La entrevista de Sofía Martínez con Belén Casetta que impactó a todos: lágrimas y fuerte autocrítica

La atleta marplatense Belén Casetta se despidió este domingo de los Juegos Olímpicos de París. En la prueba de los 3000 metros con obstáculos, la argentina finalizó en la undécima posición, lejos del podio. Con un tiempo de 9:34.78, la deportista terminó en el puesto 34 de la clasificación general y mostró todo su desazón por un resultado que quedó muy lejos de su expectativa inicial.

Visiblemente ofuscada por su rendimiento y su posición final, Casetta se desahogó en las cámaras de televisión y pidió perdón al público argentino por no poder llegar al podio y así traer una nueva medalla olímpica al país.

Belén Casetta mostró su desilusión por quedar eliminada de los Juegos Olímpicos @PrensaCOA

“Soy yo la que corre en la pista y no se me dio. Fue mi culpa, pero sufro más por la que gente que está detrás mío, mi familia, mi hija. Venir acá y obtener este resultado, estoy enojada conmigo misma”, subrayó la marplatense, totalmente quebrada emocionalmente por quedar muy relegada en la clasificación general.

Y, agregó, compungida: “Tenía una expectativa muy grande, pero me fue re mal. Venía con el objetivo de entrar en la final, estaba muy bien pero no me salió. Me da bronca por el esfuerzo que hizo mucha gente y después de tanto tiempo preparando la carrera”.

Ante los reiterados pedidos de disculpas, la periodista Sofía Martínez decidió consolarla y retrucó: “¿Cómo vas a pedir perdón?”. A raíz de este ida y vuelta, Casetta siguió con su indignación: “Estaba muy bien, les pido perdón por lo que acabo de hacer”.

El semblante de Belén Casetta quien pidió perdón a cámara por su desempeño

Con un gran presente que la ubicó como una de las ganadoras en los Juegos Panamericanos de Chile en 2023, Casetta disputó su tercer Juego Olímpico -anteriormente dio el presente en Río de Janeiro y Tokio-, pero en esta ocasión quedó muy por debajo en la tabla general, lo que decantó en una fuerte autocrítica hacia su desempeño.

En una cita olímpica donde la Argentina se quedó con la medalla de oro en el deporte BMX Freestyle de la mano de Jose “Maligno” Torres, los demás deportistas persiguen la gloria en cada una de las disciplinas con el fin de sumar más preseas para el país.

Casetta, quien mostró un gran nivel de autoexigencia ante las cámaras, se despidió de un nuevo Juego Olímpico, pero sin antes dar un crudo relato de lo que siente un deportista de alto rendimiento y cómo afecta anímicamente terminar muy por debajo de los puestos principales.

Belén Casetta, una de las deportistas históricas del deporte olímpico nacional

“Hay una ilusión muy grande de verte correr acá. No sabés lo difícil que es para el deporte argentino que vos estés acá, fuiste madre hace un año, es una locura todo lo que estás haciendo. Te lo agradezco”, deslizó la periodista, quien luego la abrazo a la deportista y ambas protagonizaron un momento de mucha emoción ante las cámaras de la TV Pública.

Sin poder llevarse ninguna medalla, Casetta retornará a su ciudad natal Mar del Plata y comenzará la preparación para los siguientes desafíos con el fin de poder seguir sumando logros deportivos en un deporte donde hay poca presencia de argentinos.

