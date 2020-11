Bielsa describió a Maradona como un ídolo que hace realidad las fantasías del hincha Fuente: AP

El mundo del fútbol sigue girando en torno a Diego Maradona. En Leeds tenía una parada obligada en la conferencia de prensa que Marcelo Bielsa dio este jueves al mediodía. Por un momento, el partido del próximo sábado ante Everton por la Premier League pasó a un segundo plano.

La requisitoria periodística sobre el significado de la muerte de Maradona tuvo esta respuesta de Bielsa: "La impresión que nos deja es inmejorable. Fue y va a seguir siendo un ídolo para nosotros. Que ya no esté nos da muchísima pena. La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos nosotros. Todo lo que él hizo como futbolista fue de una belleza inigualable"

Aunque los caminos del fútbol nunca los juntó en un proyecto conjunto, Bielsa y Maradona tienen en común haber pasado por Newell's. El Loco, con una identificación y un sentido de pertenencia mucho más fuerte, desde sus orígenes como jugador, los dos títulos que obtuvo como entrenador y el nombre y apellido que le legó al estadio del Parque de la Independencia en 2009 por la votación de los hinchas. La carrera de Maradona registra en 1993 un paso fugaz por Newell's, pero no por eso olvidable.

El entrenador rosarino amplió su recordatorio sobre el N° 10: "Maradona fue un artista. La dimensión de la repercusión de su arte tiene un reconocimiento infinito. Por poner un ejemplo que se destaque, las canciones que se han escrito sobre él son extraordinarias. Y he leído diez textos después de su muerte con contenido emocional, con un reconocimiento de lo que le dio a los espectadores en belleza del juego".

Bielsa describió lo que Maradona proyectaba en los futboleros: "En cuanto a lo que significa para los argentinos en particular, Diego nos hizo sentir la fantasía que te hace sentir un ídolo. El mito de que es esa persona que nos hace creer que lo que él hace, todos somos capaces de hacerlo"

El Loco también destacó el orgullo de clase que representaba Maradona: "Por eso la pérdida de un ídolo siempre lastima a las personas más excluidas. Son las que más necesitan a alguien que demuestre que pueden triunfar".

Bielsa, durante un partido; este sábado, Leeds enfrentará a Everton por la Premier League Fuente: AP

Consultado sobre si es posible comparar a los grandes jugadores de cada época, y si en ese caso Maradona fue el mejor de todos, Bielsa contestó: "Si usted tuviera que comparar a Pelé, Messi, Maradona y Ronaldo, es difícil llegar a una conclusión porque hay que considerar muchos factores. Todo se reduce a los sentimientos que cada jugador ha dejado en uno. Los que forman parte de tu tiempo te dejan un sentimiento que llevas adentro. Lo que me entristece es que no haya jugadores como Maradona o Messi, que expresan su brillantez a través de la gambeta. Son versiones de jugadores que no se repiten. Por ejemplo, Mbappé puede ser el mejor del mundo ahora, pero no es comparable con Messi y Maradona"

Sobre la presión que Maradona soportó cuando jugaba por la Argentina o Napoli, Bielsa explicó: "Jugadores con tanta brillantez individual no saben qué es jugar con presión. La creatividad de un jugador como Diego no se habría podido desarrollar si hubiera sentido presión. En el fútbol, la presión significa que el alrededor afecta tu rendimiento de alguna manera. Creo que los cuatro o cinco mejores jugadores del mundo no sienten eso".

Bielsa está entre los nominados de la FIFA al mejor entrenador del año

Veinticuatro horas antes, la FIFA seleccionó a Bielsa entre los cinco candidatos de los premios The Best al mejor entrenador de la temporada, junto con Jürguen Klopp, Hansi Flick, Julen Lopetegui y Zinedine Zidane: "Ser nominado es siempre una distinción. Lo aprecio. Cada vez que se señala a un entrenador, los jugadores participan en esta identificación porque el entrenador es siempre un apéndice de los jugadores. Además, está el personal técnico en la construcción de un equipo. El técnico no es el único responsable. Se puede considerar excesiva la nominación. Cualquier labor que genere repercusión puede tener su elogio o crítica. Por eso agradezco todo el reconocimiento y acepto todas las críticas".

