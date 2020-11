Barcelona necesita reponerse de un muy flojo inicio en la liga española; será local frente a Betis. Crédito: Messi.com

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 23:59

Este sábado, el fútbol y el tenis serán los principales protagonistas de la agenda de deportes.Se disputa la Copa Liga Profesional en la Argentina y las ligas más importantes del mundo tendrán acción, mientras el Masters 1000 de París ofrecerá sus semifinales.

Por la Copa Liga Profesional River recibirá a Rosario Central en Independiente, San Lorenzo y Estudiantes se medirán en uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha y Banfield, de resonante triunfo sobre el equipo millonario, se las verá en su estadio con Godoy Cruz.

Nuevamente en Independiente, donde perdió contra Banfield, River recibirá a Rosario Central. Fuente: AP

En Europa, Barcelona, con la presencia de Lionel Messi, intentará levantar cabeza en la liga de España, como anfitrión de Betis. Por la Premier League, el Leeds United de Marcelo Bielsa afronta una salida de riesgo frente a Crystal Palace, en pos de recuperarse de un 1-4 como local. También la Serie A y la Ligue 1, con Paris Saint-Germain vs. Rennes como destacado, forman parte de la agenda del sábado.

El Masters 1000 de París propone una semifinal atractiva, Rafael Nadal vs. Alexander Zverev, además de la de de Daniil Medvedev y Milos Raonic. En el ciclismo continúa una de las tres grandes carreras anuales, la Vuelta a España. El turf invita a una de sus competencias emblemáticas del mundo, la de la Breeders' Cup. Y todo, con una apertura interesante en la jornada: Wallabies vs. All Blacks, por el Tres Naciones de rugby.

La televisación del sábado 7

FÚTBOL

Copa Liga Profesional

16 Banfield vs. Godoy Cruz. TNT Sports.

Banfield vs. Godoy Cruz. TNT Sports. 18.30 San Lorenzo vs. Estudiantes. Fox Sports Premium.

San Lorenzo vs. Estudiantes. Fox Sports Premium. 21.15 River vs. Rosario Central. TNT Sports.

Liga de España

12.15 Barcelona vs. Betis. DirecTV Sports.

Barcelona vs. Betis. DirecTV Sports. 14.30 Sevilla vs. Osasuna. DirecTV Sports.

Sevilla vs. Osasuna. DirecTV Sports. 17 Atlético de Madrid vs. Cádiz. ESPN 2.

Premier League

9.30 Everton vs. Manchester United. ESPN 2.

Everton vs. Manchester United. ESPN 2. 12 Crystal Palace vs. Leeds United. ESPN 2.

Crystal Palace vs. Leeds United. ESPN 2. 14.30 Chelsea vs. Sheffield United. ESPN 2.

Chelsea vs. Sheffield United. ESPN 2. 17 West Ham vs. Fulham. ESPN 3.

Otro que necesita recuperarse: el Leeds de Bielsa viene de un 1-4 y visitará a Crystal Palace. Crédito: Michael Regan / Pool via AP

Ligue 1

13 Bordeaux vs. Montpellier. Fox Sports.

Bordeaux vs. Montpellier. Fox Sports. 17 Paris Saint-Germain vs. Rennes. ESPN.

Serie A

11 Cagliari vs. Sampdoria. Fox Sports.

Cagliari vs. Sampdoria. Fox Sports. 14 Benevento vs. Spezia. Fox Sports 2.

Benevento vs. Spezia. Fox Sports 2. 16.45 Parma vs. Fiorentina. Fox Sports.

TENIS

10 Daniil Medvedev vs. Milos Raonic y Rafael Nadal vs. Alexander Zverev. Semifinales del ATP Masters 1000 de París. ESPN.

BÁSQUETBOL

11 Platense vs. Boca. Liga Nacional. TyC Sports.

RUGBY

5.30 Australia vs. Nueva Zelanda. El Tres Naciones. ESPN 2.

Australia vs. Nueva Zelanda. El Tres Naciones. ESPN 2. 14 Racing 92 vs. Pau. El Top 14 de Francia. ESPN 3.

CICLISMO

7.55 Vuelta a España. La etapa 17, Sequeros-Alto de la Covatilla. ESPN 3.

TURF

18.30 Breeders' Cup. ESPN Extra.

Conforme a los criterios de Más información