Tras confirmarse la muerte de Diego Maradona, ayer al mediodía, fueron miles las personas que utilizaron las redes sociales para homenajearlo, entre ellos, las figuras más reconocidas de la escena local e internacional. Hoy, Charly García despidió al futbolista con una "carta para el 10". A la antigua, de puño y letra, la publicó en Instagram junto a otra foto en la que ambos están abrazados.

"Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté 'qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra', al toque me respondiste 'miré el arco y esquivé patadas'. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos", rememoró Charly, en cuanto al partido en que la Argentina venció a Inglaterra, en el mundial de México de 1986.

"Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones [ambos reconocidos músicos] y gente buena", deseó el cantante, quien incluso le pidió a Maradona: "Espérame ahí... Invita la casa. No te equivoques con el paraíso".

Antes de finalizar, García dejó en la posdata una divertida anécdota: "¿Sabés lo que me dijo [Mick] Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas?: '¿Este no es el que juega al voley?'".

Por último, escribió: "Rock and roll, fierita! Say no more, I love you".

