La insólita solución de un campeón de Boca que debió usar una remera de River en un torneo senior

El exfutbolista Christian “Chaco” Giménez, multicampeón con el Boca de Bianchi, fue protagonista de un hecho que en las últimas horas rebotó por todo el mundillo futbolero. En un partido de la liga senior de Sinaloa, el exjugador xeneize tuvo que utilizar la camiseta de River Plate, pero lo hizo bajo una condición muy particular.

Surgido en las inferiores del club de La Ribera, “Chaco” no dudó en tapar el escudo del equipo millonario en la camiseta y en el pantalón, aunque lo hizo de una manera rudimentaria: el histórico volante ofensivo de Pachuca cubrió la insignia de su eterno rival con una cinta adhesiva.

Giménez debutó esta semana en la Liga de Futbol Máster Municipal de Sinaola, con el equipo Rotuexpress-VU, en la cancha del Infiernillo. En el encuentro, marcó un gol de tiro libre. Un futbolista del equipo rival, José Luis Arce, se mostró orgulloso de jugar contra una leyenda del fútbol mexicano. “Me tocó jugar en contra de un jugadorazo, pero más que eso, un gran ser humano... Mis respetos para @ChristianGiménez, mejor conocido como el “Chaco”... Liga Master Mazatlán, Sinaloa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Chaco Giménez

A la vez, el usuario mexicano Héctor Peña publicó una imagen del partido y agregó. “El Chaco Giménez debutó en la liga máster en #Mazatlan dando muestra de su humildad y amor al deporte. GRANDE Chaco”. Actualmente, el exdeportista se desempeña como técnico auxiliar de Gabriel Caballero en el Mazatlán FC, que milita en la Liga MX. En junio de 2020, ya había dirigido al Cancún FC de la Liga de Expansión MEX.

Con la camiseta de Boca, “Chaco” ganó seis títulos: Apertura 98, Clausura 99, Libertadores 00, 01, e Intercontinental 00. Luego, desarrolló una laureada carrera en la Liga MX, donde jugó con las camisetas de Veracruz, América, Pachuca y Cruz Azul. Se retiró de la actividad profesional en 2018. En la instancia final de su trayectoria, incluso, llegó a compartir el campo de juego con su propio hijo. Después de muchos años en el país azteca, se naturalizó mexicano y hasta jugó con la camiseta de la “Tricolor”.

Gabriel Milito corta el avance de Christian Giménez; el Rojo se quedó con la Copa

Aunque Christian armó su vida en México, no se olvida de sus orígenes, ni de su amor por Boca. En 2020, contó la importancia que tuvo el director técnico Carlos Bianchi en su vida. “Es una de las personas que más me marcó, me mostró valores y lo pude invitar a mi partido despedida para agradecerle todo lo que hizo por mí”, dijo en diálogo con TNT Sports. En ese entonces, le agradeció por hacerlo debutar con 17 años.