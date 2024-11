La reacción de otros jugadores de la selección argentina tras la separación de Enzo Fernández

Tras los rumores de separación entre el futbolista de la selección argentina, Enzo Fernández y Valentina Cervantes confirmaron la ruptura de su vínculo amoroso a través de una historia de Instagram que compartió ella. Ante el revuelo mediático que se generó, algunos de sus compañeros del seleccionado reaccionaron a través de sus redes sociales con fotos junto a sus parejas.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes conformaban una de las parejas más queridas en la selección argentina; no solo por el ascenso que lograron ambos desde el fútbol argentino hasta la Premier League, sino también por la familia que formaron con la pequeña Olivia y el bebé de un año, Benjamín. La relación comenzó en el 2018, cuando ella estudiaba el profesorado de inglés y él estaba en las juveniles de River Plate.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes se conocieron en el 2018 (Foto: Instagram/@valucervantes)

En el 2020, la pareja tuvo a la primera hija cuando él jugaba a préstamo en Defensa y Justicia. Dos años más tarde se mudaron a Portugal, donde el futbolista hizo una gran campaña en Benfica que lo llevó al Mundial de Qatar 2022. Esta competencia fue la que lo condujo a la fama a nivel nacional e internacional, ya que fue una de las grandes revelaciones y se quedó con el premio a Mejor Jugador Joven. Su actuación lo llevó a ser vendido por 121 millones de euros al Chelsea, en Inglaterra.

Sin embargo, pese a todo lo que construyeron juntos como pareja, esta semana se confirmó la separación, aunque, según Valentina, fue en los mejores términos. Tras los rumores que se instalaron desde LAM (América TV), Cervantes compartió una historia de Instagram donde puso en su boca la noticia. “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero, siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo, porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos”, expresó.

Leandro Paredes compartió una imagen junto a su pareja (Foto/Instagram: @leoparedes20

Asimismo, continuó: “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”. Hace algunos días, el futbolista le había dedicado un carrusel de imágenes a Benjamín por su primer año de vida. “Feliz cumpleaños bebito de papá, le pido a dios que nunca se apague esa sonrisa tan hermosa que tenés. Papá te va a cuidar siempre hijo. Te amo príncipe”, manifestó.

Según la periodista Julieta Argenta, el rumor ya estaba instalado en la selección, aunque pensaban que venía por el lado de ella. En este contexto, se viralizaron algunas imágenes que subieron los futbolistas de la Albiceleste, tras conocerse la ruptura amorosa de Enzo Fernández.

Lisandro Martínez compartió una imagen junto a su pareja (Foto/Instagram: @lisandromartinezzz)

La primera estuvo a cargo de Leandro Paredes, quien se mostró feliz junto a su pareja Camila Galante en brazos. “Mi amor”, escribió junto a un emoji de un corazón fogoso.

Asimismo, Lisandro Martínez reposteó una historia de su pareja Muriel López Benítez, quien escribió: “Ahora los primeros de cada mes no solo me recordarán hace cuánto tiempo compartimos nuestras vidas. Te amo”. Debajo, el futbolista del Manchester United agregó: “Las amo con mi vida, reinas”. Esta mención es porque hace unas semanas, la pareja anunció que iban a ser padres por primera vez.

Cabe destacar que hasta el momento, Enzo Fernández no se expresó acerca del momento personal que atraviesa.