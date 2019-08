Marcelo Bielsa sufrió por el gol polémico y agónico de Nottingham Forest frente a Leeds. Fuente: Reuters

"Dos córners les permitieron a ellos meter un gol. Nosotros necesitamos diez chances para lo mismo". Marcelo Bielsa definió con esas palabras la igualdad de su equipo, Leeds United, frente a Nottingham Forest, en lo que fue el debut de su equipo en Elland Road, su estadio. Ahora, el equipo suma cuatro puntos en el inicio del Championship, la segunda división inglesa, tras haber ganado en el primer partido del torneo (3-1 a Bristol City, de visitante).

Una escena del empate de Leeds, de local, ante Nottingham Forest.

"Vi un crecimiento del equipo, que no pierde la pelota fácilmente. No padecimos contragolpes. Controlamos el partido", afirmó el Loco luego del encuentro. No dijo nada sobre el árbitro, Robert Jones, quien debió haber cobrado infracción en el gol de Nottingham, anotado por Lewis Grabban.

Mirá el polémico empate de Nottingham frente al Leeds

"Creamos 10 situaciones de gol. Son suficientes para ganar el partido", añadió el Loco. Pero su equipo careció de puntería en el tramo final de la cancha. Pese a dominar la posesión y a tener controlado a su rival, sufrió un gol sobre el final que le costó el triunfo. La tarde de Leeds había arrancado bien para los dirigidos por el rosarino. Pablo Hernández volvió a anotar y ya lleva dos goles en dos partidos. Está llamado a ser el goleador inesperado del equipo. Sobre todo cuando Patrick Bamford, el futbolista mejor pago de todo el plantel, se mantiene en silencio y no anota.

Mirá el gol de Pablo Hernández que abrió la cuenta para Leeds

A partir de los próximos días, Bielsa tendrá en su plantilla al reemplazante del transferido Kemar Roofe. El delantero turco pasó a Anderlecht, de Bélgica, a cambio de 7 millones de euros y será dirigido por Vincent Kompany, el entrenador-jugador del gigante belga. Para anotar los goles que le faltarán a partir de ahora Bielsa se llevó a Eddie Nketiah, juvenil delantero de Arsenal que buscará sumar minutos como suplente de Bamford. El martes, frente a Salford City, un equipo de la League 2 (dos categorías por debajo del Championship) cuyos dueños son varios integrantes de la generación del 92 del Manchester United (Paul Scholes es la cabeza visible), Bielsa podrá comenzar a rotar jugadores y buscar alternativas para la falta de contundencia de su equipo.

El furor por el "MarceLego"

El lego que se inspira en Bielsa, presente en el partido de Leeds.

En la previa del debut como local de Leeds se viralizaron fotos de muñecos de Lego con la cara y el cuerpo del Loco. La figura se completaba con los célebres binoculares del Spy-Gate y la heladera que suele usar para sentarse mientras mira los partidos.El "MarceLego" Bielsa fue encargado por un shopping de Leeds para festejar el "Día de Yorkshire", que se celebró el pasado 1 de agosto. Las figuras pueden conseguirse en jugueterías de Leeds a un costo de 10,99 libras esterlinas (13,22 dólares estadounidenses).

El lego que se inspira en Bielsa, un artículo que se vende en Leeds.

De hecho, tal como consignaron en redes sociales, muchos hinchas de Leeds llevaron su "MarceLego" al estadio. Una muestra más de que, a pesar de la decepción por no haber podido ascender a la Premier en la temporada pasada, la relación de idilio con el entrenador se mantiene intacta. Otra escena de la calidez se observó cuando Bielsa bajó del bus, después de todos los jugadores, en el ingreso al estadio: los hinchas que lo esperaban lo aplaudían, a la vez que él devolvía los saludos y regalaba fotos autografiadas, como se observa en el video publicado por el club.

El último de la fila: la llegada de Bielsa

