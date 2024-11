La reacción de Franco Colapinto en el Fan Zone de Williams cuando un niño le dijo que quería ser como él

Franco Colapinto calienta motores para disputar su séptima carrera como piloto de Williams Racing. En la previa del Gran Premio de Las Vegas, arrancó el Fan Zone de la escudería británica y el argentino se subió al escenario para responder a varias preguntas que le hicieron los fanáticos que se acercaron al lugar. Los videos no tardaron en viralizarse y las cuentas de fans los compartieron. Entre todo el material se destacó un clip espacial del momento en el que un niño le dijo que quería ser como él cuando creciera.

Durante los últimos días, el pilarense de 21 años se vio envuelto en un escándalo a raíz de una salida en Madrid que compartió con María Eugenia ‘La China’ Suárez. El revuelo fue tal que Jamie Campbell-Walter, uno de sus managers, salió a hablar y pidió que se terminaran las “opiniones y los insultos”. “Todos cometemos errores y él aprenderá de ellos”, expresó. En medio del revuelo, el martes Colapinto aterrizó en Las Vegas de cara a la carrera del fin de semana y, tras instalarse, se fue directo al Fan Zone de Williams Racing.

Franco Colapinto llegó a Las Vegas para el GP y pasó por el Fan Zone de Williams Racing (Foto: Instagram @williamsracing)

Una vez allí respondió varias preguntas, pero, cuando la charla estaba a punto de finalizar, se escuchó que una pequeña voz dijo: “Cuando sea grande...”. Franco reaccionó a tiempo y empezó a buscar entre la multitud al autor de ese comentario y habilitó para que se hiciera una última pregunta. Finalmente, visualizó al pequeño niño sobre los hombros de quien aparentemente era su padre. ”¡Hola! ¿Me puedo sacar una foto con vos después? ¿Puedo? ¿Me dejas?”, le preguntó el piloto.

El niño no solo asintió, sino que le hizo un comentario que enterneció a todos. “Cuando sea grande quiero ser como vos”, le dijo Alan. “¡Mi amor! Vas a ser como yo. ¡Vas a ser mejor que yo, mucho mejor!”, enfatizó Colapinto. “¿Mami te deja? Tiene miedo, mamá”, comentó, dado que el automovilismo es un deporte considerablemente peligroso.

Franco se enterneció mucho con las palabras del pequeño y le dijo que iba a conseguirle una gorra de Williams para que se la llevara de recuerdo. “Gracias por venir”, sentenció.

Sin embargo, ese no fue el único momento especial que se vivió durante el primer día del Fan Zone de la escudería británica. Mientras una fanática le hacía una pregunta, el argentino la interrumpió porque reconoció a alguien especial para él entre el público. “¡Chris! Él es mi motorista... perdón te corté la pregunta”, comentó entre risas. Chris es mi motorista desde que era muy chiquito, desde que empecé a correr en karting. Está ahí, para que lo vean, el pelado”, explicó y contó que era una persona muy importante, y uno de los que lo ayudó a llegar a la Fórmula 1. Rápidamente, todos empezaron a gritar y aplaudir.

Por otra parte, durante la charla una fanática le pidió algo que más de uno anhela ver: la foto que se sacó con Lewis Hamilton durante el GP de Brasil. “La selfie con Lewis, no la mostré. Es privada”, dijo Franco y dio cuenta de que no tendría intensiones de subirla a las redes. La cuestión fue que el moderador, que hablaba inglés, entendió que la fan quería tener una selfie con el argentino. Si bien Colapinto le explicó que no se refería a eso, terminó sacándose una foto junto a todos sus admiradores.

Franco Colapinto sorprendió y habló del affaire con La China Suárez: “Habrán visto las redes sociales”

Durante el Fan Zone, el deportista también habló de las repercusiones de su salida de sábado en Madrid. “Mi pregunta va un poco por cómo te preparás mentalmente para la competencia y para tomar decisiones a tan alta velocidad, decisiones en milésima de segundos. ¿Cómo hacés para prepararte? ¿Qué pensás antes de la carrera?”, quiso saber uno de los fanáticos. La respuesta de Colapinto, en tanto, no pasó inadvertida, puesto que fue justamente él quien hizo -indirectamente- mención a lo que sucedió el fin de semana con Suárez. “No, mentalmente bárbaro. Habrás visto las redes en los últimos días... estoy bárbaro mentalmente, estoy de 10″, sostuvo.

El fanático, en tanto, salió a defenderlo: “No des bola porque no tenés que explicarle nada a nadie. Hacé lo que quieras con tu vida”, le dijo. Franco no hizo comentarios respecto a esto último, pero sí respondió a la pregunta inicial: “De muy chiquito tuve un psicólogo que me ayudó mucho y me ayuda mucho hoy en día. Creo que en el deporte en general es cada vez más importante estar bien mentalmente y estar un poquito más fino en cuento a la cabeza. No te voy a decir qué hago porque me vas a copiar todo, es un secretito”.