue a todo tren en este intenso semestre y abre su 4ª fecha, con Colón vs. Godoy Cruz, Lanús vs. Unión, Racing vs. Sarmiento y Platense vs. Independiente.

La televisación del sábado 31

FÚTBOL

Torneo 2021

13.30 Colón vs. Godoy Cruz. TNT Sports

Colón vs. Godoy Cruz. TNT Sports 15.45 Lanús vs. Unión. TV Pública

Lanús vs. Unión. TV Pública 18 Racing vs. Sarmiento. TNT Sports

Racing vs. Sarmiento. TNT Sports 20.15 Platense vs. Independiente. Fox Sports Premium

De buen comienzo en el Torneo 2021, Independiente visita a Platense. Fotobaires

Amistosos internacionales

10.50 Leipzig vs. Ajax. ESPN

Leipzig vs. Ajax. ESPN 11.30 Bayern München vs. Napoli. DirecTV Sports 2

Bayern München vs. Napoli. DirecTV Sports 2 12.55 Wolfsburg vs. Atlético de Madrid. ESPN

Wolfsburg vs. Atlético de Madrid. ESPN 13 Barcelona vs. Stuttgart. DirecTV Sports

Barcelona vs. Stuttgart. DirecTV Sports 15.20 Nice vs. Milan. ESPN 3

Nice vs. Milan. ESPN 3 15.50 Olympique Marseille vs. Villarreal. ESPN 2

Amistoso de pretemporada para Barcelona, que espera a Lionel Messi y que tuvo el primer entrenamiento de Sergio Agüero. Philipp von Ditfurth - DPA

Major League Soccer

18 Seattle Sounders vs. San Jose Earthquakes. ESPN 3

Seattle Sounders vs. San Jose Earthquakes. ESPN 3 21 Inter Miami vs. Montréal. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

7 Gran Premio de Hungría: la práctica 3. ESPN 2

Gran Premio de Hungría: la práctica 3. ESPN 2 10 Gran Premio de Hungría: la prueba de clasificación. ESPN 2

RUGBY

13 Sudáfrica vs. British & Irish Lions. ESPN 2

JUEGOS OLÍMPICOS

Por TyC Sports y TV Pública

LA NACION