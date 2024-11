La expulsión de Kevin Coronel en Argentinos Juniors ante Barracas Central y una tragedia familiar que se traslada a la cancha

Es un defensor impetuoso, pura energía. Con sus 20 años, va a todas. Corre veloz en busca de su presa, como si fuese un lobo hambriento. Pero la vehemencia con que pretende robar el balón le termina jugando una mala pasada. En el medio de los roces con los rivales, un dolor personal muy profundo que, evidentemente, le está haciendo mella en sus actuaciones futbolísticas y altera su comportamiento. Kevin Coronel la está pasando muy mal: el lunes por la noche fue expulsado en Argentinos Juniors, en la dura derrota frente a Barracas Central por 1 a 0 en La Paternal. Un planchazo artero contra Siro Rosané decretó la tarjeta roja del jugador, pero antes, el árbitro Darío Herrera tuvo que revisar la jugada por un llamado del VAR. Y ahí no quedaron dudas: afuera de la cancha.

Definida la sanción, Coronel sufrió una crisis de nervios, rompió en llanto y tuvo que ser contenido por su compañero de la última línea, Román Vega, para después ser palmeado por el director técnico interino, Norberto Batista. Se trata de la segunda expulsión consecutiva: había sido echado después de una violenta infracción contra Agustín Bouzat, de Vélez, también en La Paternal. Le dieron cuatro fechas, pero finalmente la pena se redujo a solo dos partidos. Y justo cuando reapareció en el estadio del Bicho, tuvo que volverse al vestuario a los 63 minutos de juego.

Kevin Coronel se agarra la cabeza después de su falta artera sobre Rosané

Muchos hinchas no lo podían creer desde la tribuna Boyacá: lo tildaron de irresponsable por dejar el equipo con 10, que además ya perdía por el tanto de Manuel Duarte sobre el final del primer tiempo. Pero más de uno que estaba más al tanto de su situación personal, dijo: “¡La culpa de esto es del club!”. Denunciaban una supuesta falta de contención de parte de la entidad para un chico que, mientras cumplía la pena por su roja ante Vélez, recibió la shockeante noticia de la muerte de su pequeña hermana, Kiara, de apenas seis años. La niña viajaba en moto con su tío y ambos impactaron con un camión repartidor en un trágico accidente ocurrido en Formosa.

El 15 de noviembre, Argentinos Juniors había enviado su apoyo al jugador en las redes sociales: “Argentinos Juniors lamenta con profundo dolor informar el fallecimiento de la hermana de Kevin Coronel, jugador de nuestra Institución. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. ¡Fuerza, Kevito!”. Al mismo tiempo, el lateral formoseño que juega por derecha expuso su dolor: ”Estoy acá no sé cómo, pero estoy mi Negra. No caigo todavía con lo que pasó, estoy destruido y quería que estos recuerdos queden conmigo siempre, mami. Que locurita que si mi amor no sé cómo voy a seguir sin vos, me dejaste un vacío enorme, pero quiero que me cuides siempre Kiara hermosa. Con lágrimas en los ojos mi amor te digo que toda mi vida vas a ser vos, y te voy a recordar siempre pesadita hermosa. Cuídame siempre mi Kiarita”, escribió el jugador.

El posteo en facebook de Kevin Coronel, en alusión a su pequeña hermana fallecida

En este contexto, el cuerpo técnico encabezado por el interino Norberto Batista (que reemplazo a otro interino, Cristian Zermatten), se aboca a profundizar el trabajo psicológico sobre jugador, visiblemente afectado por el trasfondo familiar y con un juego peligrosamente al límite. Ya los chicos de la reserva habían mostrado una bandera hace unos días bajo la leyenda: “Fuerza Familia Coronel”. Los compañeros, lógicamente también están al tanto de la angustia que está atravesando: se vio en ese abrazo de Román Vega.

Mientras tanto, Argentinos está concluyendo de la peor manera la Liga Profesional. La gente terminó enardecida: “¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, gritaron desde las tres tribunas. Su estadística como visitante es paupérrima, ya que ganó un solo punto de 33 en juego. Se sostenía medianamente con sus triunfos como local, pero anoche perdió ante el peor equipo del campeonato. además, la derrota lo retrasó en la búsqueda de la clasificación a la Copa Sudamericana: con un total de 52 puntos se ubica a uno de Defensa y Justicia, que ocupa el último cupo para ese certamen. Deberá quemar las naves en sus últimos tres partidos, Independiente Rivadavia, San Lorenzo y Estudiantes. Y a la búsqueda de definir el técnico para 2025, intentar ayudar a Kevin Coronel, un gran proyecto de jugador pero que por estos días no logra contener su temperamento.

La jugada y la expulsión de Coronel

LA NACION