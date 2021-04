Los 116 años de Boca: emotivo video xeneize y el guiño de Arsenal por Torreira

El Club Atlético Boca Juniors fue fundado el 3 de abril de 1905 en la Plaza Solís, ubicada en el barrio porteño de La Boca. Es por eso que hoy celebra sus 116 años de vida. Una fecha que, año tras año, moviliza a los millones de simpatizantes de la entidad xeneize para festejar un nuevo aniversario de su fundación.

“Del barrio al mundo” se titula el video con el que Boca saludó a sus hinchas en las redes sociales. “Pasión por estos colores, por esta camiseta, por esta hinchada, por los goles. Y con cada latido llegamos a un nuevo rincón del planeta para seguir conquistando corazones en cada partido”, destacan.

La historia de Boca, se sabe, es enorme. “Los fundadores son los cinco ya famosos. Esteban Baglietto, Santiago Sana, Alfredo Scarpatti, mi tío Teodoro y mi padre Juan Antonio Farenga. Pero no fueron ellos solos. Ese mismo día había al menos cinco vocales y otros muchachos que conformaron el primer equipo. Así que si bien son 5 los elegidos como fundadores, hubo un grupo grande que los rodeó esos días, que se concreta el 3 de abril, pero que comenzó mucho antes, tal vez a mediados de marzo. De hecho, al no haber nada escrito, en la Memoria y Balance del club de 1935 se plantea nombrar socios fundadores a ¡37 personas!, pero la idea no prosperó”, explicó en 2015 a LA NACION Juan Antonio Farenga, el hijo de uno de los creadores de la institución de la Ribera.

Boca transitó una semana de alto voltaje por temas extra futbolísticos por la renuncia indeclinable de Mario Pergolini a su cargo de vicepresidente primero, en el que quedaron expuestas ciertas situaciones internas que estaban escondidas debajo de la alfombra. Ayer, Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal observaron juntos el partido de la reserva en el predio de Ezeiza e intentaron transmitir un mensaje de unidad en el club. Fue el primer encuentro, al menos público, de ambos después del portazo del tercer nombre de la fórmula.

En el día del cumpleaños número 116 del club, Boca recibirá a Defensa y Justicia por la Copa de la Liga Archivo - POOL

Además, en los últimos días, Boca presentó en sociedad una nueva camiseta alternativa, que se distingue por su llamativa combinación de colores. Según afirmaron, se trata de un homenaje a Caminito y al barrio. La camiseta es de color azul marino y en la parte superior e inferior tiene varias formas en colores amarillo, celeste, naranja y distintas tonalidades de azul, con las que se intenta simular las formas de las icónicas casas de Caminito. Como detalle, a la altura del cuello tiene la inscripción “República de La Boca”.

Asimismo, tras otra semana con conflictos internos, el equipo xeneize recibe hoy a Defensa y Justicia desde las 18.30 por la octava fecha de la zona B, en busca de su primera victoria del año en la Bombonera.

Finalmente, en este día tan especial para Boca, los saludos comenzaron a replicarse en las redes sociales desde diferentes rincones del mundo. Aunque hubo uno muy especial: Arsenal, de Inglaterra, el club que es el dueño del pase de Lucas Torreira. Se sabe, el volante uruguayo confesó en las últimas horas el deseo de vestir la camiseta azul y oro. “¡Feliz aniversario, Boca Juniors! Esperamos volver a verlos pronto y que Juan Román Riquelme sea nuevamente parte de la delegación”, escribieron en alusión a un un empate 2 a 2 en Londres, en 2011, por la Emirates Cup.

¡Feliz aniversario, @BocaJrsOficial!



Esperamos volver a verlos pronto y que JR10 sea nuevamente parte de la delegación 😉 pic.twitter.com/GqQWmPJ3XU — Arsenal FC Español (@ArsenalEspanol) April 3, 2021

Saludamos en su aniversario al Club @BocaJrsOficial 🎂 🇦🇷



⭐ Hexacampeón de la CONMEBOL @Libertadores



⭐️ Tetracampeón de la @ConmebolRecopa



⭐ Bicampeón de la CONMEBOL @Sudamericana



⭐ Tricampeón de la Copa Intercontinental



¡Felices 1️⃣1️⃣6️⃣ años! 🎉 🔵🟡 pic.twitter.com/sxnKQaGnjR — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 3, 2021

#FelizCumple La Asociación del Fútbol Argentino saluda a @BocaJrsOficial en un nuevo aniversario de su fundación. ¡Felicidades! 🎉🎊 pic.twitter.com/MkLfKwcWAk — AFA (@afa) April 3, 2021

¡#Banfield felicita a @BocaJrsOficial y a toda su gente en un nuevo aniversario! 👏🏼🎉 pic.twitter.com/kBLdu6sEmC — Club A. Banfield (@CAB_oficial) April 3, 2021

🎂 La A. A. Argentinos Juniors saluda a Boca Juniors en su nuevo aniversario. ¡Felicidades @BocaJrsOficial! pic.twitter.com/2UZLMXYMcB — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) April 3, 2021

