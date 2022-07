La agenda de TV del sábado: carrera sprint de Fórmula 1, los Pumas vs. Escocia, Springboks vs. Gales, Top 13 de URBA, Wimbledon, Tour de Francia y un picante San Lorenzo vs. Boca

El aniversario de la independencia argentina se encontrará con el inicio de un estupendo fin de semana deportivo. En las pantallas se podrá mirar fútbol argentino, rugby internacional y local, automovilismo mundial, tenis de primer nivel, ciclismo de elite, básquetbol, turf y golf.

Este sábado habrá cinco partidos de la Liga Profesional de Fútbol. El que más atrae es el clásico entre San Lorenzo y Boca en el Gasómetro, que opondrá a dos equipos atribulados por resultados y por turbulencias institucionales. A la noche uno de los punteros, Newell’s, visitará a Platense, que marcha tercero. El día se completará con otros tres encuentros: Patronato vs. Arsenal, Banfield vs. Unión y Talleres vs. Barracas Central.

El rugby desbordará de actividad, en el exterior y en el país. Habrá cuatro test matches televisados que involucrarán a potencias, incluido el que los Pumas afrontarán en Salta contra Escocia, el segundo partido del ciclo del entrenador Michael Cheika. También en otros países se repetirán enfrentamientos: Sudáfrica vs. Gales, Australia vs. Inglaterra y, en la madrugada argentina, Nueva Zelanda vs. Irlanda y Japón vs. Francia. A su vez, la competencia de Buenos Aires tendrá acción de la jornada 14 del Top 13 de URBA, con Newman vs. SIC como lo más saliente.

Los Pumas vs. Escocia ahora tendrá lugar en Salta. PABLO GASPARINI - AFP

La Fórmula 1 tendrá este sábado la carrera sprint del Gran Premio de Austria, que otorgará hasta 8 unidades por piloto y determinará la parrilla de largada de la competencia del domingo. También en Europa, Wimbledon celebrará su final femenina, entre Elena Rybakina y Ons Jabeur, y el Tour de Francia desarrollará la octava etapa.

De este lado del Atlántico habrá Liga de Verano de la NBA, con el nuevo equipo de Leandro Bolmaro, Utah Jazz, frente a Atlanta Hawks, y turf, con una prueba tradicional: el clásico 9 de Julio, en San Isidro.

La televisación del sábado 9

FÚTBOL

Liga Profesional

13 Patronato vs. Arsenal. ESPN Premium

Patronato vs. Arsenal. ESPN Premium 15.30 San Lorenzo vs. Boca. TNT Sports

San Lorenzo vs. Boca. TNT Sports 18 Banfield vs. Unión. ESPN Premium

Banfield vs. Unión. ESPN Premium 20.30 Talleres vs. Barracas Central. ESPN Premium

Talleres vs. Barracas Central. ESPN Premium 20.30 Platense vs. Newell´s. TNT Sports

Primera Nacional

19 Independiente Rivadavia vs. All Boys. TyC Sports

Independiente Rivadavia vs. All Boys. TyC Sports 21 Morón vs. Temperley. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

7.30 Práctica 2 del Gran Premio de Austria. Fox Sports

Práctica 2 del Gran Premio de Austria. Fox Sports 11.30 Carrera srint del Gran Premio de Austria. Fox Sports

La Fórmula 1 viene de una espectacular definición en Silverstone y ahora propone un buen espectáculo en Austria, donde este sábado se desarrollará la segunda carrera sprint del año. Joe Portlock - Formula 1

TENIS

10 Elena Rybakina vs. Ons Jabeur. La final femenina de Wimbledon. ESPN

RUGBY

Test matches

2.45 Japón vs. Francia. Star+

Japón vs. Francia. Star+ 4.05 Nueva Zelanda vs. Irlanda. Star+

Nueva Zelanda vs. Irlanda. Star+ 6.55 Australia vs. Inglaterra. ESPN 2

Australia vs. Inglaterra. ESPN 2 12.05 Sudáfrica vs Gales. Star+

Sudáfrica vs Gales. Star+ 16.10 Los Pumas vs. Escocia. ESPN 2

Top 13

13.40 Belgrano vs. Regatas Bella Vista. ESPN 3 y Star+

Belgrano vs. Regatas Bella Vista. ESPN 3 y Star+ 14.15 San Luis vs. Alumni. Star+

San Luis vs. Alumni. Star+ 14.15 Pucará vs. Buenos Aires. Star+

Pucará vs. Buenos Aires. Star+ 14.15 Newman vs. SIC. Star+

Newman vs. SIC. Star+ 14.15 CUBA vs. Rosario. Star+

CUBA vs. Rosario. Star+ 14.15 Los Tilos vs. Hindú. Star+

TURF

17 Clásico 9 de Julio. Desde el hipódromo de San Isidro. TV Pública

CICLISMO

9 Tour de Francia. Etapa 8. ESPN 2

GOLF

10.30 El Genesis Scottish Open. La tercera vuelta. ESPN Extra

BÁSQUETBOL