La divertida reacción de Franco Colapinto ante un espectacular dibujo de su cara en la playa

Si algo quedó en evidencia en los últimos dos meses y medio es que el furor por Franco Colapinto llegó para quedarse. La “Francomanía” se hizo presente en San Pablo con cantos y banderas para el Gran Premio de Brasil, en las conversaciones en los bares sobre el sobrepaso del piloto a Fernando Alonso en el Gran Premio de Austin y en las redes sociales con las especulaciones respecto a las posibilidades de que en 2025 tenga un asiento en la Fórmula 1. En este contexto y entre las imágenes de remeras, muñecos y fondos de pantalla, apareció un homenaje al argentino que sorprendió a todos: un dibujo suyo en la playa. Esta acción llegó al pilarense, quien tuvo una inesperada reacción al ver su cara en la arena.

Lo sucedido en Brasil es cosa del pasado y ahora el piloto argentino de 21 años tiene toda su energía puesta en prepararse para su séptima carrera como piloto de Williams Racing. Entre medio de los entrenamientos, se mantiene activo en redes sociales, atento a los posteos de sus fanáticos. Fue así como se encontró con un impresionante diseño que hizo un grupo de fans en la arena. Durante una transmisión de TN mostraron que en Las Grutas, un grupo de personas dibujó en la playa la cara del piloto y además le dejaron un mensaje. “Colapinto vení a la escudería grutyna”, escribieron.

La reacción deFranco Colapinto al ver el dibujo de su cara que hicieron en la arena (Foto: Instagram @francolapinto)

Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales. “Hicieron un Colapinto gigante en la arena. ¡Miren lo que es eso! Jajaja. Le tiene que llegar a él”, comentó la cuenta de X @ColapintoFiles. Dicho y hecho, el piloto se cruzó con el homenaje y compartió el posteo en sus historias de Instagram. “¿Quién fue el Art Attack?”, comentó divertido, en referencia al recordado programa de arte y manualidades de Disney.

El piloto argentino expresó su deseo de que el dibujo pueda durar (Foto: Instagram @francolapinto)

Acto seguido subió un segundo posteo en el cual expresó su deseo de que el dibujo se conserve. “Que no venga una ola, por favor”, sostuvo junto al emoji de dos manos juntas y de una carita llorando. Los fanáticos en tanto se mostraron felices al volver a reafirmar Colapinto sigue de cerca todos sus movimientos.

El conmovedor posteo de Franco Colapinto tras la carrera en Interlagos

Franco Colapinto tuvo un fin de semana de muchas emociones: una multitud fue a alentarlo en el Gran Premio de Brasil y Lewis Hamilton lo llenó de elogios. Sin embargo, antes de la práctica libre del viernes, recibió un duro golpe: la muerte de su abuelo Leónidas. El piloto tuvo que recomponerse rápidamente a la desgarradora noticia y enfocarse de lleno en manejar su auto. Sin embargo, las cosas se complicaron: chocó durante la clasificación y, aunque los mecánicos pudieron reparar su auto a tiempo, en su primera carrera bajo la lluvia perdió el control, impactó contra el paredón y no pudo llegar a la meta.

Si bien Interlagos no resultó tal cual lo esperado, el argentino está en una etapa aprender y ganar experiencia. A su vez, él se mostró muy agradecido con el apoyo que recibió de los fans y decidió hacer un posteo en redes sociales para compartir sus sensaciones. “Finde durísimo si los hay. Me hubiera encantado disfrutar más de estos días tan especiales con tanta gente apoyándome. Sé el esfuerzo que hicieron para estar conmigo, y de verdad muchas gracias a todos por venir, no paran de sorprender al mundo”, expresó Colapinto en Instagram. Rápidamente, sus fanáticos le hicieron llegar todo su apoyo, admiración y aliento.

El posteo de Franco Colapinto tras la carrera en Interlagos (Foto: Instagram @francolapinto)

Cuando corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

El deportista argentino está próximo a tener su séptima actuación como piloto de la Fórmula 1 en el Gran Premio de las Vegas. La práctica 1 será el jueves 21 de noviembre a las 23.30 (hora argentina). El viernes 22 a las 3 (hora argentina) será la práctica 2 y a las 23.30 la práctica 3. La clasificación tendrá lugar el sábado 23 a las 3 y la final arrancará el domingo 24 a las 3. Se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports y de la plataforma Disney +.