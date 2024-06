La reacción de Lionel Messi al tatuaje que Marcelo Tinelli se hizo para sorprenderlo

Escuchar

En la previa al comienzo de la Copa América, Lionel Messi le brindó una entrevista exclusiva a Marcelo Tinelli para América TV y en un momento del diálogo, el histórico conductor del ShowMatch le mostró su reciente tatuaje en la pierna izquierda, en el que se puede ver al rosarino besando la Copa del Mundo en Qatar 2022. La reacción del futbolista rápidamente se viralizó en las redes sociales y sorprendió a muchos fanáticos de la selección argentina.

Cada vez falta menos para la competencia más importante de selecciones a nivel americano y, esta semana, el capitán de la selección dio varias entrevistas para medios argentinos desde los Estados Unidos. Una de ellas fue con Marcelo Tinelli, figura de la televisión argentina que conoce desde sus primeros torneos con el seleccionado juvenil.

El tatuaje que se hizo Marcelo Tinelli en la pierna. Captura: América

En un momento de la entrevista, donde el rosarino contó detalles de su vida personal y su carrera futbolística, Marcelo Tinelli le pidió unos minutos para revelarle una sorpresa. El conductor se destapó la pierna y le mostró un espectacular tatuaje en el que se ve al futbolista en el histórico momento en el que besa la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la camiseta celeste y blanca.

“Yo tengo 64 años y ese momento siempre quise que quedara para mí. Era tu momento, pero era el de todos los argentinos”, introdujo Tinelli, quien no pudo cumplir su promesa después del Mundial. “La semana pasada digo: voy a cumplir la promesa. Hoy te la quería mostrar a vos. Para que sepas que yo lo hice eterno como un gran momento de mi vida (...) Yo creo que hice una locura también”, expresó.

“¡No! Está recién hecho encima. Qué locura, impresionante”, manifestó Lionel Messi con una sonrisa. El único detalle fue que el conductor decidió ponerle tres estrellas a la camiseta, a pesar de que en ese momento todavía no estaba bordada. “Es grande, eh”, manifestó. Y ambos finalizaron el emotivo momento con un abrazo. “Vi muchas personas que hicieron locuras de este tipo. Está espectacular, muy bien hecho”, concluyó.

Otro de los momentos más divertidos de la noche fue cuando el conductor le pidió una opinión de su nuevo look rosado en homenaje al Inter Miami. En esa ocasión, el rosarino fue más tajante en su respuesta. “Jugado. Pero el rosa se usa mucho ahora. Me sorprendió. Es jugado. Acá no pasa nada (en Estados Unidos)”, manifestó el futbolista.

LA NACION