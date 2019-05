El dolor de Messi no cede: "Tenemos que pedir perdón por la Champions"

Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

Lionel Messi brindó una conferencia de prensa en Sevilla luego de la catastrófica eliminación del equipo en la Champions League, a manos de Liverpool, y en la víspera de la final de la Copa del Rey frente al Valencia. Después de cuatro años, Messi volvió a sentarse frente a los micrófonos: llevaba todo ese tiempo sin ofrecer una rueda de prensa con los colores de Barcelona.

El capitán argentino se mostró triste y crítico con la actitud de su equipo en Anfield, aunque se mostró optimista de cara al futuro inmediato y analizó la temporada de su equipo, en la que se consolidó como capitán.

La inesperada derrota frente a Liverpool

"Fue un golpe muy duro el que recibimos, tanto yo como todo el vestuario. A todo el equipo le costó levantarse, se vio en los siguientes partidos que nos tocó jugar porque el golpe fue durísimo. Fue duro pero nada, esta es una final, es un título y tenemos la posibilidad de poder hacer el doblete y terminar bien dentro de lo que cabe el año. Vamos a ir a buscar el título".

"La verdad no me puse a repasar el partido, pero con lo que vi en ese momento y con lo que recuerdo del partido, es que fue un partido muy similar al de Roma, en donde entramos y rápidamente nos hacen un gol y eso te empieza a trabajar la cabeza, pensar en que no vuelva a suceder lo de Roma, que no puede pasar. Vas entrando en esa dinámica, si bien es verdad que reaccionamos bien en el primer tiempo, salimos al segundo y no competimos. Hubo un equipo solo en la segunda parte y ese fue el error. Más allá de los fallos, los errores y los despistes, lo que no nos podemos perdonar es que no competimos. Nos estábamos jugando una final y no competimos".

"Por todo lo que había generado poder estar en una final de Champions, por lo cerquita que estábamos después de la ida, por eso creo que estaba todo el mundo con la cabeza en la Champions y por eso la decepción fue tan grande, primero por quedar eliminado y segundo por cómo fue, repitiendo lo del año anterior. Es verdad que volver a conseguir un doblete es importantísimo para el club y para el vestuario, pero la verdad es que nos va a quedar la sensación rara por lo que pasó en Champions".

"A principio de año prometimos que íbamos a hacer todo lo posible. Tenemos que pedir perdón, no por el resultado, sino por no haber competido en el segundo tiempo frente al Liverpool".

Sobre las críticas a Ernesto Valverde

"La verdad que no vi mucho, si escuché y me dijeron sobre las críticas al míster. Pero creo que el míster hizo un trabajo impresionante en todo el tiempo que estuvo. En la eliminación frente al Liverpool no tuvo culpa de nada, somos culpables nosotros que sabíamos que no nos podía pasar lo mismo del año pasado y fue lamentable el partido qeu hicimos y la imagen que dejamos. Que te pase dos años seguidos, no puede permitirse. Obviamente el míster tendrá parte de culpa como la tenemos todos en el vestuario, pero no tengo dudas de que somos los máximos culpables".

"La verdad estamos todos tristes y decepcionados pero yo no soy el que debe opinar si hay que hacer cambios o no, eso le corresponde a otro".

El balance de la temporada

"Te puede gustar o no como jugamos durante todo este tiempo. Pero el año pasado hicimos el doblete que quedó manchado por la eliminación en Champions y lamentablemente otra vez con una mancha, una mancha que es mucho más grande. Si te ponés a pensar, en dos años se perdieron dos partidos, dos partidos que nos marcaron muchísimo más por la derrota y por cómo fueron esas derrotas. Más allá de eso, creo que el resto fue bueno".

La Bota de Oro, en segundo plano

"Ni pienso en haber ganado la Bota de Oro. No tengo eso en la cabeza. Todavía me estoy reponiendo de lo que pasó en Liverpool, fue un golpe muy duro y todavía estoy en eso. No pienso en lo personal, pienso en ganar esta final para terminar el año con otro título".

Sobre la final frente al Valencia

"La verdad que estoy tranquilo, preparando la final como preparamos cada partido, con la importancia que tiene por ser una final. Fue una Copa del Rey donde tuvimos grandes partidos y hay que darle la importancia que tiene de jugar otra final y poder ganar un título más".

"Si no salimos como tenemos que salir, el Valencia es un equipo que te puede hacer mucho daño".

"Todos somos conscientes de que es una final, es un título más. No ganar esta final sería muchísimo peor de lo que estamos ahora. Como dije antes tenemos que terminar bien, festejando un título más y pensar en eso. Dejar a un lado lo que vivimos, intentar de cualquier manera buscar la solución para superarlo y meternos en la final".

"No podemos volver a cometer ese error. Hay ganas y actitud. Nunca debería poder ganarnos nadie, mucho menos en esta situación. Vamos a salir a competir y dar el máximo como lo hicimos durante toda la temporada, excepto el partido vs el Liverpool".

Messi frente a las decepciones

"He tenido muchas decepciones el año pasado y con la Selección Argentina pero lo sigo intentando, sigo compitiendo. El hecho que hayamos caído en la final de Champions no me hace pensar en dejar el Barcelona para nada".

"Son dos cosas diferentes. Obviamente perder una final de un Mundial, que es el partido más importante de todos, es una decepción grande. Pero otra cosa es ir con un resultado a favor de 3-0 y que te lo den vuelta. Obviamente son dos cosas totalmente diferentes y es un golpe muy grande en los dos. Este es un poquito más exagerado porque jugaste un partido y tenías un resultado a favor, no esperás que te lo den vuelta".

Su situación actual

"Estoy mejor físicamente, venía arrastrando dolores desde enero pero siempre lo controlé y pude jugar. Hoy puedo decir que estoy al 100%".

"Como capitán, este año fue un año espectacular para mí. Donde ganamos la Liga, estamos en la final de la Copa del Rey, donde tenemos la posibilidad de levantar otro título. Como dije antes y me repito, hicimos un gran año sacando el partido ese. Estropeó un poco el gran año que habíamos hecho".