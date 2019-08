Aaron Smith vuela hacia el segundo try de los All Blacks Crédito: AFP

AUCKLAND.- Les mojaron la oreja y los All Blacks reaccionaron a su estilo: como una aplanadora. Nueva Zelanda vapuleó a los Wallabies por 36-0 y conservó la Copa Bledisloe y el primer puesto en el ranking mundial, a un mes del Mundial que se realizará en Japón. Vencedora en las 16 últimas ediciones, Nueva Zelanda sigue reinando en esta serie anual,que enfrenta a ambas potencias oceánicas del rugby.

En medio del impacto por la dolorosa derrota sufrida ante estos mismos Wallabies (47-26) hace una semana en el Rugby Championship en Perth, los All Blacks mostraron su mejor cara en el mítico Eden Park, al lograr cuatro tries, obras de Richie Mo'unga (minuto 31), Aaron Smith (32), Sevu Reece (67) y George Bridge (77). Desde 1986 que los Wallabies no ganan en el estadio de Auckland.

A un meses de la cita en Japón (del 20 de septiembre al 2 noviembre), los campeones del mundo se dieron tomaron impulso frente a uno de sus grandes rivales que les permite recuperar la confianza luego de sus últimos tropiezos, que generaron algunos titulares periodísticos burlescos como 'Old Blacks' (Viejos Blacks).

Los All Blacks y una nueva conquista de la Bledisloe Cup Crédito: AP

Richie Mo'unga, instalado en el puesto de apertura -desplazando a la estrella Beauden Barrett-por el técnico neozelandés Steve Hansen, ledio la razón a su entrenador al apuntarse el primer try y un total de 14 puntos. Claro que no todas fueron buenas: Mo'unga se retiró con una lesión de hombro a los 18 minutos del segundo tiempo y generó incertidumbre de cara al Mundial.

La lesión de Mo'unga

Nueva Zelanda cimentó su victoria sobre todo en una muy sólida primera parte (17-0), con una defensa hermética y un segundo try de Aaron Smith con la colaboración de Barrett.

Barrett participó en el origen del tercer try, con un inteligente pase con el pie para la entrada de Sevu Reece. El cuarto y último fue obra de George Bridge, ya con todo decidido.

Encara y pasará Patrick Tuipolotu: los All Blacks fueron otra vez implacables Crédito: AP

Australia, como contrapartida, se mostró más endeble que en Perth hace una semana y dilapidó sus escasas oportunidades de try para finalizar sin puntos. Fue la décima vez que le ocurre ante los All Blacks.

En el Mundial de Japón, Nueva Zelanda integra el Grupo B y debutará el 21 de septiembre nada menos que ante los Springboks. Completan la zona Italia, Namibia y Canadá. Australia, en tanto, forma parte del Grupo D. También disputará su primer partido el 21 de septiembre: ante Fiji. Y en la zona están, además, Gales, Georgia y Uruguay.

El Haka bajo la lluvia en Auckland Crédito: AFP

Las formaciones fueron las siguientes:

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, Sonny Bill Williams y George Bridge; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Kieran Read, Sam Cane y Ardie Savea; Samuel Whitelock y Patrick Tuipulotu; Nepo Laulala, Dane Coles y Joe Moody.

Australia: Kurtley Beale; Reece Hodge, James O'Connor, Samu Kerevi y Marika Koroibete, Christian Lealiifano y Nic White; Isi Naisarani, Michael Hooper y Lukhan Salakaia-Loto; Adam Coleman e Izack Rodda; Allan Alaalatoa, Tolu Latu y Scott Sio.

