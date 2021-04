Leonas y Leones reaparecen este fin de semana en la Pro League

El hockey sobre césped de selecciones nacionales estuvo demasiado tiempo dormido: la inactividad oficial duró un año y un mes, por culpa de una pandemia que trastocó todo y anestesió los músculos. La cuarentena obligó primero a confinarse, luego dio un margen para entrenarse de manera individual y, finalmente, se apuraron los tiempos en grupo con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Este fin de semana, los Leones y las Leonas volverán de manera oficial a su hábitat natural: la cancha sintética. La adrenalina competitiva y las expectativas por el rendimiento físico y táctico tendrán su prueba de fuego a nivel internacional con la Pro League, que se reactivó en el segundo semestre del año pasado y llegó el momento de la reaparición para los equipos argentinos. Este sábado y domingo a las 14.30, ellos se enfrentarán con Alemania en el Cenard, encuentros que serán transmitidos por ESPN Extra y ESPN Play. En tanto, las chicas jugarán en el mismo escenario y rival desde las 17, televisado por las mismas señales.

Las Leonas quieren volver a festejar en la Pro League

Atrás quedaron los primeros entrenamientos físicos sobre la pista de atletismo del Cenard, en junio, como también las pretemporadas en modalidad burbuja en Cariló, Pinamar, Mar del Plata y la última realizada en San Diego, Estados Unidos. Se jugaron amistosos frente a distintos seleccionados juniors y amistosos ante la India. Transcurrieron meses de incertidumbre y adaptación a nuevas maneras de trabajo. Todo por un único objetivo: llegar en las mejores condiciones a la cita de Tokio, postergada el año pasado y trasladada –en principio- hasta julio de este año.

La Pro League es un desafío vital para las Leonas y Leones, en pos de sentir verdaderamente que ensayaron para un fin concreto. Cabe recordar que la competencia internacional se reanudó en septiembre para los países europeos. Las chicas debían enfrentar a China, pero el compromiso fue aplazado por prohibiciones sanitarias del gobierno asiático. Ahora, estos partidos ante Alemania significan la continuidad de la edición 2020, que se vio interrumpida en marzo del año pasado por el covid 19. Así, la competencia continuará hasta fines de mayo para dirimir a su nuevo campeón.

Las Leonas habían debutado en febrero de 2020 con Estados Unidos -de local- con dos goleadas por 6-2 y 6-1, y luego vencieron a los Países Bajos en el primer encuentro y cerraron la primera escala con una derrota frente a las europeas. Su último paso por la Pro League se dio con su visita a Nueva Zelanda -un empate y una derrota- y frente a Australia, con dos victorias. Hasta el momento, marchan segundas con 17 puntos, debajo del líder, Países Bajos, que tiene 29 y acumula dos partidos más.

Lucas Vila, un histórico del seleccionado masculino, ahora bajo la dirección de Mariano Ronconi

En tanto, los Leones habían debutado ante España (derrota 4-3 y victoria por 5-1), en febrero del año anterior, y luego se registraron dos empates ante los neerlandeses. En la visita oceánica hubo éxito y caída ante Nueva Zelanda, mientras que con Australia cosecharon un empate y perdieron 5-1 en el segundo duelo. Así, el combinado argentino suma diez puntos de un total de ocho encuentros y se ubica sexto en la tabla. El líder es Bélgica, con 32 puntos tras 13 encuentros.

En medio de esta búsqueda por normalizarse en el calendario de competencias, ambos equipos sufrieron modificaciones internas. Primero, sucedió lo inesperado: en plena pandemia, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Hockey resolvió despedir de su cargo al entrenador Germán Orozco, al que consideró como responsable de un “ciclo agotado” al frente de los Leones. “Siempre tuve muchas trabas en el camino. Parece que un grupito de dirigentes y cuatro jugadores estaban convencidos de que el ciclo estaba terminado”, disparó el DT en aquel momento. Lo más llamativo es que Orozco no había sido probado en su cargo en el principal objetivo del año, los Juegos Olímpicos.

Tras su salida asumió Mariano Ronconi, ayudante del cuerpo técnico de Carlos Retegui. Al mismo tiempo que se dio a conocer el enroque, Retegui, coach de las Leonas, fue nombrado nuevo Director Nacional de las selecciones argentinas. En esta ríspida coyuntura y más allá de las variantes de nombres, nunca pudo volver a rescatarse a Gonzalo Peillat, la gran figura del seleccionado y especialista en córners cortos. También, hubo renuncias de jugadores y la permanencia de algunos históricos campeones de Río 2016: Juan Manuel Vivaldi, Pedro Ibarra, Juan Martín López, Matías Rey, Lucas Vila e Ignacio Ortiz.

“Me gustaría que se pueda ver un equipo intenso, con y sin la pelota. Con agresividad en la recuperación y el ataque, más allá del volumen de juego”, comenta ahora Ronconi. “Los chicos están superentrenados, pero nos estaría faltando jugar y tener rodaje; el funcionamiento del equipo se verá con los partidos de este nivel”, asegura.

Los Leones se ilusionan con la defensa del título en Tokio 2020

Sobre lo que implica defender el título tras la coronación olímpica, el ex arquero de Quilmes mencionó: “Ser DT de los Leones es siempre muy exigente, independientemente del logro en Río. Pero no es un detalle menor que ya habrán pasado cinco años de la medalla de oro y más de la mitad del equipo no está. Los ocho primeros equipos del ranking mundial son muy parejos y ser el técnico de los últimos campeones es un desafío hermoso y una responsabilidad enorme”.

En tanto, las Leonas mantuvieron su cuerpo técnico, pero experimentaron idas y venidas de las jugadoras más veteranas. La temporada 2019 arrancó con el prometedor regreso de cuatro históricas, Carla Rebecchi, Rosario Luchetti, Silvina D’Elía y Noel Barrionuevo -la única que continúa con el plantel-. Las cuatro comenzaron su preparación con el objetivo puesto en Tokio. Todas colaboraron para asegurar la medalla dorada en los Juegos Panamericanos en Lima 2019 y comenzaron la edición 2020 de la Pro League. Pero el parate por la pandemia, los entrenamientos en sus casas y la posterior exigencia de volver al ruedo se les hizo cuesta arriba a la mayoría. Y además, Rocío Sánchez Moccia quedó embarazada durante la pandemia. Ahora volvió Sofía Maccari, la polifuncional de 36 años que había participado por última vez para la obtención de la medalla de plata en Londres 2012.

Retegui habló sobre las que ya no están y lo que les espera: “Sabíamos que la extensión del año olímpico nos iba a generar inconvenientes con las jugadoras grandes, porque ellas pusieron su energía a full para el año pasado, así que se dieron estas bajas. Ahora tenemos un equipo muy joven, que tiene humildad y no podemos apartarnos de este valor esencial. Es muy difícil jugar contra un equipo humilde, que sabe muy bien sus virtudes y sus limitaciones. Los Leones, en cambio, son un equipo más experimentado, pero los dos equipos están muy bien para Tokio”.