La incómoda pregunta de Marcelo Tinelli que dejó sin palabras a Lionel Messi: “No entiendo”

El jueves 20 de junio arranca la Copa América y la selección argentina irá en busca del mismo resultado que consiguió en el Maracaná en la última edición. Pero, entre medio de los entrenamientos, los partidos amistosos y las jornadas de truco, Lionel Messi se tomó el tiempo para conversar con Marcelo Tinelli, con quien tiene una relación cercana desde hace mucho tiempo. En la entrevista, que se emitió el martes a la noche por la pantalla de América, se lo pudo ver suelto y relajado y habló de todo. Sin embargo, vivió un momento un tanto tenso con una incómoda pregunta del conductor que lo dejó mudo.

En un momento de la entrevista, Marcelo Tinelli sacó una tablet y le mostró a Leo un video del día en el que estuvo en Showmatch tras ganar la Copa Mundial Sub-20 que se diputó en los Países Bajos en 2005. En las imágenes se pudo ver que, entre todo el equipo, incluido Sergio ‘el Kun’ Agüero, el conductor se acercó a él para conversar unos instantes. “Me da vergüenza”, admitió Leo al verse en la pantalla. En ese momento tenía solo 18 años.

Marcelo Tinelli le mostró a Messi imágenes de cuando visitó Showmatch en 2005 (Foto: Captura de TV / América TV)

En el clip, que tiene casi dos décadas, se pudo advertir la pregunta que Tinelli le hizo a un joven Messi: “¿Tenés esperanza de jugar en la selección mayor en el mundial? Porque acá todo el mundo ha dicho que ‘Lionel en el Mundial de Alemania tiene que tener una oportunidad en la mayor’”.

Después de este fragmento, el conductor frenó el video, miró a Messi y le hizo una pregunta que lo desconcertó. “No entiendo cómo no te puso José Pékerman en el Mundial 2006. Perdón, es una cosa mía”, dijo Tinelli. El rosarino, en tanto, no emitió ningún sonido. Solo esbozó una sonrisa y se movió en su propio lugar, un tanto incómodo.

Lionel Messi con la camiseta número 19 en el Mundial 2006 AFP

“Estaba en la tribuna y digo ‘la pt** madre, dejate de romper las b***s’. Lo adoro a Pékerman, todo bien, pero no entiendo”, insistió Tinelli, para demostrar el malestar que sintió en aquel entonces con el director técnico. Messi prefirió no opinar al respecto y solo dijo por lo bajo: “Y bueno...”. Si bien hubo risas, no se dio el espacio para seguir con el tema.

Cabe recordar que Lionel Messi fue convocado por José Pékerman para el Mundial 2006 y aunque tuvo algunos minutos, pasó la mayor parte de los partidos en el banco de suplentes.

Lionel Messi sorprendió a todos al revelar cuál de sus tres hijos es más parecido a él

Durante la entrevista, Lionel Messi hizo una revelación de índole personal. Habló sobre sus hijos, Thiago (11), Mateo (8) y Ciro (6) y comentó que si bien los tres “son muy diferentes” hay uno que se parece más a él. Mientras el mayor “es más sensible y asimila de peor manera si le decís algo malo”, comentó que el del medio se toma “de la misma manera” si le dice algo bueno o algo malo.

Acto seguido hizo una revelación sobre su hijo menor: “Ciro es muy parecido a mí, en el carácter. Es más, lo hablamos mucho con Antonela, que cada vez tiene más cosas de mi carácter. Yo soy raro también”. En esa misma línea advirtió “Tengo mis locuras, mis momentos... por ahí están todos juntos jugando y Ciro no participa porque no le importa lo que están jugando o está en otra”.

LA NACION