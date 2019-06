Los escenarios en su etapa final, a un mes del comienzo de los Juegos Panamericanos Fuente: LA NACION

Fernando Vergara SEGUIR Olivia Díaz Ugalde SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2019 • 07:00

El 26 de julio está marcado a fuego en el calendario deportivo continental del año. Apenas un mes resta para que Perú en general, y Lima en particular, comiencen a vivir la cita atlética más importante en su historia. Las principales sedes que acogerán a los deportistas durante los XVIII Juegos Panamericanos ya fueron entregadas. Y si bien todavía se encuentran en ejecución algunas obras importantes, la ciudad está cumpliendo con los plazos estipulados, y asegura que llegará a tiempo con los requisitos.

En 2013, cuando se conoció la elección de Lima como sede (venció a La Punta -San Luis-, Santiago -Chile- y Bolívar -Venezuela-), se conformó el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Lima (Copal), liderado por Carlos Neuhaus, que durante los últimos cuatro años trabajó en el diseño y la construcción de los diferentes parques y villas deportivas. Hasta ahora lleva invertidos 1200 millones de dólares.

Al comienzo del proyecto el país atravesaba internas políticas, cambios de presidente y una crisis en el Comité Olímpico peruano. Cuando parecía que todo iba a desmoronarse, el comité organizador y Panam Sports (ex Odepa) lo sacaron adelante. También se creyó que los tiempos no se cumplirían, hasta que una inyección de más de 500 nuevos puestos de trabajo hizo que todos los parques estén hoy en un 90% finalizados. "Para la infraestructura deportiva son utilizadas sedes preexistentes y fueron construidas completamente otras, como la Villa Panamericana. Todas estas obras llegan en tiempo y forma dentro del presupuesto, un verdadero hito para nuestro país", explicó para LA NACION Alberto Valenzuela, el director de operaciones de Copal. "Se estimó un presupuesto de 1400 millones de dólares, pero tuvimos un ajuste el año pasado y esa cifra quedó en 1200 millones. En esos números vamos a cerrarlo", agregó el directivo.

Las obras en Lima para los Juegos Panamericanos Fuente: LA NACION

La ceremonia inaugural de Lima 2019 será el 26 de julio, pero las competencias para los casi 7000 atletas de 41 países se desarrollarán desde el 24, y concluirán el 11 de agosto. Hasta el momento, fueron entregadas 18 obras y quedan algunas pendientes, como el Centro de Alto Rendimiento de surf en Punta Rocas y el Polígono de Tiro en Las Palmas. En Sudamérica suelen surgir carreras contra el tiempo en acontecimientos de esta magnitud.

El certamen dispondrá de cuatro escenarios divididos por zonas. La Villa Deportiva del Callao, el complejo panamericano Costa Verde y el Estadio Nacional abarcarán la zona del norte. La Villa Deportiva Videna, el Coliseo Eduardo Dibós y la Escuela de Equitación estarán en la zona del centro. El Parque Panamericano Villa María del Triunfo, la Base Aérea Las Palmas, el Polideportivo Villa Salvador, el Country Club de Villa, la Escuela Militar, el Morro Chorrillos y la Villa Panamericana compondrán la zona del sur. Ya sobre la costa del Pacífico estarán Punta Rocas, Puerto Viejo, Laguna Bujama, Río Cañete y el Yacht Club.

"Perú tiene en sus infraestructuras un déficit general de 150 mil millones de dólares y el deporte no es la excepción. Pero la oportunidad de organizar estos Juegos permitió el desarrollo y el mejoramiento. La Videna estaba bien, pero no contaba con los estándares internacionales. El Polideportivo Villa Salvador es totalmente nuevo. La base aérea de Las Palmas es muy antigua y fue totalmente restaurada, con buenas instalaciones y un equipamiento para tiro de primer nivel. Todo esto es parte de la transformación. No solamente en infraestructura, sino también en operación", evaluó Valenzuela.

Las autoridades aseguran llegar a tiempo con las obras para los Juegos Panamericanos Fuente: LA NACION

Los atletas estarán alojados en la Villa Panamericana, un complejo de siete edificios de 20 pisos, con 1096 departamentos. De estos, 548 tienen una superficie de 70 metros cuadrados; 212 miden 73 m2 y 336 cuentan con 75 metros cuadrados (estos últimos están habilitados para personas que padecen discapacidades). Allí se hospedarán casi 6700 personas. Ese predio ya se encuentra finalizado, pero los medios locales sostienen que en general hay mal olor y descuido en los alrededores. "Existe un plan para poner a disposición los departamentos y uno de regeneración urbana que incluyen cerca de 40 hectáreas alrededor de la Villa, a través del programa Mi Vivienda. Luego de Lima 2019 accederán a éste el ejército, la marina, la fuerza aérea, los maestros y varios grupos de empleados públicos", detalló Valenzuela.

La Villa Deportiva Regional del Callao recibirá al vóleibol, el boxeo, la lucha y el taekwondo y tendrá capacidad para 6000 espectadores, en tanto que en el Parque Costa Verde se alojarán el ciclismo, el patinaje y el vóleibol de playa.

El principal núcleo deportivo será la Videna, donde se desarrollarán las pruebas de atletismo, bádminton, handball, bowling, ciclismo de pista, clavados, judo, natación, patinaje artístico, squash y tenis de mesa. En tanto, en el coliseo Eduardo Dibós se presentará el básquetbol.

En la Villa María del Triunfo ya se viene utilizando los estadios de béisbol, hockey, rugby y sótfbol y las canchas de pelota vasca y frontón. También se está haciendo uso del Centro Acuático. Por otra parte, en la Escuela Militar tendrán lugar las competencias de tiro, levantamiento de pesas, fisicoculturismo, esgrima, pentatlón moderno y ráquetbol.

También se remodeló el coliseo Miguel Grau para las contiendas de lucha y boxeo y el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde este año tuvo lugar el Sudamericano de fútbol sub 17. Los partidos de este deporte, con jugadores sub 23 y tres refuerzos mayores, serán sobre césped sintético, en un escenario que dispone de 22.000 butacas. Además, en la Villa Deportiva El Salvador, cercana a la Panamericana, habrá actividad de gimnasia y karate, ante un máximo posible de 5000 espectadores.

Según Neuhaus, el director ejecutivo a cargo de Lima 2019, los Panamericanos generarán ganancias por 5 mil millones de dólares para Perú. "Todo estará a tiempo, no se preocupen", aseguró el directivo en relación con las instalaciones. "Sé que vamos a cumplir con creces y superaremos las expectativas", añadió.

En su mayoría, las sedes de los Juegos están acabadas. Restan algunas inauguraciones, como la de Las Palmas, la próxima. Desde luego, quedan detalles por pulir, como estructuras internas, aspecto visual, equipamientos deportivos, señalética, habilitación de los baños y puestos de comidas. Varias de esas tareas suelen ser dejadas para el final, para que las obras no se deterioren por estar a la intemperie. Serán completadas justo cuando los XVIII Panamericanos estén sobre el filo de la ceremonia inaugural.