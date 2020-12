Sebastián Beccacece prepara la revancha frente a Boca por la Copa Libertadores Crédito: Juan Ignacio Roncoroni Pool

22 de diciembre de 2020 • 09:36

El periodista Marcelo "Cholo" Sottile fue muy duro con el entrenador de Racing, Sebastián Beccacece, por sus declaraciones sobre la designación de Patricio Loustau como árbitro para el partido del próximo miércoles entre la Academia y Boca.

A días del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Boca y Racing, los periodistas del programa ESPN90 analizaron la conferencia de prensa de Beccacece y Sottile criticó fuertemente al entrenador de la Academia.

"No me gustó cómo se han manejado los medios, que llevaron la designación de Loustau, vinculándolo con un pasado con esta institución. A mí me toco que nos dirija dos veces, pero lamentablemente no tuvo buenas actuaciones con nosotros. Espero que después se hable del juego", declaró más temprano Beccacece.

El periodista Sottile, que no estaba de acuerdo con las declaraciones del entrenador, dijo: "El discurso es hipócrita. Está hablando de que lo instalan los medios y después él hace todo un racconto de las situaciones pasadas".

Sottile, además remarcó que Beccacece exige hablar de fútbol mientras él hace lo propio sobre la actuación de los árbitros. "Ponéte de acuerdo con vos mismo, Becca", ironizó el panelista.

El conductor Sebastián Vignolo se mostró en coincidencia con las declaraciones del entrenador de Racing y dijo que, si le tocase representar a Boca, le diría a su técnico Miguel Russo que se exprese de igual manera. "Yo felicito a Beccacece", soltó Vignolo.

Sottile se refirió a la nota periodística que detallaba los fallos arbitrales de Loustau en contra de Racing y los hechos mencionados por Beccacece en la conferencia: "Lo de la nota existió y estoy de acuerdo, y lo que sucedió no te estoy diciendo que no. Pero parece la abuelita de Heidi (sic) escondida del lobo. No quiero hablar de esto, pero voy a hablar, quiero hablar de juego, pero hablo de los árbitros", subrayó.

Seguidamente, el periodista fue contundente con su análisis del supuesto doble discurso del entrenador de Racing y le indicó: "Andá y bancátela, decí 'tengo miedo del árbitro' y listo", manifestó al final de su argumentación.