Los Lakers, insatisfechos

LOS ANGELES (DPA).- De la mano de sus hombres más valiosos, Kobe Bryant y Shaquille O´Neal, Los Angeles Lakers superaron sin complicaciones, como visitantes, a Minnesota Timberwolves por 97-88 y, con este sexto triunfo consecutivo se convirtieron en la formación más regular de la NBA.

Sin embargo, para los dirigidos por Phil Jackson esta efectividad no los satisface del todo. Bryant fue el encargado de revelar esa sensación: "Siento que estamos jugando bien, pero aún lo podemos hacer mucho mejor. Estamos contentos con este éxito, aunque no con nuestro juego".

La estadística de Los Lakers, líderes de la Conferencia del Pacífico, es de 20 victorias y 5 derrotas; Portland -su escolta-, con una marca de 18-6, y San Antonio (18-7) son los que están cerca de igualar al equipo californiano.

En este nuevo festejo, Bryant aportó 28 puntos y tuvo 12 asistencias; O´Neal marcó 24 tantos (13 rebotes y 7 asistencias, y Glen Rice hizo 23; el goleador del los Timberwolves fue Kevin Garnett, con 28 puntos.

Con respecto a los demás punteros de la competencia, Charlotte (17 tantos de Eddie Jones) concretó el séptimo éxito seguido al doblegar a Cleveland por 99-86, y San Antonio (Tim Duncan hizo 30 puntos) aventajó a Boston por 103-94. Indiana Pacers, en tanto, frenó a Utah Jazz al ganarle por 89-74 (Reggie Miller convirtió 19 puntos).

En otros partidos trascendentes, en el Madison Square Garden, los New York Knicks cayeron con Washington por 95-83 y los Phoenix Suns (32 puntos de Jason Kidd) superaron a Portland por 110 a 102.

La debacle de Chicago no se detiene. Ahora los Bulls visitaron a Philadelphia y perdieron por 77-74. Así, los ex multicampeones son el peor equipo de la NBA, pues no sumaron ninguna victoria en sus 13 actuaciones fuera de casa.

Gugliotta fue hospitalizado

PORTLAND (EFE).- Tom Gugliotta, alero de Phoenix Suns, permanece hospitalizado tras sufrir un desvanecimiento en el ómnibus que trasladaba al equipo luego del partido en el que venció al de Portland por 110-102. Gugliotta, de 29 años, fue llevado inmediatamente a un hospital cercano al estadio y no hay demasiados detalles sobre su estado. Le realizaron exámenes y se esperan los resultados. El jugador nunca había tenido problemas de salud.

