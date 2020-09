La película en la que Guillermo Francella logró que su personaje fuera de Racing Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

24 de septiembre de 2020 • 14:30

El actor argentino Guillermo Francella reveló que en uno de las películas más emblemáticas que protagonizó, Un argentino en Nueva York, logró convencer al director del film, Juan José Jusid, de que su personaje fuera hincha de Racing Club, equipo del que el intérprete es aficionado en la vida real.

Invitado por videollamada al programa 90 Minutos de Fútbol, de ESPN 2, Francella contó: "El libro decía que yo era hincha de Chacarita, y le digo (al director), ¿por qué me hacés de Chacarita? ¡Haceme de Racing! Si es lo mismo para vos, y me dice: no quiero que mezcles, Racing sos vos, el personaje es de Chacarita".

"Me acuerdo que mi hija (interpretada por Natalia Oreiro) estaba en Nueva York, y se había enamorado de un jugador de fútbol americano, de los New York Giants, y yo le decía: ¿me vas a comparar a los Giants con Chacarita? Yo lo metía 'medio bajo'", reveló. "Dale un poquito más de fuerza a Chacarita, me decía. Y le dije: sí, pero dejame hacer una con Racing. Bueno dale hacela. Fue una explosión, y quedó la toma esa", evocó el actor de El Clan.

Consultado por el exjugador Oscar Ruggeri sobre cómo organiza su trabajo cuando Racing juega un partido importante, Francella contestó: "Trato de saber la hora que va a jugar, e intento meter las tomas antes o después. Pero lo hablo tres días antes. Le digo (al director o directora): mira, ese día a las 17 hay un partido muy importante, lo quiero ver. No quiero faltar, pero quisiera que ese momentito, son 90', me dejes en el motorhome, tranquilo. Yo lo quiero ver. Y se me quedan mirando", cerró.