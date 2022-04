La chica de la pelota naranja que sacudió a la FIFA en medio del sorteo de Qatar 2022

“Volvé a la cocina”. A ese mensaje le siguieron otros del mismo tono. Uno pidió un botón que pudiera “aclarar la voz de la comentarista” (primera en la historia de Noruega que cubría una Copa del Mundo de fútbol, Rusia 2018). Otro escribió que sus oídos estaban “sangrando”. Uno de los odiadores de Twitter tenía apenas cuatro seguidores. Otro, quince. Pero los mensajes parecieron multiplicarse cuando fueron reproducidos por los principales medios noruegos. Aún cuando los condenaban. “Pionera. Una heroína moderna”, la apoyó un periodista de firma. Llegaron entonces los apoyos masivos. Del gobierno, escritores, colegas y artistas. “Todo terminó siendo demasiado”, escribió Egon Holstatd en VG. Y citó el tuit irónico que escribió la propia comentarista: “¿si elijo volver a la cocina, podré dormir más?”. La comentarista de NRK se llama Lisa Klaveness. Es la nueva presidenta de la Federación de fútbol de Noruega. La mujer que sacudió la comodidad la semana pasada en Doha, durante el sorteo del Mundial, y nos recordó a todos que, según parece, Qatar 2022 no es la sede adecuada para organizar un Mundial de la FIFA.

La presidenta de la Federación noruega Lisa Klaveness dijo " Un mundial aquí no es aceptable!" ¡Y lo ha dicho en el congreso de la FIFA en Catar! El ejemplo que ha dado mientras otros federativos han callado. pic.twitter.com/WN6tr2Q0DZ — Historia y fútbol (@historiayfut) March 31, 2022

El lunes pasado, por su discurso “valiente” en Doha, Klaveness, exjugadora, abogada de 40 años, lesbiana, madre de tres hijos pequeños, recibió en Oslo el premio Fritt Ord. Klaveness donó las cien mil coronas a la Organización Noruega para Solicitantes de Asilo. Klavennes no solo habló en Doha del respeto a los trabajadores migrantes, las mujeres, la comunidad LGBT+, las minorías y los derechos humanos ante el emir qatarí organizador del Mundial y ante Gianni Infantino, sino también ante más de doscientos dirigentes, mayoritariamente hombres, y que solo esperan que la pelota comience a rodar en noviembre. Antes de su discurso, que duró menos de seis minutos, allegados le acercaron tres preocupaciones: no ofender al anfitrión (su crítica fue ante todo a la FIFA), no reabrir el pasado (por 2010, una polémica votación “inaceptable” con “consecuencias inaceptables”, dijo Klaveness) y los eventuales riesgos que podría correr la Federación Noruega por sus palabras “y mi propia situación de vida casada con una mujer” (la exjugadora Ingrid Fosse).

De niña, el fútbol ayudó a Klaveness como refugio a una “sensación de exclusión” y “pensamientos pesados”. Gard, su padre entrenador, le advirtió que, con doce años, comenzaba tarde. Pasó horas y horas pegada a una pelota naranja. En la cama, en la ceremonia de confirmación y hasta en el funeral del abuelo. A los 15 años fue incluida en selecciones juveniles. Y luego a la selección mayor (73 partidos, Mundiales de 2003 Y 2007). Cuando tenía 14, un entrenador, harto de que ella siguiera probando habilidades mientras los demás corrían, le sacó la pelota naranja y la tiró lejos. Nunca más la recuperó. Ya mayor, el DT Bjarne Berntsen la sacó en 2007 de la selección en pleno aeropuerto, cansado de actitudes que consideró “individualistas”, dentro y especialmente fuera de la cancha. Klaveness concebía al fútbol como un juego alegre y emocional, y no como una profesión y una disciplina colectiva. Olvidaba documentos, botines y camisetas. Y exigía respuestas precisas, molestas a veces para un entrenador. “Fue demoledor, pero me hizo bien”.

Lisa Klaveness sorprendió a todos con su discurso en el sorteo del Mundial de Qatar 2022 Eurasia Sport Images - Getty Images Europe

Cambió tanto que hoy es la presidenta de la Federación Noruega. Rechazó dos veces el cargo. No podía renunciar a sus trabajos como abogada y juez asistente y ganar menos dinero. Le subieron el sueldo a 1,7 millones de coronas anuales, a la par de lo que cobra el primer ministro en Noruega y casi un tercio más de lo que ganaba su predecesor, Terje Svendsen, de 66 años. Klaveness se convirtió en marzo en la primera presidenta del fútbol noruego en 102 años. Le ordenaron que llevara una voz crítica al Congreso de la FIFA, en Doha. Lo hizo. El primero que le respondió (“hablemos de fútbol”) fue Jorge Salomón (él mismo de asunción polémica como presidente de la Federación hondureña). Y luego fue el jefe del Comité Supremo. Hassan Al-Thawadi sugirió un punto clave. ¿Es buena la presión cuando Qatar (obligado por el Mundial) aparece hoy como pionero de reformas en el Golfo Árabe?

A veces, no hay que irse tan lejos. Aquí mismo, en Lugano, más de ochocientos costureros y costureras, la mayoría de ellos bolivianos, trabajan nueve horas diarias. Diez o doce en línea. Primero los detalles (bolsillos, etc). Al final de la línea, revisación, planchado y embolsado. Hacen medio centenar de camisetas (u otras prendas) por hora. Casi quinientas por día. De River, Boca, Racing, Independiente y otros equipos. Y de la selección nacional. Camisetas que se venden a 17.000 pesos cada una. Para producir más, achicaron hasta sus tiempos de desayuno (diez minutos) y de almuerzo (veinte). Los calmantes alivian dolores de columna y tendinitis en hombros, manos, brazos. Muchos viven en villas cercanas y se salvan de pagar alquiler. Su sueldo básico en RA Intertrading es de 35.000 pesos. Pueden llegar a 60.000 con premios. No alcanza. La protesta, casi anónima, derivó en despidos y suspensiones. Faltan menos de ocho meses para el Mundial. Para volver “a ser campeones. Como en el 86″.