El delantero anunció su salida de LA Galaxy

14 de noviembre de 2019

Zlatan Ibrahimovic anunció que dejará LA Galaxy, donde se desempeña en la MLS (Mayor League Soccer), y envío un polémico mensaje de despedida a sus hinchas. Sin embrago, la reciente publicación que hizo en sus redes sociales no es la primera provocador del jugador sueco.

El goleador usa frecuentemente su cuenta de Twitter para publicar mensajes punzantes, que ya son una impronta de su manera de relacionarse.

Semanas atrás, el delantero había en el centro de la escena cuando se retiró del campo de juego y le hizo gestos obscenos a la tribuna rival que quedaron registrados en un video. En esa oportunidad LA Galaxy había quedado eliminado de la Conferencia Oeste al perder por 5-3 ante Los Ángeles FC.

Al termino del partido, Ibrahimovic había declarado lo siguiente: "Es muy temprano para hablar de eso. Tengo dos meses de contrato. Veremos qué pasa. Si me quedo, la MLS va a estar bien, porque todo el mundo va a mirarla. Si no me quedo, nadie va a recordar qué es la MLS".

En julio pasado, el delantero había publicado la formación sueca de su equipo favorito de todos los tiempos. Allí todas las fotos son de Ibrahimovic en diferentes momentos de su carrera.

En el mismo mes, consultado por la prensa sobre el nivel del mexicano Carlos Vela que juega en el equipo rival de LA Galaxy, ibrahimovic se diferenció y resaltó aún más su trayectoria.

"¿Cuántos años tiene? 29 (en verdad, tiene 30), y está jugando en la MLS. Cuando yo tenía esa edad, estaba en Europa... Gran diferencia. Soy una Ferrari en medio de FIAT. No es para despreciar, pero es la verdad", declaró en aquel momento y dejaba sentado su parecer sobre la liga.

La publicación de despedida:

Ayer, Ibrahimovic acudió a un particular saludo de despedida que incluyó una dedicatoria a los hinchas del club donde los invita a volver a mirar partidos de béisbol.

"Vine, miré, conquisté. Gracias @LAGalaxy por hacerme sentir vivo otra vez. Para los fanáticos de Galaxy: querían Zlatan, te di Zlatan. De nada. La historia continúa ... Ahora volvé a ver béisbol."