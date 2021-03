Las chicas en la Copa Libertadores: las diferencias con el torneo de los varones

“La gloria es de ellas” es el lema de la Copa Libertadores femenina que comenzó el viernes último y que, por primera vez en la historia, se disputa en Argentina. Si la gloria remite a estado de felicidad, la máxima podría cumplirse. Se trata de un Edén en el que, por caso, todavía no están equiparados los privilegios con el fútbol masculino. Las futbolistas definen en 16 días y en una misma sede –Buenos Aires, en este caso, en Vélez y Morón– una Copa que los varones disputan en nueve meses y con partidos a ida y vuelta, con premios disímiles: 15.000.000 de dólares para los hombres y 85.000 para las mujeres. La Conmebol eligió “La gloria eterna” para referirse a ellos.

“Este es un sueño hecho realidad para muchas de las chicas. Es lindo ver a tanta gente que nos sigue, gente que te para por la calle, que nos pide una foto. Sin dudas vamos conquistando derechos y creciendo”, le dijo la arquera Laurina Oliveros al canal de Boca. La N° 1, que terminó con la valla invicta el campeonato que ganó su club, fue quien, por caso, tipeó en Twitter su bronca cuando la selección argentina presentaba la nueva camiseta y Lionel Messi era acompañado por una modelo y no una futbolista. Desde entonces, eso ya –casi– no sucede.

Boca es uno de los equipos argentinos que participan. El viernes empató 1 a 1 con Santiago Morning, que utiliza una camiseta con los colores del Orgullo. Y hoy, desde las 19.30, se medirá con Deportivo Trópico, de Bolivia. River, el otro, igualó sin goles contra Sol de América. Mañana, también a las 19.30, se medirá con Independiente de Santa Fe.

Los dos clubes del país, protagonistas absolutos del torneo local, asumen el desafío de medirse futbolísticamente en la región. La primera jornada fue un baño de realidad. Boca, aquí un paso adelante en lo estructural y en lo deportivo, apenas consiguió un empate.

Boca Juniors y Santiago Morning de Chile Boca Juniors Oficial

La arquera estadounidense Ryann Torrero –nació en California, su mamá es chilena y se nacionalizó para representar a ese país– le atajó un penal a Fabiana Vallejos, en un equipo chileno que tiene a una de las dos entrenadoras mujeres, Paula Navarro Alvear (la otra es Camila Lindsay, DT de Ferroviaria de Brasil).

La directora técnica tiene 48 años y revolucionó el fútbol de su país. Es tricampeona local con Santiago Morning, llegó a cuartos de final de la Libertadores 2019 y estuvo cerca de dirigir al masculino, que está en la segunda categoría. No aceptó –y quedó como ayudante–. Dijo que se sentía preparada, pero puso condiciones: “Voy a dirigir un equipo de hombres cuando me paguen y me entreguen las mismas condiciones que a un hombre”. Se reconoce feminista y, como muchas otras futbolistas del mundo, fue discriminada por su amor al deporte: “Tengo una capacidad que cuando te aplastan y te dejan destruida, al otro día amanezco con más fuerza”, dijo alguna vez. Muchas de las jugadoras tienen tatuada la palabra resiliencia. Laurina Oliveros es una de ellas.

Nunca un equipo argentino ganó la Libertadores, que se disputa en la rama femenina desde 2009 –la de varones comenzó en 1960–. En 2018, en el título que conquistó el Atlético Huila, de Colombia, tuvo a cuatro argentinas: Aldana Cometti –actualmente en Levante, de España–, Fabiana Vallejos y Eliana Stábile –hoy, en Boca– y Lucía Martelli –en River–.

River Plate frente a Sol de América de Paraguay CONMEBOL

Aquella vez, las futbolistas del Huila denunciaron que el dinero que habían ganado no iba a llegarles: el club iba a destinarlo al equipo masculino. En Pelota de Papel 3, el libro de cuentos redactado por mujeres futbolistas, Cometti escribió el suyo, “Lo bailado”, en el que cuenta que durmieron en pisos de aeropuertos en largas escalas y que afuera de la cancha enfrentaron a un equipo “vestido de traje”. “¿Por qué tanta diferencia?”, se pregunta. Y cierra: “Ni la burocracia ni la discriminación de aquellos que lucran con este deporte que tanto amamos pueden opacar nuestras sonrisas de campeonas”.

Esta vez la transmisión televisiva en el país está a cargo de DeporTV, que emitirá los partidos de Boca y de River con un equipo de mujeres. Carla Mileo es la relatora; Ivana Rodríguez, la comentarista, y Agustina Vidal cubre campo de juego.

El torneo tiene cuatro grupos de cuatro equipos; los dos mejores de cada zona avanzarán a cuartos de final y el domingo 21 se jugará el partido decisivo.

Ahora que sí las ven –o no tanto–: el español Miguel Angel Jimeno hizo un análisis sobre los diarios deportivos Marca, As, Sport y Mundo Deportivo (más Olé, de la Argentina, La Gazzetta de Italia y L’Equipe de Francia) y llegó a la conclusión de que en los medios “buena parte de las noticias protagonizadas por mujeres no tienen nada que ver con el deporte”. La excepción es L’Equipe. “A muchas de esas noticias cabe calificarlas como ‘porquería machista’”, aseguró Jimeno.

Boca Juniors y Santiago Morning de Chile Boca Juniors Oficial

Algo de esto se vio estos días en la cobertura de algunas goleadas. Corinthians le ganó 16 a 0 a El Nacional de Colombia –mayor goleada de la Libertadores femenina–. Avai Kindermann venció 8 a 0 a Deportivo Trópico, de Bolivia, que llegó a este torneo sin tener un logo. Lo diseñaron después de que se lo pidieran desde las páginas oficiales. América le ganó 5 a 0 a Universitario. Y así.

“El gol es el orgasmo del fútbol”, escribió alguna vez el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Y lo contextualizó con un fútbol masculino en el que cada vez hay menos gritos y más bostezos. El fútbol femenino viene a romper esquemas y tabúes y, según las estadísticas, a traer placer. La última competencia tuvo un promedio de 4,09 tantos por partido.

¿Cuántos hinchas de Boca y River saben que sus equipos están jugando la Libertadores? Todavía están a tiempo.