Lionel Messi no fue convocado en Barcelona y ya está de vacaciones: cuál sería su futuro

Muchos se preguntan si se terminó su ciclo en Barcelona. Más allá de las especulaciones acerca de su futuro, lo concreto es que Lionel Messi, el capitán del seleccionado argentino, inició este viernes sus vacaciones previas a su participación en la Copa América y no jugará este sábado el partido que el equipo catalán animará como visitante del Eibar, por la 38va. y última fecha de La Liga de España.

En ese contexto, Messi, de 33 años, adelantó su período de descanso y no formó parte del entrenamiento que efectuó durante esta jornada Barcelona, autorizado por el entrenador del equipo catalán, el neerlandés Ronald Koeman. De esta forma, el rosarino cierra una temporada en la que Barcelona llega a la última fecha sin chances matemáticas de ganar el título, que se dirimirá entre Atlético de Madrid y Real Madrid, aunque a nivel personal es el goleador de La Liga con 30 tantos, seguido de lejos por Gerard Moreno (Villarreal) con 23, Karim Benzema (Real Madrid) 22 y Luis Suárez (Atlético de Madrid) 20.

En cuanto a su futuro en Barcelona, su contrato finalizará el 30 de junio próximo y se estima que lo renovará, aunque en lo inmediato al objetivo de Messi es regresar a la Argentina antes de comenzar a entrenar bajo las órdenes de Lionel Scaloni con miras a la Copa América. La Copa América se jugará desde el 13 de junio al 10 de julio y el partido inaugural lo animarán la Argentina y Chile, en Buenos Aires.

Ronald Koeman, disgustado con los dirigentes de Barcelona PAU BARRENA - AFP

Koeman se enojó antes del último partido

Mientras que Messi ya está liberado, Koeman arremetió indirectamente contra la directiva de Barcelona y el DT afronta un futuro incierto. Básicamente, el entrenador consideró que no recibió el apoyo de los dirigentes del club culé y que los medios de comunicación le faltaron al respeto, y reconoció que no sabe nada de su futuro profesional.

El presidente del club, Joan Laporta, había comentado a periodistas españoles esta semana que los cambios son inminentes, y la prensa local reportó que el excentrocampista Xavi Hernández había sido contactado para sustituir al holandés como entrenador.

Antes del partido de Liga del sábado contra el Eibar, Koeman consideró que él y su equipo merecían más apoyo. ”En el último mes hay que respetar más a tu entrenador y a nuestros jugadores. Entiendo que los jugadores están tocados porque han salido cosas en la prensa y no merecen este trato. Hay muchas cosas que habría que hacer diferente”, dijo Koeman en una rueda de prensa el viernes.

”Sé que tienes presión cuando entrenas al Barca. Y lo acepto. Pero a veces pienso que en este país se meten mucho más con el entrenador que en otros países, creo que se falta al respeto a los entrenadores”. El técnico de 58 años también admitió que no se sintió respaldado por la directiva a pesar de que ha tenido que soportar una temporada turbulenta y, en ocasiones, responder a preguntas en nombre de la cúpula.

”En la última parte de la temporada, no (he sentido el apoyo del club). Porque tengo un contrato, había que hablar de futuro. (En algunos momentos) he sido el único portavoz del club. Y creo que eso hay que reconocerlo”, dijo.”Si no ganamos (trofeos) y creen que se necesita otro entrenador u otros jugadores, perfecto, pero eso hay que comunicarlo (...) No lo sé (si continuaré como entrenador) porque no he hablado con el presidente”.

LA NACION

