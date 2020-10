Lucas González Amorosino relató una divertida anécdota cuando lo paró la policía de Inglaterra y le secuestró el auto de lujo de un amigo por no tener licencia de conducir Crédito: Captura de TV

El expuma Lucas González Amorosino fue invitado al programa ESPN Fútbol Show y le contó a Alejandro Fantino y equipo que, cuando estaba en Inglaterra, manejó sin permiso el auto de su amigo Martín Castrogiovanni y la policía le secuestró el vehículo.

González Amorosino compartió equipo y casa en Leicester con Castrogiovanni, argentino nacionalizado italiano, y detalló que en los primeros meses sufrió varios contratiempos, como el del secuestro del auto de alta gama de su compañero.

"Martin se va a jugar el Seis Naciones, él juega para Italia, no para la Argentina. Tenía un montón de autos, él era unos de los mejores jugadores de ese momento. Yo tenía ganas de salir y justo llegó el hermano y le dije que le sacáramos un auto, era parecido al de Batman", manifestó González Amorosino.

Seguidamente el rugbier contó que después de dar una vuelta. Emprendió el regreso y, a una cuadra de su casa, lo paró la policía local y le secuestró el auto por no tener el registro habilitado para conducir en Inglaterra. En ese momento le libraron una multa con la condición de que si a los cuatro días no se presentaba el dueño, el auto sería compactado.

"Siempre hay una chica en el club que te ayuda, la llamé y le conté lo que había pasado. Luego lo llamé a Martín para contarle y se llegó a un arreglo para cuando volviera del torneo", recordó González Amorosino y explicó que ambos se iban a presentar ante la Justicia para dar las explicaciones del caso. "Vamos a una corte, como en las películas, los jueces con las pelucas de rulitos blancos", detalló González Amorosino.

"Me querían mandar a hacer trabajos comunitarios. El abogado me dijo que me declarase culpable, porque si perdía la causa tenía que pagar 5000 libras. En ese momento le dije que me dejara manejarlo a mí. Eran tres jueces, dos hombres y una mujer, que yo sabía que era fanática del Leicester", explicó el expuma.

Luego González Amorosino recordó que una semana antes de presentarse ante la Justicia, su equipo había vencido al seleccionado de Sudáfrica y que él había convertido dos try. "Le empecé a hacer el entre por ese partido, que había llegado hacía dos meses y que pensaba que el registro argentino podía conducir en cualquier lado".

"Allá hay un programa de televisión muy conocido que te muestran cómo se vive en Inglaterra, incluso de cómo manejar, con todas las reglas para un extranjero. Le dije a los jueces que lo estaba viendo y aprendiendo y me perdonaron", contó González Amorosino ante las risas de los presentes.

González Amorosino jugó en el Leicester Tigers de Inglaterra entre 2009 y el 2011. Previamente se inició en el Club Pucará en Burzaco, Provincia de Buenos Aires. En el 2011 disputó el Mundial en Nueva Zelanda para los Pumas y fue el autor de un try clave ante Escocia que sirvió para que Los Pumas se clasifiquen cuartos de final.