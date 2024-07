La sorpresa del hijo del Dibu Martínez a su padre para la final de la Copa América

Escuchar

La familia de Emiliano “Dibu” Martínez llegó a Estados Unidos para las instancias finales de la Copa América, donde el arquero, fundamental en la tanda de penales ante Ecuador, buscará el bicampeonato. En la previa a la gran final de este domingo, su esposa Mandinha Martínez compartió postales y videos de su cálido descanso en las playas de Miami, y sorprendió a los fanáticos con el nuevo look de su hijo, Santiago, para apoyar a su padre.

Una vez más, el arquero de la selección se convirtió en pieza fundamental para que el equipo accediera a una nueva final. Fue decisivo en los penales para la Copa América 2021, Copa del Mundo 2022 y en esta edición de la competencia continental que se disputa en Estados Unidos. Pese a que el equipo no encontró su mejor versión durante el campeonato, se apoyó en sus fuertes individualidades para imponerse ante sus rivales.

El nuevo look de Santiago Martínez para la final de la Copa América. Foto/Instagram: @mandinha_martinez_

Para las semifinales ante Canadá, el “Dibu” volvió a dar la nota cuando ingresó al campo del MetLife Stadium para hacer la entrada en calor con un look mundialista. En la parte izquierda de su cabello se tiñó el pelo con los colores de la bandera argentina. Y para apoyarlo en la final, su hijo Santiago se tiñó de la misma manera.

El look de Emiliano Martínez en la previa a la final de la Copa América 2024 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En las tiernas postales que sacó Mandinha, se lo ve al niño sonriendo con amigos y con su remera de Cars puesta, pero el detalle del pelo no pasó desapercibido. Al igual que su padre, tiene los colores de la bandera argentina con un pequeño sol en el centro.

La familia disfrutó de las últimas horas en las cálidas playas de Miami antes de la gran final de este domingo en el Hard Rock Stadium y de su vuelta a casa en Inglaterra.

Emiliano Martínez junto a su hijo Santiago en la Copa América 2024. Foto/Instagram: @mandinha_martínez_

Las palabras del Dibu Martínez antes de la final

Por su parte, el “Dibu” compartió imágenes en sus redes sociales de lo que fue la distendida práctica del sábado, donde lo más importante fueron los últimos minutos de Ángel Di María como futbolista de la selección. Y además, dio una conferencia de prensa junto al entrenador Lionel Scaloni.

Cabe señalar que el arquero se volverá a enfrentar a la selección que fue parte de su salto a la fama en el fútbol argentino. En la Copa América 2021, su famosa frase “Mirá que te como, hermano”, antes de atajarle el penal a Yerry Mina en las semifinales, lo condujo a ser uno de los más queridos de este plantel.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni y Emiliano Martínez previa a la final de la Copa América 2024 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En la conferencia de prensa que dio este sábado se refirió a estas instancias en las que se destaca por sobre otros arqueros. “Aquel fue un partido más, he ganado seis, siete tandas de penales y nunca me quedo con rencor. Trato de ganarla e ir a lo siguiente, nunca me quedo con el pasado”, indicó. Sin embargo, sorprendió a todos las periodistas cuando le preguntaron sobre los penales.

“Los penales son cuestión de suerte, 100 por ciento suerte. Podés estudiar mucho, pero no todos los penales son iguales. Atajé penales de una manera totalmente opuesta a lo que había estudiado. Tengo un gran entrenador de arqueros (Martín Tocalli) y un grupo de arqueros que me ayudan muchísimo. En los penales, tenés que despegar justo en el momento del impacto, si salís un cachito antes podés no atajarlo, mismo si está bien pateado. Trato de concentrarme, mirar a la pelota, no tanto al ejecutante. Y que sea lo que Dios quiera”, concluyó el arquero en la previa a la final.

