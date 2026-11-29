En el marco de la clasificación del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), quedó en el centro de la atención por una desafortunada comparación entre la seguridad en Medio Oriente y la de dos países latinoamericanos. El dirigente preguntó, a modo de ironía, si son más peligrosas las carreras en el Circuito Internacional de Lusail o en México o Brasil, en referencia a la suspensión y reprogramación de fechas por la guerra en Irán.

El episodio ocurrió minutos después de la clasificación, donde George Russell consiguió la pole position para Mercedes y Lando Norris se aseguró el tercer puesto en la grilla de largada para McLaren. Como suele hacerlo durante los fines de semana de competencia, Ben Sulayem se acercó a conversar con los pilotos y, en medio del intercambio, comenzó a hablar con Russell sobre las condiciones de seguridad en Qatar y, posteriormente, se dirigió a Norris con una inesperada pregunta: “¿Qué es más peligroso: estar aquí o en México y Brasil?”.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de la Fórmula 1 y, mientras el dirigente se retiró entre risas, los pilotos parecieron mostrarse incómodos ante el comentario. Las imágenes rápidamente tuvieron repercusión en las redes sociales, donde fueron repudiadas por decenas de usuarios.

La incómoda pregunta del presidente de la FIA a George Russell y Lando Norris

Las declaraciones de Ben Sulayem se produjeron en un contexto sensible, debido a las tensiones en Oriente Medio que obligaron a modificar el calendario de la temporada 2026 y pusieron en duda la realización de las últimas competencias del año. Tras el comienzo de la guerra, en febrero, la FIA se debatió suspender los GP de Bahréin y Arabia Saudita, previstos para abril, por cuestiones de seguridad y finalmente decidió reprogramarlos.

En esa ocasión también se consideró que no se disputen los GP de Qatar y Abu Dhabi, los últimos dos de la temporada, pero no sufrieron modificaciones y, en ese contexto, el presidente hizo el comentario.

El conflicto en Medio Oriente y su repercusión en la Fórmula 1 fue generó un intenso debate en cuanto a la seguridad de los equipos. Algunas escuderías como Mercedes y Ferrari le dieron a su personal le posibilidad de decidir si asistir a las carreras de la región o no. Además, la Fórmula 1 preparó el Autódromo Enzo e Dino Ferrari en Imola como segunda opción en caso de que los últimos de GP no se pudieran realizar.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, ironizó sobre la seguridad del GP de Qatar Tomás Cuesta

¿Cuáles fueron las competencias que debieron ser canceladas por el conflicto en Medio Oriente?

La escalada del conflicto en Oriente Medio, que se intensificó en febrero tras los ataques de Estados Unidos contra Irán y las posteriores represalias iraníes contra bases militares estadounidenses en países vecinos, tuvo consecuencias directas sobre la organización de la Fórmula 1.

Ante las dificultades para garantizar la seguridad de los equipos y del personal involucrado en las competencias, la categoría debió realizar modificaciones en su calendario: