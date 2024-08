Las chances de Las Leonas para ganarle a Países Bajos en las semifinales de los Juegos Olímpicos 2024

Escuchar

PARIS.- El hockey sobre césped femenino internacional consiste en evitar a toda costa a Países Bajos. Cuanto más lejos se los encuentra en la etapa del torneo, mejor, porque un enfrentamiento con las naranjas implica una eliminación segura. Esa es la sensación que dejan las N° 1 debido a su abrumador dominio en este deporte, en su condición de actuales campeonas mundiales y olímpicas. La buena noticia es que la Argentina es la que más la desafió en las últimas dos décadas, con la garra acostumbrada, pero también con sus esquemas tácticos y la habilidad diferencial de sus delanteras. No solo fue corazón. De hecho, el seleccionado albiceleste es el vigente subcampeón mundial y olímpico, después de las caídas en Mundial de Terrassa-Amstelveen 2022 (derrota por 3-1) y de Tokio 2020 (3-1). En términos boxísticos, es su principal retador.

Hockey, Victoria de las leonas frente a Alemania por el pase semifinales. Cristina Cosentino Santiago Filipuzzi/ Enviado

Así, este miércoles a las 9 de nuestro país chocarán estas dos potencias: en el estadio Yves-Du-Manoir volverá este clásico que tantos momentos de emoción y suspenso entregó en distintos puntos del planeta, incluida la ciudad de Rosario hace 14 años. Después del agónico triunfo de cuartos de final sobre Alemania, con las revolcadas de Cristina “China” Cosentino en los penales, Las Leonas tienen el combustible emocional a tope y las manos y las piernas preparadas para afrontar un examen mayúsculo, un duelo que a lo largo de la historia entregó más frustraciones que alegrías. Así y todo, más allá de que no sean las favoritas, existe una chance de dar un gran golpe para avanzar a la final por el oro. La fe de las chicas está impregnada en ese edificio de la Villa Olímpica, ornamentado con banderas celestes y blancas.

El himno de las Leonas frente a Alemania, por el pase a semifinales Santiago Filipuzzi/ Enviado

Números en contra

Las estadísticas revelan datos negativos: se midieron en los últimos seis Juegos Olímpicos y la Argentina solo se impuso en el primer choque de esa serie, en Sydney 2000 (3-1 en la segunda ronda). Es conocida la historia de aquella cita en la que nació el apelativo de Leonas: después siguieron su sorprendente camino hasta la final, en la que cayeron ante la Australia imperial de aquel entonces. Después empezarían los golpes, uno tras otro: adiós en las semifinales de Atenas 2004 por penales, durísima eliminación en las semis de Pekín 2008 (5-2), inapelable derrota en la final de Londres 2012 (2-0), caída bajo la lluvia en cuartos de final de Río 2016 (3-2), con los reyes neerlandeses Guillermo y Máxima en la tribuna, y despedida en el partido decisivo de Tokio 2020 (3-1). En cambio, Argentina sí le arrebató a aquella “Holanda” dos títulos mundiales, tras las inolvidables finales en Perth 2002 (por penales, tras el 1-1) y en Rosario 2010 (3-1), en ambas ocasiones con una Luciana Aymar esplendorosa.

Uno de los golpes para las Leonas: la final del Mundial 2022, con Belén Succi en el arco FIH

“Mueven bien la pelota, pero tampoco veo tan cuco a Países Bajos como la gente piensa o dice. Nosotros ya estamos en un buen nivel y ellas no quieren jugar contra Argentina un partido de semifinal. Será para cualquiera”, asegura el técnico Fernando Ferrara, alerta a un equipo al que estudió hasta el último detalle. Incluso, tiene buena relación entre colegas con el asistente del técnico neerlandés, Paul van Ass.

Las jugadoras peligrosas

Los puntos fuertes de las naranjas son las volantes Felice Albers y Maria Verschoor, que rompen en velocidad y generan situaciones de dos contra uno a la carrera, más la capitana Xan De Waard, que no hay que dejar escapar cuando se predispone a lanzarse. Impresionan los físicos de las chicas de naranja, pero no se trata de una mera coincidencia o una camada bendecida, sino que forma parte de un programa. Desde que son Sub 16, en la Federación efectúan una selección de atletas, como la escuela del Ajax. Priorizan en lo físico, con evaluaciones de velocidad. A partir de la detección de talentos, luego profundizan los entrenamientos. Por eso es que se ven esos físicos estilizados y jugadoras altas que sacan ventaja al momento de jugar e ir al roce.

Países Bajos le ganó a Gran Bretaña 3 a 1 en cuartos de final de París 2024 y será rival de las Leonas AHMAD GHARABLI - AFP

No parece un equipo imposible, como aquel de 2012 que dirigió el argentino Maxi Caldas, con la tiradora de córners Maartje Paumen y la delantera Kim Lammers. Pero por supuesto, en teoría lleva las de ganar. “Ellas presionan bien alto, aunque dejan espacios atrás. Nuestras delanteras cuentan con la capacidad de superar a sus defensoras, que no tienen tan buenos pases importantes y tanta claridad de juego”, apunta el coach argentino, que igual advierte: “Cuando disponen de espacio le meten velocidad y ahí pueden ser peligrosas”. En su camino a las semifinales, Países Bajos ganó todos los partidos de París 2024: Francia (6-2), Alemania (2-1), China (3-0), Bélgica (3-1) y Japón (5-1), mientras que en cuartos de final vencieron a Gran Bretaña por 3-1, luego de que las británicas consiguieran el empate parcial.

La pérdida del primer puesto

En París 2024 sucedieron dos cosas que impidieron que Las Leonas pudieran verse las caras con Países Bajos solo en la instancia distintiva, que era la principal pretensión en el análisis del cuadro de cuartos de final. En principio, se falló en terminar ubicadas en el primer lugar, después de una reñidísima disputa numérica con Australia en el Grupo B. Ambos equipos se midieron en la cuarta fecha, después de haber encadenado tres victorias cada uno. El equipo de Fernando Ferrara tenía la victoria ya en su poder, pero un error en una recepción derivó en el gol del 3-3 de Mariah Williams a segundos de que concluyera el partido.

Ya en la quinta y última jornada de la zona, Argentina hizo su parte al vencer a Gran Bretaña (3-0) y esperó que España le diera una mano ante las oceánicas. Sin embargo, las ibéricas perdieron 3 a 1 a dos minutos del cierre, después de haber sacado a su arquera y agregado una jugadora de campo, a la búsqueda del empate. De esta forma, la Argentina finalizó segunda y Australia atrapó el primer puesto, aunque al final no le sirvió de mucho: en cuartos de final perdió sorpresivamente ante China.

La frustración ante Australia: un empate de las oceánicas que llegó en el último segundo Santiago Filipuzzi/Enviado Espec

¿Cuánto pesará lo psicológico este miércoles? Leonas como Rocío Sánchez Moccia, María José Granatto, Agustina Albertario, Victoria Sauze o Agustina Gorzelany entienden sobre el dolor que significa no poder contra la Naranja Mecánica en los grandes torneos. Incluso, hay un antecedente muy fresco, dos palizas sucesivas en Santiago del Estero por la Pro League, en diciembre pasado: 4-1 y 7-1 (la máxima goleada en contra), que caló hondo en el orgullo deportivo y obligó a corregir el rumbo. “Las jugadoras ya saben lo que es este partido. Entienden que es un ‘derby’ y no hace falta que yo las cargue más emocionalmente. Nos respetan a Argentina como el mejor rival”, reflexiona Ferrara, frente a uno de los máximos retos de su carrera.