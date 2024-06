La mujer de Gabriel Suazo apuntó sin filtro contra Rodrigo De Paul tras la infracción: “Sucio y mala leche”

Escuchar

Las repercusiones del partido entre la selección argentina y Chile no se hicieron esperar. Al ser un duelo de alto voltaje, donde el equipo de Lionel Scaloni se impuso por 1-0, las redes sociales oficiaron de termómetro con memes y varios cruces de palabras entre hinchas y jugadores.

Uno de los más picantes que trascendió en Instagram fue el de Gabriela Rojas, pareja de Gabriel Suazo, defensor de la selección de Chile, que apuntó contra Rodrigo De Paul. Todo comenzó cuando el mediocampista le hizo un foul a su colega y este quedó tendido en el piso a causa del dolor que le generó el pisotón en su tobillo.

La pareja de Gabriel Suazo cargó contra Rodrigo De Paul

Visiblemente indignada por la actitud del argentino, Rojas elaboró un texto donde apuntó, en primer lugar, a la actuación de la terna arbitral y, luego, contra De Paul. “Las tarjetas para el equipo rival no estaban permitidas, parece”, comenzó, indignada.

Acto seguido, en la misma storie de Instagram, la pareja del futbolista chileno apuntó contra “Motorcito” por su acción desmedida que le pudo provocar, según ella, una severa lesión. “Realmente sos un sucio. Pudiste haberlo lesionado y ni las disculpas pediste. Mala leche”, retrucó la mujer que arrobó al jugador de la selección argentina.

El foul de De Paul que generó polémica e indignación por parte de la pareja del jugador chileno

A pesar de dicha infracción, De Paul no fue amonestado por el árbitro uruguayo Andrés Matonte y eso provocó la ira de los jugadores chilenos en el campo de juego, sumado a esta historia de Instagram de la mujer de Suazo que cargó duramente contra el mediocampista y la parcialidad de los jueces.

Sergio Agüero mantuvo un fuerte cruce con hinchas chilenos en X

La victoria por 1-0 de Argentina sobre Chile con gol de Lautaro Martínez abrió un mundo paralelo de críticas e insultos mediante las redes sociales. Quien tuvo un altercado de esta índole fue Sergio “Kun” Agüero, quien utilizó su cuenta de X para celebrar la victoria de sus excompañeros y, tras ello, se cruzó con varios usuarios chilenos que lo hostigaron.

Dentro de un gran repertorio creativo, un chileno recreó una imagen de dos árbitros en el VAR con las caras de Agüero y Gonzalo “Pipita” Higuain, dando a entender que el arbitraje se inclinó en favor de Argentina. A raíz de ello, el streamer no dejó pasar la chicana y respondió: “Je. A tu casa, pa”.

La gastada que recibió el Kun y su respuesta a la agresión

En esa misma línea, otra cuenta apuntó sobre el mismo tema. “Vergüenza me daría ganar un partido así: penal claro, no cobrado y expulsión clarísima”, aclaró una forista. A raíz de ello, Agüero, de manera sutil, contestó: “Nos vemos en Disney”.

Para finalizar con el intercambio de comentarios subidos de tono, el Kun soltó una gastada por la actualidad de Chile en la Copa América debido a que puede quedar eliminado del certamen en caso de no ganarle a Canadá: “Bueno, no te enojes Pa, te queda un partido todavía tranquilo. Suerte”. Dicho comentario no solo generó indignación en los usuarios chilenos, sino que también una ola de comentarios al respecto de otros argentinos que celebraron esta circunstancia.

