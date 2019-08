Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2019 • 13:30

El acuerdo se hizo esperar y finalmente se concretó "sobre la hora": cuando ya había cerrado el mercado de pases en Inglaterra, la Premier League dio una prórroga de dos horas para seis transferencias y ahí se confirmó que la llegada de Giovani Lo Celso a Tottenham. "Estamos encantados de anunciar que llegamos a un acuerdo para la firma del préstamo por una temporada de Lo Celso, del Real Betis, con una opción de compra hacer permanente la transferencia en junio de 2020", informaron desde el club de Londres.

Lo Celso inició su carrera en Rosario Central, donde jugó durante tres temporadas. Después, pasó por PSG, donde estuvo dos años, y en 2018 firmó con Betis. Su buena temporada en el fútbol español despertó el interés de varios clubes de la Premier League, pero finalmente fueron los Spurs los que se hicieron sus servicios. En junio del próximo año se concretará la transferencia definitiva, de la que no se conocieron cifras oficiales.

Sin salida para Dybala

Paulo Dybala se enfrentó a la segunda negociación caída en una semana. Con su sueldo y los derechos de imagen como eje de las charlas, primero tuvo la negativa de Manchester United y hoy, sobre el cierre del libro, Juventus frustró su arribo a Tottenham. El cordobés no tiene lugar en la Juve y busca club. Ya sin lugar en Inglaterra, la tercera opción podría ser PSG.

La Gazetta dello Sport tituló "Dybala-Tottenham, Stop, no lo vendemos", otorgándole un punto final a las tratativas que podían culminar con la llegada del ex jugador de Instituto al equipo que entrena el argentino Mauricio Pochettino. En el fracaso de la operación también tuvo incidencia el deseo de Dybala de usufructuar sus derechos de imagen, un punto que no cerraba entre los hombres que comandan el rumbo del equipo londinense y que representa mucho dinero.

Además, Dybala pretendía embolsar 10 millones de euros anuales, una cifra que también provocó sorpresa en Tottenham, que ahora podría jugar una última carta solicitando un préstamo, aunque suena improbable.