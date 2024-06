Lionel Messi sorprendió a todos al revelar cuál de sus tres hijos es más parecido a él

Escuchar

En la previa de la Copa América, Lionel Messi aprovechó el tiempo entre entrenamientos para conversar con la prensa. El martes, emitieron la entrevista que tuvo con Marcelo Tinelli para América TV, y uno de los momentos más resonantes de la charla fue cuando mencionó a sus hijos, Thiago (11), Mateo (8) y Ciro (6), fruto de su relación con Antonela Roccuzzo. Contó cómo se adaptaron los niños a la vida en Miami y sorprendió a más de uno al revelar cuál de los tres es más parecido a él.

Cuando llegaron a Florida, Thiago y Mateo se unieron a la Inter Miami Academy para jugar con los grupos de sus respectivas edades. Leo Messi contó que los niños se adaptaron rápido a la vida en Miami y aseguró que les encanta jugar al fútbol. “Pasamos mucho tiempo en el club. Luis [Suárez] también tiene los hijos más o menos de la misma edad que los míos, entonces en vez de juntarnos en una casa nos juntamos en el club a ver los entrenamientos”, explicó e indicó que tienen “mucha vida familiar”.

Leo Messi junto a sus tres hijos Mateo (8), Thiago (11) y Ciro (5) Instagram @antonelaroccuzzo

Tanto él como Antonela suelen ir a todos los partidos y entrenamientos de sus hijos. En este sentido, Messi advirtió que si bien durante el juego no suele dar indicaciones, después conversan sobre lo que pasó en la cancha. Sin embargo, explicó que “los tres son muy diferentes”, por lo que, a la hora de hablarles, lo hace de manera diferente con cada uno de ellos. “Thiago por ahí es más sensible y lo asimila de peor manera si le decís algo malo. Pero hoy que está más grande; entiende mucho más y juega. Él mismo ya se da cuenta o siente cuando hace algo bien o algo mal y me busca para hablar y comentar”, dijo en referencia a su hijo mayor. ¿Y Mateo? “Le podés decir cualquier cosa. Aparte le c***a un huevo lo que yo le diga, si está bien o mal, él lo toma de la misma manera”, reconoció el campeón del mundo.

Acto seguido, hizo una revelación inédita referida a su hijo menor. “Ciro es muy parecido a mí, en el carácter. Es más, lo hablamos mucho con Antonela, que cada vez tiene más cosas de mi carácter. Yo soy raro también...”, se sinceró y Marcelo Tinelli le pidió que se explayara un poco más. “Tengo mis locuras, mis momentos... por ahí están todos juntos jugando y él [Ciro] no participa porque no le importa lo que están jugando o está en otra”, explicó.

Ciro es el más pequeño del clan Messi-Roccuzzo. Tiene 6 años y nació el 11 de marzo de 2018 Instagram @antonelaroccuzzo

En esta misma línea, el capitán de la selección argentina aseveró que al pequeño de seis años “le agarra la locura y no le podés hablar porque puede encarar para cualquier lado”. Sin embargo, admitió que “está bueno porque es muy parecido”.

Todo parecería indicar que el último año fue de mucho crecimiento para los niños, pero particularmente para Ciro. En septiembre del año pasado, durante su entrevista con Migue Granados para Soñé que volaba (Olga) Leo Messi comentó que mientras Thiago, era el más reservado, y no muy fan de la exposición, Mateo era más “canchero” y la celebraba. Sin embargo, en cuanto al menor, afirmó que, aunque era “terrible” todavía se estaba “definiendo”. Sin embargo, sus más recientes declaraciones dieron cuenta de que a los seis años, el más pequeño de la familia tiene algunas similitudes con él.

